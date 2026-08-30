Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь владельцам погибших питомцев

Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь пострадавшим Источник: ВЕТБИОХИМ / Vk.ru, Александра Мамонтова / 76.RU

Производитель вакцины «Мультикан-8», которую связывают с гибелью собак в Ярославской области и других регионах России, заявил о готовности помочь владельцам умерших питомцев. Об этом во время своего обращения заявил заместитель директора по производству и инновациям компании «Ветбиохим» Евгений Шемельков.

«Независимо от того, какими будут результаты расследования, мы хотим оказывать поддержку людям, которые потеряли своих любимцев. Поэтому компания принимает обращения владельцев, готовы индивидуально рассматривать меры возможной поддержки», — рассказал Евгений Шемельков. — «Для нас это прежде всего вопрос человеческого отношения. Для нас крайне важно собрать максимально всю информацию о произошедшем случае».

Полное обращение Евгения Шемелькова Источник: ВЕТБИОХИМ / Vk.ru

Владельцы собак могут направить обращение в «Ветбиохим» по электронной почте: multican-8@vetbiochem.com. При этом представители компании просят присылать не только информацию, связанную с гибелью собак, но и о любом опыте применения «Мультикан-8» серии 20. В том числе, не повлекшим негативных последствий.

При этом в компании уточнили, что компания продолжает расследование по выявлению всех обстоятельств ситуации. после сообщений о гибели собак в Ярославской области в регион направили специалистов «Ветбиохима», чтобы изучить ситуацию. Контрагентов уведомили о необходимости изъятии вакцины указанной серии из гражданского оборота и реализации требование о приостановке реализации вакцины. Также компания потребовала вернуть весь нереализованный объем «Мультикан-8» серии 20 производителю. Реализацию вакцины заблокировали через систему «Честный знак».

Сейчас образы проходят повторные и дополнительные исследования. Часть вакцины направили для проведения независимой экспертизы в ФГБУ «ВГНКИ». Также были отозваны вакцины «Мультикан-6» и «Мультикан-8», которые производились одновременно с «Мультиканом-8» серии 20.

«До получения всех результатов исследований невозможно сделать окончательные выводы о причинах произошедшего. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы быстро и объективно получить и выявить все причины и факты, которые могли на это повлиять», — рассказал Евгений Шемельков.

В компании рассказали, что приоритетом для «Ветбиохима» остается здоровье животных и доверие потребителей.

Что произошло

Ярославские собаководы сообщили о гибели питомцев после того, как животных планово привили вакциной «Мультикан-8» серии 20. По словам людей, на 4-5 сутки после укола собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные умирали.

Владельцы питомцев, с которыми пообщался портал 76.RU, рассказали, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению «Центр ветеринарии» Ярославской области.

В «Центре ветеринарии» 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у собак. Также в учреждении сообщили, что с 14 августа использование вакцины остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в управление Россельхознадзора.

Позже появились жалобы на гибель собак и в других регионах.

Утром 18 августа в группе «Ветбиохим» в сети «ВКонтакте» опубликовали комментарий по ситуации, в котором указали, что на текущем этапе окончательные выводы о причинах произошедшего делать преждевременно. Партию вакцины отозвали из обращения.

19 августа в «Ветбиохиме» прокомментировали, что при анализе имеющейся информации, характера и динамики распространения сообщений, отмечаются признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц. Затем производитель опубликовал первые результаты повторной проверки препарата. В том числе, были проведены исследование на наличие в вакцинах на наличие генома вируса болезни Ауески. При проверке всех образцов следов вируса обнаружено не было. Полные результаты исследований станут известны в конце сентября.

Что такое вирус Ауески Узнать Болезнь Ауески принято называть псевдобешенством. Это острое вирусное заболевание домашних и диких животных, которое вызвано герпесвирусом. Он характеризуется поражением центральной нервной системы животного: зараженные собаки, кошки и грызуны могут испытывать сильный зуд, лихорадку. Главными переносчиками болезни становятся свиньи. Они болеют тяжело, но взрослые особи часто выздоравливают и становятся носителями. Гораздо большую опасность это заболевание несет для домашних животных: кошек и собак. Помимо нестерпимого зуда, среди симптомов у домашних питомцев — обильное слюнотечение, паралич. Животное гибнет в течение 1–2 дней. Вакцины против вируса Ауески предназначены только для сельскохозяйственных животных.