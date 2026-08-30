Лимоны, Диснейленд и «Обжорные ряды»: туристы съездили на отдых в Ташкент и Самарканд — честный отзыв о поездке

Узбекистан поразил своей восточной яркостью Источник: Анна Михайлова / Личный архив

На отдых не к морю, а в Узбекистан — почему бы и нет. Так решила Анна Михайлова из Мурманска и рванула вместе с мужем в эту колоритную страну на шесть дней. Сколько стоил перелет и какие цены в Узбекистане, где в Ташкенте искать самый вкусный плов, что посмотреть в Самарканде и что везти домой из поездки — читайте в материале 51.RU.

Почему выбрали Узбекистан

Ночное небо над городом — бархатное Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Весной, в конце марта, у Анны и ее мужа был короткий отпуск. Хотелось найти место, где можно было бы отдохнуть в формате «погулять, увидеть что-то новое». И тут интернет услужливо подбросил видеоролики об Узбекистане.

Весна и осень там считаются туристическим сезоном: летом температура может доходить до +45 градусов, а в межсезонье стоит комфортная теплая погода. Анну заинтересовал колорит страны, а еще хотелось попробовать настоящий узбекский плов — в семье его очень любят.

Туристический сезон в Узбекистане только начинается Источник: Анна Михайлова / Личный архив

До Узбекистана супруги добирались на самолете с пересадкой в Москве. Билеты по маршруту Мурманск — Москва — Ташкент и обратно обошлись в 47 тысяч рублей на человека.

Летели «Аэрофлотом». По словам Анны, можно было найти вариант дешевле, если лететь разными авиакомпаниями, но супруги выбрали единое бронирование: время отпуска было ограничено, поэтому не хотелось переживать из-за возможных отмен и переносов рейсов.

Из Москвы до столицы Узбекистана добрались за 4 часа 15 минут. Из Ташкента двинулись в Самарканд — доехали на электричке за 3 часа, билет стоил 1500 рублей.

Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Всего в Узбекистане супруги провели шесть дней: три дня в Ташкенте и еще три — в Самарканде. Жилье супруги бронировали на разных сервисах, в среднем номер на двоих обходился в 4000 рублей за сутки. Завтрак в эту стоимость входил везде.

Отели специально выбирали так, чтобы они находились недалеко от транспортных развязок и основных достопримечательностей. Это помогло не тратить лишнее время на дорогу.

Отдельный плюс — никакого языкового барьера. Узбекистан — постсоветское пространство, поэтому местные жители знают русский и свободно на нем говорят. Все люди, которые встречались супругам во время путешествия, были очень доброжелательными.

Берите наличку

Как вам такой вид за завтраком? Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Как и во многих странах, российские банковские карты в Узбекистане не работают. Поэтому супруги взяли с собой наличные рубли. Их здесь меняют на местную валюту по хорошему курсу. Первый обменник был прямо в аэропорту: деньги понадобились, чтобы добраться из аэропорта до города.

Именно там супругов ждало неожиданное открытие.

Для нас было удивление, когда, обменяв рубли на узбекские сумы, мы оказались миллионерами. Анна Михайлова туристка

Дальше деньги меняли уже в местных банках.

Узбекистан показался россиянам очень бюджетным. Особенно если переводить местные цены в рубли. Судите сами: проезд на метро в Ташкенте обходился примерно в 8 рублей, поездка на такси — в 100–150 рублей. Порция плова стоила 200–300 рублей, одна самса — около 55 рублей.

По словам Анны, чего-то действительно дорогого за время поездки она не встретила: практически всё казалось очень дешевым.

«Вкусно везде»: где искать местную кухню

Приготовленная на рынке еда — не хуже, чем в ресторане Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Еще до поездки знающие люди рассказали супругам, что в Узбекистане вкусно везде — и в дорогом ресторане, и на рынке. Так и оказалось.

Главной гастрономической целью, конечно, был плов. Его туристы попробовали в Плов Центре, где готовят 12 вариаций этого блюда.

Но самым вкусным и впечатляющим местом Анна называет «Обжорные ряды» на рынке Чорсу в Ташкенте. Там кулинарные точки с местной кухней работают десятилетиями — они переходят от поколения к поколению.

«Колоритно и безумно вкусно!» — восхищается путешественница.

Примета туриста: ешь там, где едят местные, — не прогадаешь Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Среди блюд, которые особенно понравились нашим туристам, — ханум и нарын. Первое — тонкое тесто с начинкой и томатной подливой, шашлычки из печени; второе — блюдо из домашней лапши и мелко нарезанной отварной конины.

Отдельный пункт — самса. Анна советует обязательно ее попробовать и признается, что вкуснее, чем в Узбекистане, не пробовала нигде.

На самом рынке — впечатляющее изобилие местных продуктов. Особенно Анне запомнились узбекские помидоры и лимоны. Здесь же туристы закупились специями, чтобы потом готовить плов дома.

Лимоны — лучший сувенир

Согласитесь, неожиданное зрелище в восточной стране Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Ташкент Анне запомнился как город контрастов, где история соседствует с современностью. Одним из ярких впечатлений стал местный «Диснейленд» — Мэджик Сити. Очень понравилась и современная улица Сеул Мун — там и магазины, и развлечения, и кафе, и всё что душе угодно.

А вот Самарканд оказался совсем другим.

Здесь, по словам Анны, гораздо больше истории. Больше всего ее впечатлила площадь Регистан. За время пребывания в городе она возвращалась туда несколько раз, чтобы внимательно рассмотреть и запомнить все детали.

Весна и осень как нельзя лучше подходят для прогулок Источник: Анна Михайлова / Личный архив

В Самарканде супруги брали гида: хотелось не просто погулять по городу, но и узнать историю города и страны.

Еще одним ярким впечатлением стал мастер-класс по приготовлению самаркандского плова в местной семье. Так что туристы обогатились еще и ценным кулинарным знанием.

Ташкент выглядит очень контрастно Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Анна признается: если бы она знала, что путешествие получится таким увлекательным, она бы заложила больше времени. А еще обязательно поехала бы с багажом. Вместить все покупки в ручную кладь оказалось очень непросто.

«Из Узбекистана я увезла кучу специй, красивый национальный халат и много узбекских лимонов», — перечисляет Анна необычные сувениры.

А сейчас семья уже начала планировать следующую поездку: в планах — посетить еще два города, Хиву и Бухару.