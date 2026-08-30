Влетит в копеечку: сколько стоят букеты для учителей на 1 Сентября — обзор цен в Ярославле

До 1 сентября остается буквально пара дней. На линейку многие школьники приносят букеты для учителей: кто-то готовит цветы с дачи, а кто-то присматривает композиции у местных флористов.
Мы изучили, сколько стоят цветы для учителей накануне 1 Сентября. Публикуем подборку необычных букетов, которые можно купить в Ярославле.
Большая композиция
Большие композиции для учителя в честь Дня знаний стоят от 2000 тысяч рублей. Варианты оформления и упаковки можно выбрать.
Минималистичный вариант
За минималистичный букет в Ярославле просят от 1500 рублей. Стоимость зависит от состава и размера, продавцы готовы подстроиться под бюджет покупателя.
Съедобный подарок
Среди объявлений можно найти и съедобные букеты разных вариаций. Композиции в Ярославле собирают из конфет, сухофруктов, орехов, мармелада, зефира и прочего. При этом подарок могут смастерить в самых разных вариациях, например в форме сумочки.
В среднем съедобные презенты обойдутся от 700 до 2000 рублей. Однако могут находиться варианты и дороже. Наполнение композиции продавцы готовы обсуждать с покупателем.
Букеты из мыла
Как альтернативу цветочным композициям ярославские рукодельницы предлагают букеты из мыла. Подарок продается в упаковке с жестким дном, украшенный лентой.
Цена зависит от размера букета: поменьше — 550 рублей, побольше — 1000 рублей. Один из продавцов от покупки 3 букетов предлагает скидку 10%.
В объявлении указывают, что композиция имеет аромат парфюма. Для украшения используют искусственную зелень.
Композиция из канцтоваров
В Ярославле могут собрать букет для учителя из канцтоваров. В композицию войдут калькулятор, линейки, карандаши, ручки и прочее. Цена — 3000 рублей.
Цветы-свечи
Необычные букеты из свечей можно найти на просторах сайтов объявлений. В Ярославле такие композиции создают из соевого воска. Стоимость подарка — от 1000 рублей.
Свечи можно вынимать и зажигать, каждая имеет свой запах. Палитру цветов и ароматов можно согласовать с продавцом заранее.
Букет из бисера
Мастерицы не перестают удивлять: для учителей собирают букеты из бисера. За композицию продавцы просят 2600 тысяч рублей.
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