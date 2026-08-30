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Происшествия В Ярославской области туристический теплоход сел на мель — видео

В Ярославской области туристический теплоход сел на мель — видео

Подробности инцидента на Волге

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В Ярославской области туристический теплоход сел на мель | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ Ярославской области туристический теплоход сел на мель | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославской области туристический теплоход сел на мель

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославской области туристический теплоход сел на мель. Происшествие на Волге случилось 29 августа.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре рассказали, что судно следовало по маршруту: Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль.

«Причины и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет, разливов нефтепродуктов не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

Туристический теплоход сел на мель на Волге

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В прокуратуре уточнили, что пассажиров теплохода пересадили на автобус. На нем их довезли до пункта назначения.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров», — рассказали правоохранители.

Ранее жители Ярославской области пожаловались на регулярные отмены рейсов теплохода «Восходъ-3», обслуживающего маршрут «Ярославль — Углич». Пассажиры сталкиваются с проблемой в Рыбинске: оттуда не получается уехать до конечного причала. В компании «Водоходъ» объяснили, по каким причинам могут отменить рейсы.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Теплоход Турист Волга Северо-Западная транспортная прокуратура
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Комментарии
15
Гость
1 час
Сели в лужу называется. Вот рыбинский метеор там ходит, нижегородский ходит, вопросов нет. А у этих анекдот плавучий. То рейс отменят, не отменят, так на мели загорают.
Гость
2 часа
Куда не повернись - везде бардак!!!
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Гость
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