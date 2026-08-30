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Страна и мир Лимоны, Диснейленд и «Обжорные ряды»: туристы съездили на отдых в Ташкент и Самарканд — честный отзыв о поездке

Лимоны, Диснейленд и «Обжорные ряды»: туристы съездили на отдых в Ташкент и Самарканд — честный отзыв о поездке

Рассказываем, стоит ли проводить там отпуск

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Узбекистан поразил своей восточной яркостью | Источник: Анна Михайлова / Личный архивУзбекистан поразил своей восточной яркостью | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Узбекистан поразил своей восточной яркостью

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

На отдых не к морю, а в Узбекистан — почему бы и нет. Так решила Анна Михайлова из Мурманска и рванула вместе с мужем в эту колоритную страну на шесть дней. Сколько стоил перелет и какие цены в Узбекистане, где в Ташкенте искать самый вкусный плов, что посмотреть в Самарканде и что везти домой из поездки — читайте в материале 51.RU.

Почему выбрали Узбекистан

Ночное небо над городом&nbsp;— бархатное | Источник: Анна Михайлова / Личный архивНочное небо над городом&nbsp;— бархатное | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Ночное небо над городом — бархатное

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Весной, в конце марта, у Анны и ее мужа был короткий отпуск. Хотелось найти место, где можно было бы отдохнуть в формате «погулять, увидеть что-то новое». И тут интернет услужливо подбросил видеоролики об Узбекистане.

Весна и осень там считаются туристическим сезоном: летом температура может доходить до +45 градусов, а в межсезонье стоит комфортная теплая погода. Анну заинтересовал колорит страны, а еще хотелось попробовать настоящий узбекский плов — в семье его очень любят.

Туристический сезон в Узбекистане только начинается | Источник: Анна Михайлова / Личный архивТуристический сезон в Узбекистане только начинается | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Туристический сезон в Узбекистане только начинается

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

До Узбекистана супруги добирались на самолете с пересадкой в Москве. Билеты по маршруту Мурманск — Москва — Ташкент и обратно обошлись в 47 тысяч рублей на человека.

Летели «Аэрофлотом». По словам Анны, можно было найти вариант дешевле, если лететь разными авиакомпаниями, но супруги выбрали единое бронирование: время отпуска было ограничено, поэтому не хотелось переживать из-за возможных отмен и переносов рейсов.

Из Москвы до столицы Узбекистана добрались за 4 часа 15 минут. Из Ташкента двинулись в Самарканд — доехали на электричке за 3 часа, билет стоил 1500 рублей.

Источник: Анна Михайлова / Личный архивИсточник: Анна Михайлова / Личный архив
Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Всего в Узбекистане супруги провели шесть дней: три дня в Ташкенте и еще три — в Самарканде. Жилье супруги бронировали на разных сервисах, в среднем номер на двоих обходился в 4000 рублей за сутки. Завтрак в эту стоимость входил везде.

Отели специально выбирали так, чтобы они находились недалеко от транспортных развязок и основных достопримечательностей. Это помогло не тратить лишнее время на дорогу.

Отдельный плюс — никакого языкового барьера. Узбекистан — постсоветское пространство, поэтому местные жители знают русский и свободно на нем говорят. Все люди, которые встречались супругам во время путешествия, были очень доброжелательными.

Берите наличку

Как вам такой вид за завтраком? | Источник: Анна Михайлова / Личный архивКак вам такой вид за завтраком? | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Как вам такой вид за завтраком?

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Как и во многих странах, российские банковские карты в Узбекистане не работают. Поэтому супруги взяли с собой наличные рубли. Их здесь меняют на местную валюту по хорошему курсу. Первый обменник был прямо в аэропорту: деньги понадобились, чтобы добраться из аэропорта до города.

Именно там супругов ждало неожиданное открытие.

<p>Анна Михайлова</p><p>Анна Михайлова</p>

Для нас было удивление, когда, обменяв рубли на узбекские сумы, мы оказались миллионерами.

Анна Михайлова

туристка

Дальше деньги меняли уже в местных банках.

Узбекистан показался россиянам очень бюджетным. Особенно если переводить местные цены в рубли. Судите сами: проезд на метро в Ташкенте обходился примерно в 8 рублей, поездка на такси — в 100–150 рублей. Порция плова стоила 200–300 рублей, одна самса — около 55 рублей.

