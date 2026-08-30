Влетит в копеечку: сколько стоят букеты для учителей на 1 Сентября — обзор цен в Ярославле

В какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 Сентября Источник: avito.ru

До 1 сентября остается буквально пара дней. На линейку многие школьники приносят букеты для учителей: кто-то готовит цветы с дачи, а кто-то присматривает композиции у местных флористов.

Мы изучили, сколько стоят цветы для учителей накануне 1 Сентября. Публикуем подборку необычных букетов, которые можно купить в Ярославле.

Большая композиция

Большой букет обойдется в 2200 рублей Источник: avito.ru

Большие композиции для учителя в честь Дня знаний стоят от 2000 тысяч рублей. Варианты оформления и упаковки можно выбрать.

Минималистичный вариант

Для учителя можно собрать небольшой, но красивый букет Источник: avito.ru

За минималистичный букет в Ярославле просят от 1500 рублей. Стоимость зависит от состава и размера, продавцы готовы подстроиться под бюджет покупателя.

Съедобный подарок

Такой букет из конфет обойдется в 700 рублей Источник: avito.ru Сладости могут оформить в разные формы Источник: avito.ru

Среди объявлений можно найти и съедобные букеты разных вариаций. Композиции в Ярославле собирают из конфет, сухофруктов, орехов, мармелада, зефира и прочего. При этом подарок могут смастерить в самых разных вариациях, например в форме сумочки.

Букет с полезными вкусняшками — 2 тысячи рублей Источник: avito.ru Орехи и сухофрукты долго хранятся Источник: avito.ru

В среднем съедобные презенты обойдутся от 700 до 2000 рублей. Однако могут находиться варианты и дороже. Наполнение композиции продавцы готовы обсуждать с покупателем.

Букеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей Источник: avito.ru Так и не скажешь, что цветы из зефира Источник: avito.ru

Букеты из мыла

Как альтернативу цветочным композициям ярославские рукодельницы предлагают букеты из мыла. Подарок продается в упаковке с жестким дном, украшенный лентой.

Цена зависит от размера букета: поменьше — 550 рублей, побольше — 1000 рублей. Один из продавцов от покупки 3 букетов предлагает скидку 10%.

В объявлении указывают, что композиция имеет аромат парфюма. Для украшения используют искусственную зелень.

Композиция из канцтоваров

Ярославские продавцы предлагают вместо цветов канцтовары Источник: avito.ru

В Ярославле могут собрать букет для учителя из канцтоваров. В композицию войдут калькулятор, линейки, карандаши, ручки и прочее. Цена — 3000 рублей.

Цветы-свечи

Необычные букеты из свечей можно найти на просторах сайтов объявлений. В Ярославле такие композиции создают из соевого воска. Стоимость подарка — от 1000 рублей.

Свечи можно вынимать и зажигать, каждая имеет свой запах. Палитру цветов и ароматов можно согласовать с продавцом заранее.

Букет из бисера

+1

Мастерицы не перестают удивлять: для учителей собирают букеты из бисера. За композицию продавцы просят 2600 тысяч рублей.