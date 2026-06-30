«Прекратились бесконечные концерты»: ярославский депутат призвала ограничить траты на развлечения

В 2025 году в Ярославской области сократились налоги от предприятий Источник: Ярославская областная Дума, правительство Ярославской области

Депутат Ярославской областной Думы от КПРФ Елена Кузнецова раскритиковала правительство за траты денег на развлечения. Свое мнение она высказала на заседании регионального парламента 30 июня после обсуждения доходов и расходов бюджета в 2025 году. В частности, было озвучено, что и те, и другие оказались ниже планового показателя примерно на 10%.

Одна из причин — снижение налога на прибыль организаций. В 2025 году эти налоговые поступления в казну составили 24,3 миллиарда рублей, что оказалось на 3 миллиарда (или 11%) меньше, чем в 2024 году.

«Сокращение было вызвано сокращением налогооблагаемой прибыли обрабатывающих отраслей экономики в результате снижения объемов реализации, а также ростом расходов организаций на выплату заработной платы, на обслуживание коммерческих кредитов», — пояснила Инга Архипова, первый заместитель министра финансов.

Она добавила, что платежи сократили такие предприятия, как «Р-Фарм», «ОДК-Сатурн», «Ярославский технический углерод» и другие.

Налог на прибыль организаций начисляется на разницу между доходами и расходами.

«Недопоступили доходы — не выполнили расходы», — пояснила Инга Архипова.

При этом она подчеркнула, что все социальные обязательства власти выполнили. Однако по некоторым платежам осталась кредиторская задолженность (то есть неоплаченные поставщикам и подрядчикам услуги и работы) — 2,9 миллиарда рублей. Эти долги, по словам заместителя министра финансов, уже погасили в первом квартале 2026 года.

Доходы, которые получила Ярославская область в первые 5 месяцев 2026 года оказались примерно на 11% больше, чем за тот же период 2025 года.

Мне хотелось бы пожелать нашему правительству, чтобы оно научилось жить по средствам, чтобы деньги направлялись на те мероприятия, которые непосредственно касаются наших граждан. Чтобы прекратились эти бесконечные концерты, танцы, пляски в это непростое время. Елена Кузнецова Депутат Ярославской областной Думы, КПРФ

«И жители об этом говорят и акцентируют внимание на том, что хватит уже веселиться, нам не до веселья сейчас. Деньги нужно направлять на людей. Сейчас сократили МФЦ, загсы. Что мы там сэкономили? Но для людей создали проблемы. Давайте обращать больше внимания на людей, жителей области и прекратим все эти гуляния», — высказалась по итогу обсуждений Елена Кузнецова.

Так как формат выступлений после обсуждения вопросов не предполагает комментариев от других участников заседания, то предложение Елены Кузнецовой осталось без пояснений с чьей-либо стороны.

Напомним, ранее в правительстве Ярославской области сообщали, что за первый квартал 2026-го налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославской области составили 25 млрд рублей. Это на 9%, или на 2 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На что тратят бюджет Ярославской области

Среди новых статей расходов, которые добавили в 2026 году, фигурировали деньги на культурные мероприятия: 175,8 млн рублей область пошли и пойдут на концерт симфонической музыки под руководством Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля, выставку работ Репина из собрания Русского музея, музыкальный фестиваль Юрия Башмета, проведение театральной недели и проведение кинофестиваля «В кругу семьи».

Еще 95,3 млн предусмотрены на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Проектный офис развития Ярославской области», которое занимается формированием позитивного имиджа Ярославской области в сфере туризма и продвижение туристического продукта, на освещение деятельности властей в СМИ, на информирование в федеральных СМИ о проведении в регионе знаковых событий и другое.

Эти статью расходов раскритиковал депутат Максим Вахруков. Он поставил вопрос, насколько целесообразно заниматься повышением имиджа области, проводить такое количество культурных мероприятий при том долге по кредитам, который есть у Ярославской области.

А вы как считаете, нужно ли тратить деньги на развлечения для жителей? Да, люди это заслуживают Нет, это не логично Затрудняюсь ответить У меня особое мнение, напишу его в комментариях