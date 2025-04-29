В Ярославской области ужесточили законодательство о проведении политических мероприятий

В Ярославле изменили закон о Гайд-парках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области организаторов мероприятий, где количество участников не превышает 100 человек, в так называемых Гайд-парках, обязали информировать об планируемом событии органы власти. Ранее такого не требовалось. Уведомления нужно было подавать только если участников собрания будет больше ста.

Что и почему поменяли

Изменения в законодательство приняли депутаты Ярославской областной Думы по предложению регионального правительства на заседании 29 апреля.

Теперь, чтобы провести мероприятие в специально отведенной для этого зоне, нужно проинформировать органы власти. А те в ответ обязаны сообщить, свободна ли территория в назначенное время. Если место занято, чиновники должны уведомить, в какой день и час там будет свободно.

«Цель — исключить конфликтные ситуации при проведении мероприятий, исключить столкновение разных интересов в одно и то же время. Также орган местного самоуправления должен знать, что проводится на его площадке, чтобы обеспечить безопасность с помощью своих сил и средств», — пояснил на заседании думы Владимир Коровин, заместитель министра социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области.

В пояснительной записке к законопроекту дополнительно оговаривается, что кроме обеспечения безопасности на мероприятии организаторы и органы власти обязаны следить, чтобы количество участников в специальной зоне не превышало разрешенных 100 человек. Теоретически это может случиться, если на одной площадке будет проходить сразу несколько событий. Контролировать все эти моменты чиновники не смогут, если организаторы заблаговременно не сообщат им о своих планах.

За нарушение новых правил организаторам пригрозили ответственностью как за необеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Наказанием за это обычно являются крупные штрафы.

«Власть боится трех человек?»

Доводы чиновников звучали убедительно. Однако предложение поддержали не все. Депутат от КПРФ Елена Кузнецова убеждена, что теперь с мероприятиями до 100 человек будет такая же ситуация, как с митингами с большим количеством участников, уведомлять о которых нужно было и раньше.

«А вы в курсе, что, когда подаются уведомления, в том числе нашей политической партией, о проведении публичных мероприятий, власти ссылаются на то, что в этом месте будет проведено другое мероприятие? Но эти мероприятия, о которых говорит власть, не проводятся. Вы этим законом фактически запрещаете проводить мероприятия до 100 человек. Нам будут отказывать. Нам высказать свое мнение власти вообще никак не возможно! Я помню те времена, когда к нам на митинги приходил губернатор Ястребов и слушал требования рабочих. А сейчас власть закрылась от народа. Только усиливает все эти ограничения и запреты», — высказалась Кузнецова.

Ее поддержал коллега по партии Валерий Байло:

«Мы говорим о мероприятиях до 100 человек. Если я возьму двух товарищей по партии и приду, например, в парк Победы в Дзержинском районе без предварительного уведомления — это будет тоже нарушением, как я понимаю. Власть боится трех человек? В моем понимании, это даже стыдно должно быть — настолько неуважительное отношение к жителям Ярославской области со стороны правительства. Я с 2008 года в мероприятиях участвую. И ни разу не видел, чтобы у нас был конфликт с какой-то политической партией. Всегда представители органов внутренних дел в полной мере обеспечивали порядок. Что поменялось? У нас органы внутренних дел не способны охранять 10 или трех человек? В последнее время ни разу не было такого, чтобы нам согласовали с первого раза проведение мероприятия. Стыдно!».

Между тем, большинство депутатов поддержали изменения. Закон был принят окончательно в двух чтениях.

Что за Гайд-парки и где они находятся

Под народным названием Гайд-парк понимаются специально отведенные места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов, выражения общественных настроений, массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера. Наименование этих мест пошло от названия королевского парка Гайд-парк в центре Лондона, которое было традиционным местом проведения политических митингов, празднеств и гуляний.

В Ярославской области еще в 2013 году был определен перечень мест, где люди (но не больше 100 человек) могли собираться и выражать свое мнение по актуальным проблемам. С тех пор список был сокращен. Сейчас в Ярославле действует пять таких специальных территорий:

парк Победы (площадка в радиусе 20 метров от сцены);

пр. Доброхотова, д. 9 (площадка в радиусе 20 метров от сцены в сквере у центра «ЛАД»);

ул. Красноперекопская, парк «Рабочий сад» (площадка в радиусе 20 метров от сцены);

сквер «Молодежный» на ул. Стачек (площадка в радиусе 10 метров от памятника В. И. Ленину);

сквер, ограниченный Пятницким съездом, Волжской набережной, Октябрьской площадью, напротив памятника работникам завода «Красный Маяк».