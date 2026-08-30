В Краснодарском крае из-за пожара закрыли часть федеральной трассы: огонь подбирается к АЗС, для тушения готовят авиацию

В Краснодарском крае, в районе хутора Чембурка под Анапой, загорелся камыш. Из-за сильного пожара власти приняли решение перекрыть участок федеральной трассы.
«В целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе — от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской», — сообщила мэр Анапы Анна Маслова в Telegram.
Также Маслова добавила, что на месте работают 80 спасателей и 25 единиц техники, в том числе болотоходы. Экстренные службы развернули оперативный штаб. После отмены в регионе режима беспилотной опасности для тушения территории специалисты привлекут авиацию.
Ситуацию осложняет сильный ветер, разносящий дым на несколько километров. Жителям станицы Анапской, поселка Чембурка рекомендовали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. Вдоль набережной в станице Анапской дежурят пожарные расчеты.
Как пишут корреспонденты 93.RU, огонь подбирается к жилым домам и АЗС. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, что пламя находится недалеко от заправки.
Уже второй день в Анапе дует сильный ветер. Отдыхающим запретили купаться в море на надувных матрасах.
Обновлено в 19:45 мск: К тушению возгорания привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в MAX.