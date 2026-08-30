Мужчина угнал самолет и направил его в сторону АЭС в Венгрии: в небо подняли истребители. Новости 30 августа

Воздушное судно совершило аварийную посадку в поле Источник: police.hu

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 августа.

Фигуристка Евгения Медведева вышла замуж

Свадьба Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова прошла в московском отеле The Carlton. Невеста выбрала платье с цветочной композицией и букет из одной бордовой лилии, а жених остановился на классическом костюме. Подружки невесты появились в одинаковых нарядах нежного пудрово-розового оттенка.

На торжестве собрались близкие, друзья и звездные гости. Среди приглашенных была серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова с супругом Макаром Игнатовым, а также заслуженный тренер Даниил Глейхенгауз с женой Ольгой Паутовой. Гости отметили, что банкет получился пышным.

Маршрутка сбила пятерых пешеходов на зебре

В Кызыле маршрутная «Газель» сбила пятерых пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. Медики госпитализировали всех пострадавших, включая детей, сообщили в МВД Тывы.

ДТП произошло 30 августа в 19:09 (15:09 мск) на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей на пешеходном переходе. Позже он объяснил, что потерял контроль из-за резкого ухудшения самочувствия. Врачи также доставили его в больницу для обследования.

От передней части «Газели» ничего не осталось Источник: МВД по Республике Тыва / MAX

Степень тяжести травм пострадавших пока не уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и проводят проверку.

У побережья Кипра перевернулось судно

У побережья города Гирне на Северном Кипре перевернулось пассажирское судно катамаранного типа. На его борту находились 270 человек, сообщает Kibris Postasi.

Судно, принадлежащее компании Filo Denizcilik, начало набирать воду с носовой части по неизвестной пока причине. Капитан попытался развернуть его обратно к берегу, но безуспешно — катамаран перевернулся примерно в двух километрах от побережья.

Источник: Городские медиа

Спасатели береговой охраны работают на месте, к ним присоединились вертолеты и частные суда. Есть пострадавшие и погибшие. Премьер-министр Северного Кипра и министр транспорта прибыли на место, чтобы лично координировать операцию. Спасательная операция продолжается.

Овербукинг на авиарейсах хотят официально закрепить в законе

Минтранс разрабатывает поправки в Воздушный кодекс, которые легализуют овербукинг — продажу билетов сверх числа мест в самолете. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, практика законодательно не урегулирована. Овербукинг позволяет компенсировать неявку пассажиров и дает возможность улететь тем, кому это нужно срочно. При этом авиакомпания обязана предложить пострадавшему пассажиру выбор компенсации: альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия на время ожидания.

Новые правила планируют вводить только на направлениях с большим числом рейсов. Окончательные решения примут после обсуждения с общественностью и ведомствами по защите прав потребителей.

Правила отзыва сотрудников из отпуска изменили

С 1 сентября вступают в силу новые нормы, которые разрешают отзывать из отпуска работников с вредными и опасными условиями только в исключительных случаях. Документ уже опубликован на портале правовых актов.

Отозвать сотрудника теперь можно только для предотвращения катастроф, производственных аварий или ликвидации их последствий. За такую работу работодатель заплатит не менее чем в двойном размере.

Порядок отзыва прописывают в коллективном или трудовом договоре. Оставшуюся часть отпуска сотрудник вправе взять в удобное время или присоединить к следующему.

Неочевидная причина, по которой могут отказать в ипотеке

Обычная покупка в рассрочку в интернет-магазине может испортить кредитную историю и привести к отказу в ипотеке. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

По ее словам, многие онлайн-магазины автоматически подают заявки в МФО при оформлении рассрочки. Заёмщики часто не знают, что за такой покупкой стоит микрозайм или хотя бы запрос в МФО, который банки расценивают как тревожный сигнал.

Взаимодействие с микрофинансовыми организациями банки воспринимают как признак финансовой нестабильности. По оценкам кредитных брокеров, с этой проблемой сталкиваются около 30% клиентов, пишет РИА Новости.

Как увеличить пенсию на 10%

Размер пенсии может вырасти примерно на 10%, если человек продолжит работать и отложит ее получение на год. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Если у человека хорошая зарплата, и он продолжает работать, обходясь без пенсии, отсрочка увеличит ее размер. Примерно на 10% в год и почти на половину за пять лет», — сказал Чирков в интервью ТАСС.

Остальные способы повышения пенсии связаны либо с работой после пенсионного возраста, либо с накопительной частью, которая зависит от доходов человека. Рассчитать свою будущую пенсию можно через пенсионный калькулятор на портале госуслуг.

Когда завершится учебный год

Новый учебный год в России завершится не ранее 26 мая 2027 года — это следует из единых федеральных программ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, школы начнут занятия 1 сентября, а дату окончания учебного года прописали в программах. Министерство дает четкие рекомендации по каникулам, чтобы ученики не переутомлялись и сохраняли активность. При этом у школ есть право корректировать даты, уточнил министр в интервью РИА Новости.

В Венгрии угнали самолет и направили его к атомной станции

В Венгрии 24-летний мужчина угнал с аэродрома в городе Калоча легкомоторный самолет Cessna 172 и взял курс на атомную электростанцию «Пакш». Из-за вторжения в запретную трехкилометровую зону вокруг станции венгерские военные подняли по тревоге два истребителя Gripen с авиабазы Кечкемет.

Министр обороны Ромулуш Русин-Сенди заявил, что радары сразу обнаружили неизвестный самолет. Через несколько минут Cessna совершила аварийную посадку в поле подсолнухов возле села Герьен. При касании земли у воздушного судна сломалось шасси. После пилот попытался угнать автомобиль, но полиция задержала его. По данным издания HVG, это был мужчина 2002 года рождения.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в полиции. Сейчас выясняются мотивы его поступка и обстоятельства угона.

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