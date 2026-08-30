У берегов Северного Кипра перевернулось судно с сотнями пассажиров: число погибших неизвестно — кадры

Пассажиров ищут с вертолетом Источник: Özgür Gazete Kıbrıs / X

У побережья города Гирне (Кирения) на Северном Кипре перевернулось пассажирское судно катамаранного типа. На его борту находились 270 пассажиров и членов экипажа, сообщает местное издание Kibris Postasi.

Источник: Özgür Gazete Kıbrıs / X

По предварительным данным, судно, принадлежащее компании Filo Denizcilik, начало набирать воду с носовой части по неизвестной пока причине. Капитан попытался развернуть его обратно к берегу, но эта попытка оказалась безуспешной. Катамаран перевернулся примерно в 2–2,5 километра от побережья Гирне.

Источник: Özgür Gazete Kıbrıs / X

На месте работают спасательные службы береговой охраны, к месту происшествия также направили вертолеты и множество частных судов. По имеющейся информации, есть пострадавшие, однако официальных данных об их количестве и состоянии пока не поступало. Все службы экстренного реагирования привели в готовность, а Министерство здравоохранения Северного Кипра сообщило, что в порту, государственных и частных больницах приняли все необходимые меры.

Источник: Özgür Gazete Kıbrıs / X

Премьер-министр Северного Кипра Унал Устел и министр транспорта Эрхан Арыклы прибыли на место происшествия, чтобы лично координировать действия. Спасательная операция продолжается.

Источник: Городские медиа

Обновлено в 14:53 (мск): В результате инцидента есть погибшие. Их число пока неизвестно, заявил посол Турции непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Али Мурат Башчери. Посольство России на Кипре выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших, сообщили корреспонденту ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Никосии.