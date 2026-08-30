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Происшествия Двое погибших, 12 раненых: в Белгороде после ракетного удара тушат семь складских помещений

Двое погибших, 12 раненых: в Белгороде после ракетного удара тушат семь складских помещений

Подробности сообщил губернатор региона

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Пожарные продолжают устранять возгорание (архивный кадр) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПожарные продолжают устранять возгорание (архивный кадр) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пожарные продолжают устранять возгорание (архивный кадр)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Белгороде в результате ракетной атаки погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Ранено 12 человек, причем семь из них — подростки. Об этом заявил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Все белгородцы разделяют вашу боль. Мы вас не оставим, окажем всю возможную поддержку», — обратился Шуваев к родственникам погибших в своем аккаунте в MAX, выразив им соболезнования.

По информации Шуваева, из 12 пострадавших при атаке семеро — несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет. Один находится в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Помимо подростков травмы получили пятеро взрослых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще один мужчина пострадал на территории одного из административных зданий. Его состояние также оценивается как тяжелое.

Ракетный удар привел к пожарам на гражданских объектах. В частности, пламя охватило семь складских помещений, в одном из которых произошло полное обрушение кровли. На месте ЧП продолжают работу представители экстренных служб, пожарные и спасатели.

В результате атаки дрона в Белгороде 30 августа пострадали сортировочный центр и хаб доставки компании Ozon. На территории этих объектов компании произошло возгорание.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что в целях безопасности временно приостановили доставку и прием заказов, а также логистику с продавцами в Белгороде и области. Привычный режим работы Ozon гарантировал восстановить, перестроив маршруты.

Обновлено в 22:06 мск: В связи с атакой на гражданские объекты в Белгороде в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Обновлено в 23:11 мск: Ещё три человека, пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода, обратились за медомощью. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Общее число раненых достигло 16, уточнил в MAX врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
14
Гость
1 час
Шикарно просто дымят. Сколько ненужного хлама утилизировали...
Гость
1 час
Сил семьям погибшим! Пострадавшим скорейшего и полного выздоровления!
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Гость
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