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Авто Как не переплатить за ОСАГО: все способы

Как не переплатить за ОСАГО: все способы

Объясняем, почему цены для одних водителей в разы выше

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Стиль вождения влияет на стоимость страховки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтиль вождения влияет на стоимость страховки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стиль вождения влияет на стоимость страховки

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стоимость ОСАГО для разных водителей может отличаться в несколько раз. О том, какие способы помогают сэкономить на страховке, Городским медиа рассказал автоэксперт финансового маркетплейса «Сравни» Федор Калабкин.

Безаварийное вождение

Один из главных факторов, влияющих на цену ОСАГО, — коэффициент бонус-малус (КБМ). Чем дольше водитель ездит без аварий по своей вине, тем ниже его КБМ и цена страховки.

«Даже на фоне общего роста цен на ОСАГО водители с хорошей страховой историей сохраняют возможность приобрести полис существенно дешевле», — отметил Калабкин.

В июле 2026 года средняя стоимость ОСАГО для безаварийных водителей с КБМ 1 и ниже составила 6838 рублей. Для тех, у кого КБМ выше 1,17, полис стоил уже 19 590 рублей. Аварийные водители платят почти втрое дороже — на 186% больше.

Стаж вождения

На цену полиса влияет коэффициент возраста и стажа (КВС). Чем раньше человек получил права, тем быстрее накапливается стаж, даже если он пока не пользуется автомобилем.

Водитель со стажем 3 года платит в среднем 10 244 рубля, а со стажем 5 лет — уже 8684 рубля. Самые дешевые полисы — у опытных водителей. Например, у 63-летних автомобилистов со стажем 34 года средняя цена ОСАГО — 5233 рубля. У 49-летних со стажем 25 лет — 5810 рублей.

Сравнение предложений страховщиков

Базовый тариф ОСАГО каждая компания выбирает в пределах коридора, который устанавливает Банк России. Поэтому для одного и того же водителя цена полиса у разных страховщиков может отличаться. Перед покупкой стоит сравнить предложения нескольких компаний.

Ограничение числа водителей

На цену ОСАГО влияет количество водителей, допущенных к управлению. Если машиной пользуется ограниченный круг людей, их лучше указать в полисе — это выгоднее, чем оформлять страховку без ограничений.

При этом стоимость рассчитывается по водителю с самыми высокими показателями КБМ и КВС. Включение в полис человека с небольшим стажем или высокой аварийностью может увеличить цену. Если за руль сядет водитель, не указанный в полисе, это грозит штрафом. Тем, кто ездит на машине не круглый год, стоит рассмотреть сезонный полис.

Мощность автомобиля

На цену полиса влияет мощность двигателя: чем мощнее автомобиль, тем выше стоимость страховки. Поэтому при покупке машины стоит учитывать не только ее цену и расход топлива, но и будущие расходы на ОСАГО.

Для повседневных поездок не всегда нужен мощный автомобиль. Современные турбомоторы даже с небольшой мощностью обеспечивают достаточную динамику для города и трассы.

Техническое состояние и стиль вождения

Изношенные шины и старые тормозные колодки повышают риск аварии, а это в будущем отразится на КБМ и стоимости ОСАГО. Агрессивный стиль вождения тоже ведет к ДТП и удорожанию полиса. Поддерживать машину в исправном состоянии и соблюдать аккуратность на дороге — тоже способ сэкономить на страховке в долгосрочной перспективе.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОСАГО Водитель Экономия ДТП
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