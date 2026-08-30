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Развлечения Игра Для настоящих знатоков: попробуйте разгадать простую на первый взгляд головоломку «Ромашка»

Для настоящих знатоков: попробуйте разгадать простую на первый взгляд головоломку «Ромашка»

Откройте все зашифрованные слова

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Головоломка «Ромашка» для тренировки мозга | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГоловоломка «Ромашка» для тренировки мозга | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Головоломка «Ромашка» для тренировки мозга

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Порой достаточно буквально нескольких минут в день, чтобы держать мозг и память в тонусе. Для этого только и нужно, что открыть головоломку «Ромашка». Эта игра поможет проверить эрудицию и развить гибкость мышления — ведь именно так находятся нестандартные комбинации букв.

Как играть: нужно составить максимальное количество слов из предложенных букв. И при этом постараться открыть все зашифрованные слова. Каждое из них должно состоять минимум из четырех букв. При этом центральная буква, отмеченная желтым цветом, должна присутствовать в каждом слове. Но необязательно, чтобы слово начиналось именно с нее.

Повторы допустимы: в одном слове может несколько раз встретиться одна и та же буква. Располагать их можно в любом порядке.

Если вы не смогли найти все спрятанные слова за один раз, не расстраивайтесь. Прогресс автоматически сохраняется.

Также вы можете пройти кроссворд от 76.RU.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Головоломка Ромашка Игра
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Комментарии
6
Гость
15 минут
109/23
Гость
40 минут
34сл 162 балл. Многих годных слов нет в вашем словаре
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