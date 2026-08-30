«У меня есть квартира, но живу в конюшне»: сибирячка открыла конный клуб и воспитывает ручного ворона-актера

Основательница клуба Ирина Парпура посвятила лошадям 23 года, а семь лет назад открыла собственное хозяйство Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

В «Конном доме Ирины Парпура» под Новосибирском животных выпускают на пастбища, спасают от жестоких хозяев, а детей учат не только держаться в седле, но и понимать характер своих четвероногих партнеров. Основательница клуба посвятила лошадям 23 года, а семь лет назад открыла собственное хозяйство.

Сегодня в конном доме живут около 20 лошадей. Одни появились здесь жеребятами, других выкупили у прежних владельцев. По словам Ирины, главная задача клуба — показать, что лошадь прежде всего живое существо, а не спортивный инвентарь.

«Многие приезжают с тревогой, особенно дети. Сначала боятся даже прикоснуться к лошади, а через несколько занятий уже обнимают ее. Животные очень тонко чувствуют состояние человека, поэтому сначала приходится учиться справляться с собой», — рассказывает Ирина Парпура.

В клубе занимаются дети и взрослые, работают программы по выездке, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо тренировок, хозяйство разводит лошадей и продает жеребят.

Однако содержание такого хозяйства требует больших затрат. Ирина признаётся, что старую поговорку «Хочешь разорить врага — подари ему лошадь» владельцы конюшен понимают особенно хорошо. Корма, ветеринарная помощь, ковка и уход обходятся дорого, а выходных у животных не бывает.