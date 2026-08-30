От давления и нервов: что полезного в тыквенных семечках и сколько в день их можно есть — разбираем со специалистом

Добавьте семечки в утреннюю кашу — и цены ей не будет Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Было время, когда тыквенные семечки щелкали исключительно от скуки, но в последнее время их добавляют в блюда как источник полезных компонентов и ценных минералов. Почему отношение так изменилось? Психолог и нутрициолог Анна Слип рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», что полезного есть в тыквенных семечках на самом деле.

Порция магния и польза для сердца

По словам Анны Слип, дефицит этого элемента — один из самых частых. Как сообщает Российское научное медицинское общество терапевтов, средний рацион дает лишь 175–225 миллиграммов магния в сутки при норме около 420 миллиграммов. А магний очень важен для организма: он держит в норме давление, помогает работе сосудов, нервов и мышц.

«Тыквенные семечки — рекордсмены по магнию. Если добавить в рацион всего горсточку — это около 30 граммов, — то организм получит около 165–175 миллиграммов этого микроэлемента. То есть примерно 40% суточной нормы для взрослого, — говорит специалист. — Такой простой способ закрыть пробел без добавок».

Польза от этих семечек для сердца не сводится к одному только магнию. По итогам крупных исследований семечки и орехи, добавленные в рацион, связывают с меньшим риском болезней сосудов. Причем эффект выходит на максимум уже при употреблении 15–20 граммов в день и дальше не растет. Но это сработает, только если есть семена регулярно, а не от случая к случаю.

Что еще есть в тыквенных семечках

В них содержится около 2,5 миллиграмма железа, 2 миллиграмма цинка, калий и фосфор, качественные ненасыщенные жиры и клетчатка. Калий поддерживает сердце и помогает выводить лишнюю жидкость, а фосфор идет на укрепление костей и улучшение энергообмена.

«Фитатов (природные вещества, которые связывают минералы и мешают их усвоению. — Прим. ред.) в тыквенных семечках меньше, чем в ряде других семян, поэтому минералы усваиваются относительно неплохо для растительного источника. Для тех, кто ест мало мяса, это ощутимая поддержка. Но семечками невозможно вылечить анемию; если дефицит уже есть, разбираться с ним нужно только с врачом», — объясняет Анна Слип.

Сколько можно съесть за день

Вся польза может обернуться негативными эффектами, если начать есть семечки в слишком больших количествах. Эти семена, как и все другие, очень калорийны: 570 килокалорий на 100 граммов. Съесть эту порцию можно очень быстро (именно отсюда пошло выражение «как семечки щелкать»), а по калорийности это будет как полноценный прием пищи. Разумная мера — те самые 30 граммов, около 170 килокалорий в день.

«Редко, но на тыквенные семечки бывает настоящая аллергия, вплоть до анафилаксии, в том числе у детей. И она бывает изолированной: человек спокойно ест саму тыквенную мякоть, а на семечки реагирует остро. Поэтому ребенку их в первый раз дают понемногу», — предупреждает нутрициолог.

Эксперт называет очень важный момент для людей, страдающих тяжелыми формами почечной недостаточности, и на диализе. Поскольку в семечках содержатся калий и фосфор — а эти вещества врачи строго ограничивают при таких диагнозах, — то добавление семечек в рацион и их количество нужно согласовать со специалистом.

Для мужского здоровья и против паразитов

Тыквенным семечкам приписывают еще два чудодейственных свойства: мол, они очень полезны при мужских болезнях и даже помогают от паразитов.

«Укрепить мужское здоровье цинком благодаря порции тыквенных семечек вряд ли получится, там его всего около 2 миллиграммов при суточной норме 8–11 миллиграммов», — развеивает миф Анна Слип.

Но есть и хорошая новость: по словам нутрициолога, улучшения при аденоме (доброкачественном разрастании железы) врачи действительно наблюдают. Правда, и тут есть нюанс: это происходит от концентрированного экстракта или масла в высоких дозах, которые не может обеспечить горстка семечек в салате.

Если же беспокоит простатит (воспаление, часто с инфекцией), то это уже другой уровень опасности для здоровья и лечить его семечками — сомнительная идея. Их пользу в этом вопросе не доказали, так что лечиться — только у врача.

Что касается паразитов, то в этом утверждении доля правды есть. Но только доля.

«В тыквенных семечках содержится кукурбитин — вещество, которое парализует ленточных червей. В полевых исследованиях семечки в лечебной дозе действительно изгоняли цепня, но нередко — в связке с другим противопаразитарным средством. Так что все лавры одним семечкам не отдашь. Против остальных глистов у человека убедительных доказательств и вовсе нет», — говорит эксперт.

А в тыкве что?

О, это мегаполезный овощ! В ней много не только калия и магния, но еще и клетчатка и витамин Т — последний помогает организму лучше справляться с жирной пищей, предотвращает вздутие и помогает очищать печень от токсинов.

«В сочетании с пектинами, которыми богата мякоть тыквы, витамин Т способствует мягкой детоксикации кишечника и восстановлению микрофлоры», — объясняет нутрициолог Ольга Яблокова.

А еще тыква — чемпион по содержанию бета-каротина. На 100 граммов продукта содержится около 5000 микрограммов вещества. Каротин улучшает зрение, поддерживает здоровье кожи, помогает восстановлению слизистых оболочек и укрепляет иммунитет.