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Образование Обзор Влетит в копеечку: сколько стоят букеты для учителей на 1 Сентября — обзор цен в Ярославле

Влетит в копеечку: сколько стоят букеты для учителей на 1 Сентября — обзор цен в Ярославле

Разглядываем необычные варианты

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Содержание
В какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 Сентября | Источник: avito.ruВ какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 Сентября | Источник: avito.ru

В какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 Сентября

Источник:

avito.ru

До 1 сентября остается буквально пара дней. На линейку многие школьники приносят букеты для учителей: кто-то готовит цветы с дачи, а кто-то присматривает композиции у местных флористов.

Мы изучили, сколько стоят цветы для учителей накануне 1 Сентября. Публикуем подборку необычных букетов, которые можно купить в Ярославле.

Большая композиция

Большой букет обойдется в 2200 рублей | Источник: avito.ruБольшой букет обойдется в 2200 рублей | Источник: avito.ru

Большой букет обойдется в 2200 рублей

Источник:

avito.ru

Большие композиции для учителя в честь Дня знаний стоят от 2000 тысяч рублей. Варианты оформления и упаковки можно выбрать.

Минималистичный вариант

Для учителя можно собрать небольшой, но красивый букет | Источник: avito.ruДля учителя можно собрать небольшой, но красивый букет | Источник: avito.ru

Для учителя можно собрать небольшой, но красивый букет

Источник:

avito.ru

За минималистичный букет в Ярославле просят от 1500 рублей. Стоимость зависит от состава и размера, продавцы готовы подстроиться под бюджет покупателя.

Съедобный подарок

Такой букет из конфет обойдется в 700 рублей | Источник: avito.ruТакой букет из конфет обойдется в 700 рублей | Источник: avito.ru

Такой букет из конфет обойдется в 700 рублей

Источник:

avito.ru

Сладости могут оформить в разные формы | Источник: avito.ruСладости могут оформить в разные формы | Источник: avito.ru

Сладости могут оформить в разные формы

Источник:

avito.ru

Среди объявлений можно найти и съедобные букеты разных вариаций. Композиции в Ярославле собирают из конфет, сухофруктов, орехов, мармелада, зефира и прочего. При этом подарок могут смастерить в самых разных вариациях, например в форме сумочки.

Букет с полезными вкусняшками&nbsp;— 2 тысячи рублей | Источник: avito.ruБукет с полезными вкусняшками&nbsp;— 2 тысячи рублей | Источник: avito.ru

Букет с полезными вкусняшками — 2 тысячи рублей

Источник:

avito.ru

Орехи и сухофрукты долго хранятся | Источник: avito.ruОрехи и сухофрукты долго хранятся | Источник: avito.ru

Орехи и сухофрукты долго хранятся

Источник:

avito.ru

В среднем съедобные презенты обойдутся от 700 до 2000 рублей. Однако могут находиться варианты и дороже. Наполнение композиции продавцы готовы обсуждать с покупателем.

Букеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей | Источник: avito.ruБукеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей | Источник: avito.ru

Букеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей

Источник:

avito.ru

Так и не скажешь, что цветы из зефира | Источник: avito.ruТак и не скажешь, что цветы из зефира | Источник: avito.ru

Так и не скажешь, что цветы из зефира

Источник:

avito.ru

Букеты из мыла

Продавцы создают цветы из мыла | Источник: avito.ruПродавцы создают цветы из мыла | Источник: avito.ru
Можно добавить надпись | Источник: avito.ruМожно добавить надпись | Источник: avito.ru
Букеты заворачивают в упаковку | Источник: avito.ruБукеты заворачивают в упаковку | Источник: avito.ru

Как альтернативу цветочным композициям ярославские рукодельницы предлагают букеты из мыла. Подарок продается в упаковке с жестким дном, украшенный лентой.

Цена зависит от размера букета: поменьше — 550 рублей, побольше — 1000 рублей. Один из продавцов от покупки 3 букетов предлагает скидку 10%.

В объявлении указывают, что композиция имеет аромат парфюма. Для украшения используют искусственную зелень.

Композиция из канцтоваров

Ярославские продавцы предлагают вместо цветов канцтовары | Источник: avito.ruЯрославские продавцы предлагают вместо цветов канцтовары | Источник: avito.ru

Ярославские продавцы предлагают вместо цветов канцтовары

Источник:

avito.ru

В Ярославле могут собрать букет для учителя из канцтоваров. В композицию войдут калькулятор, линейки, карандаши, ручки и прочее. Цена — 3000 рублей.

Цветы-свечи

В Ярославле продают букеты-свечи | Источник: avito.ruВ Ярославле продают букеты-свечи | Источник: avito.ru
Делают как большие, так и маленькие композиции | Источник: avito.ruДелают как большие, так и маленькие композиции | Источник: avito.ru
Каждая свечка имеет свой аромат | Источник: avito.ruКаждая свечка имеет свой аромат | Источник: avito.ru

Необычные букеты из свечей можно найти на просторах сайтов объявлений. В Ярославле такие композиции создают из соевого воска. Стоимость подарка — от 1000 рублей.

Свечи можно вынимать и зажигать, каждая имеет свой запах. Палитру цветов и ароматов можно согласовать с продавцом заранее.

Букет из бисера

Букеты делают и из бисера | Источник: avito.ruБукеты делают и из бисера | Источник: avito.ru
Обертка тоже выполнена из бусин | Источник: avito.ruОбертка тоже выполнена из бусин | Источник: avito.ru
Есть разные цвета | Источник: avito.ruЕсть разные цвета | Источник: avito.ru
+1
Так букет выглядит полностью | Источник: avito.ruТак букет выглядит полностью | Источник: avito.ru

Мастерицы не перестают удивлять: для учителей собирают букеты из бисера. За композицию продавцы просят 2600 тысяч рублей.

Сколько вы готовы потратить на букет для учителя?

Около 1000 рублей
1500–2500 рублей
Больше 3000 рублей
Нарву цветов на даче
Не буду покупать
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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Букет 1 Сентября День знаний Учитель Цветы Школа Первоклассник Линейка
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Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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26 августа, 19:41
Букеты "под праздник" всегда дороже. Они ничем не отличаются от обычных, покупайте обычные
Гость
26 августа, 08:06
Время диктует свои суровые условия! Зачем им, Учителям, вообще что-то дарить? Сейчас в Моде зелёный цвет, и День ПВО!))
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Гость
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