По словам Анны, чего-то действительно дорогого за время поездки она не встретила: практически всё казалось очень дешевым.

«Вкусно везде»: где искать местную кухню

Приготовленная на рынке еда&nbsp;—&nbsp;не хуже, чем в ресторане | Источник: Анна Михайлова / Личный архивПриготовленная на рынке еда&nbsp;—&nbsp;не хуже, чем в ресторане | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Приготовленная на рынке еда — не хуже, чем в ресторане

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Еще до поездки знающие люди рассказали супругам, что в Узбекистане вкусно везде — и в дорогом ресторане, и на рынке. Так и оказалось.

Главной гастрономической целью, конечно, был плов. Его туристы попробовали в Плов Центре, где готовят 12 вариаций этого блюда.

Но самым вкусным и впечатляющим местом Анна называет «Обжорные ряды» на рынке Чорсу в Ташкенте. Там кулинарные точки с местной кухней работают десятилетиями — они переходят от поколения к поколению.

«Колоритно и безумно вкусно!» — восхищается путешественница.

Примета туриста: ешь там, где едят местные,&nbsp;— не прогадаешь | Источник: Анна Михайлова / Личный архивПримета туриста: ешь там, где едят местные,&nbsp;— не прогадаешь | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Примета туриста: ешь там, где едят местные, — не прогадаешь

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Среди блюд, которые особенно понравились нашим туристам, — ханум и нарын. Первое — тонкое тесто с начинкой и томатной подливой, шашлычки из печени; второе — блюдо из домашней лапши и мелко нарезанной отварной конины.

Отдельный пункт — самса. Анна советует обязательно ее попробовать и признается, что вкуснее, чем в Узбекистане, не пробовала нигде.

На самом рынке — впечатляющее изобилие местных продуктов. Особенно Анне запомнились узбекские помидоры и лимоны. Здесь же туристы закупились специями, чтобы потом готовить плов дома.

Лимоны — лучший сувенир

Согласитесь, неожиданное зрелище в восточной стране | Источник: Анна Михайлова / Личный архивСогласитесь, неожиданное зрелище в восточной стране | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Согласитесь, неожиданное зрелище в восточной стране

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Ташкент Анне запомнился как город контрастов, где история соседствует с современностью. Одним из ярких впечатлений стал местный «Диснейленд» — Мэджик Сити. Очень понравилась и современная улица Сеул Мун — там и магазины, и развлечения, и кафе, и всё что душе угодно.

А вот Самарканд оказался совсем другим.

Здесь, по словам Анны, гораздо больше истории. Больше всего ее впечатлила площадь Регистан. За время пребывания в городе она возвращалась туда несколько раз, чтобы внимательно рассмотреть и запомнить все детали.

Весна и осень как нельзя лучше подходят для прогулок | Источник: Анна Михайлова / Личный архивВесна и осень как нельзя лучше подходят для прогулок | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Весна и осень как нельзя лучше подходят для прогулок

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

В Самарканде супруги брали гида: хотелось не просто погулять по городу, но и узнать историю города и страны.

Еще одним ярким впечатлением стал мастер-класс по приготовлению самаркандского плова в местной семье. Так что туристы обогатились еще и ценным кулинарным знанием.

Ташкент выглядит очень контрастно | Источник: Анна Михайлова / Личный архивТашкент выглядит очень контрастно | Источник: Анна Михайлова / Личный архив

Ташкент выглядит очень контрастно

Источник:

Анна Михайлова / Личный архив

Анна признается: если бы она знала, что путешествие получится таким увлекательным, она бы заложила больше времени. А еще обязательно поехала бы с багажом. Вместить все покупки в ручную кладь оказалось очень непросто.

«Из Узбекистана я увезла кучу специй, красивый национальный халат и много узбекских лимонов», — перечисляет Анна необычные сувениры.

А сейчас семья уже начала планировать следующую поездку: в планах — посетить еще два города, Хиву и Бухару.

Поехали бы в Узбекистан?

С удовольствием!
Есть страны поинтереснее
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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
Самарканд Ташкент Узбекистан Перелет Путешествие
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Комментарии
1
Гость
1 час
память зачем? болваны
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Гость
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