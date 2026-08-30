В Ярославской области туристический теплоход сел на мель — видео

В Ярославской области туристический теплоход сел на мель. Происшествие на Волге случилось 29 августа.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре рассказали, что судно следовало по маршруту: Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль.
«Причины и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет, разливов нефтепродуктов не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что пассажиров теплохода пересадили на автобус. На нем их довезли до пункта назначения.
«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров», — рассказали правоохранители.
Ранее жители Ярославской области пожаловались на регулярные отмены рейсов теплохода «Восходъ-3», обслуживающего маршрут «Ярославль — Углич». Пассажиры сталкиваются с проблемой в Рыбинске: оттуда не получается уехать до конечного причала. В компании «Водоходъ» объяснили, по каким причинам могут отменить рейсы.