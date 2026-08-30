Для настоящих знатоков: попробуйте разгадать простую на первый взгляд головоломку «Ромашка»

Головоломка «Ромашка» для тренировки мозга Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Порой достаточно буквально нескольких минут в день, чтобы держать мозг и память в тонусе. Для этого только и нужно, что открыть головоломку «Ромашка». Эта игра поможет проверить эрудицию и развить гибкость мышления — ведь именно так находятся нестандартные комбинации букв.

Как играть: нужно составить максимальное количество слов из предложенных букв. И при этом постараться открыть все зашифрованные слова. Каждое из них должно состоять минимум из четырех букв. При этом центральная буква, отмеченная желтым цветом, должна присутствовать в каждом слове. Но необязательно, чтобы слово начиналось именно с нее.

Повторы допустимы: в одном слове может несколько раз встретиться одна и та же буква. Располагать их можно в любом порядке.

Если вы не смогли найти все спрятанные слова за один раз, не расстраивайтесь. Прогресс автоматически сохраняется.