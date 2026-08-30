НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

южн.

 756мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Теплоход сел на мель
История ярославского мамонта
Обзор цен на букеты
Полезная памятка мамам и папам
Губернатор — об атаках БПЛА
Из-за атаки БПЛА вспыхнул завод
Афиша концертов
Ищут актеров массовки
Животные Смерть собак после вакцинации Подробности Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь владельцам погибших питомцев

Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь владельцам погибших питомцев

В компании назвали это вопросом человеческого отношения

787
Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь пострадавшим | Источник: ВЕТБИОХИМ / Vk.ru, Александра Мамонтова / 76.RUПроизводитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь пострадавшим | Источник: ВЕТБИОХИМ / Vk.ru, Александра Мамонтова / 76.RU

Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о готовности помочь пострадавшим

Источник:

ВЕТБИОХИМ / Vk.ru, Александра Мамонтова / 76.RU

Производитель вакцины «Мультикан-8», которую связывают с гибелью собак в Ярославской области и других регионах России, заявил о готовности помочь владельцам умерших питомцев. Об этом во время своего обращения заявил заместитель директора по производству и инновациям компании «Ветбиохим» Евгений Шемельков.

«Независимо от того, какими будут результаты расследования, мы хотим оказывать поддержку людям, которые потеряли своих любимцев. Поэтому компания принимает обращения владельцев, готовы индивидуально рассматривать меры возможной поддержки», — рассказал Евгений Шемельков. — «Для нас это прежде всего вопрос человеческого отношения. Для нас крайне важно собрать максимально всю информацию о произошедшем случае».

Полное обращение Евгения Шемелькова

Источник:

ВЕТБИОХИМ / Vk.ru

Владельцы собак могут направить обращение в «Ветбиохим» по электронной почте: multican-8@vetbiochem.com. При этом представители компании просят присылать не только информацию, связанную с гибелью собак, но и о любом опыте применения «Мультикан-8» серии 20. В том числе, не повлекшим негативных последствий.

При этом в компании уточнили, что компания продолжает расследование по выявлению всех обстоятельств ситуации. после сообщений о гибели собак в Ярославской области в регион направили специалистов «Ветбиохима», чтобы изучить ситуацию. Контрагентов уведомили о необходимости изъятии вакцины указанной серии из гражданского оборота и реализации требование о приостановке реализации вакцины. Также компания потребовала вернуть весь нереализованный объем «Мультикан-8» серии 20 производителю. Реализацию вакцины заблокировали через систему «Честный знак».

Читайте также

Сейчас образы проходят повторные и дополнительные исследования. Часть вакцины направили для проведения независимой экспертизы в ФГБУ «ВГНКИ». Также были отозваны вакцины «Мультикан-6» и «Мультикан-8», которые производились одновременно с «Мультиканом-8» серии 20.

«До получения всех результатов исследований невозможно сделать окончательные выводы о причинах произошедшего. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы быстро и объективно получить и выявить все причины и факты, которые могли на это повлиять», — рассказал Евгений Шемельков.

В компании рассказали, что приоритетом для «Ветбиохима» остается здоровье животных и доверие потребителей.

Что произошло

Ярославские собаководы сообщили о гибели питомцев после того, как животных планово привили вакциной «Мультикан-8» серии 20. По словам людей, на 4-5 сутки после укола собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные умирали.

Владельцы питомцев, с которыми пообщался портал 76.RU, рассказали, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению «Центр ветеринарии» Ярославской области.

В «Центре ветеринарии» 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у собак. Также в учреждении сообщили, что с 14 августа использование вакцины остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в управление Россельхознадзора.

Позже появились жалобы на гибель собак и в других регионах.

Утром 18 августа в группе «Ветбиохим» в сети «ВКонтакте» опубликовали комментарий по ситуации, в котором указали, что на текущем этапе окончательные выводы о причинах произошедшего делать преждевременно. Партию вакцины отозвали из обращения.

19 августа в «Ветбиохиме» прокомментировали, что при анализе имеющейся информации, характера и динамики распространения сообщений, отмечаются признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц. Затем производитель опубликовал первые результаты повторной проверки препарата. В том числе, были проведены исследование на наличие в вакцинах на наличие генома вируса болезни Ауески. При проверке всех образцов следов вируса обнаружено не было. Полные результаты исследований станут известны в конце сентября.

Что такое вирус Ауески

Болезнь Ауески принято называть псевдобешенством. Это острое вирусное заболевание домашних и диких животных, которое вызвано герпесвирусом. Он характеризуется поражением центральной нервной системы животного: зараженные собаки, кошки и грызуны могут испытывать сильный зуд, лихорадку.

Главными переносчиками болезни становятся свиньи. Они болеют тяжело, но взрослые особи часто выздоравливают и становятся носителями. Гораздо большую опасность это заболевание несет для домашних животных: кошек и собак.

Помимо нестерпимого зуда, среди симптомов у домашних питомцев — обильное слюнотечение, паралич. Животное гибнет в течение 1–2 дней.

Вакцины против вируса Ауески предназначены только для сельскохозяйственных животных.

Между тем Россельхознадзор сообщил об инициировании совместной с прокуратурой проверки ситуации.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Вакцина Собака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
1 час
Они могут воскресить погибших животных? Пусть вернут мне мою животину . Живую и здоровую.
Гость
3 часа
Надо бы посадить примерно владельцев компании
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Рекомендуем