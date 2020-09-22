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Мэр Рыбинска — об убийстве девочек-сестёр: «У человека просто весь мир перевернулся»

Денис Добряков пообещал помочь их маме

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Сейчас мама девочек находится в тяжёлом состоянии&nbsp;

Сейчас мама девочек находится в тяжёлом состоянии 

Глава Рыбинска пообещал помочь маме убитых девочек

Глава Рыбинска пообещал материально помочь матери убитых девочек-сестёр. Сейчас женщина в тяжёлом состоянии. Она ни с кем не разговаривает и живёт в больнице, где работала.

— И мы поможем, и губернатор, если нужно будет. С нашей стороны точно. Но ей сначала нужно прийти в себя. У человека просто весь мир перевернулся. Мы никого не бросим, — сказал в разговоре с порталом 76.RU Денис Добряков.

Напомним, девочек-сестёр убили в Рыбинске вечером 14 сентября. Тела девочек нашла их мама, вернувшаяся с работы. Главным подозреваемым сразу стал её сожитель Виталий Молчанов. К нему женщина переехала совсем недавно из Омска. Как говорят ее знакомые, просто влюбилась. Мы попытались разобраться в этой истории, выехав на место. Подробности — в нашем специальном репортаже.

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

В декабре 2019 года Молчанов освободился из мест лишения свободы, куда попал за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. После страшной расправы над детьми в Рыбинске подозреваемому удавалось скрываться от полиции четыре дня. Но в итоге его поймали на окраине города. Оперативники выложили видео, на котором Молчанов признаётся в содеянном.

На следующий день мужчине предъявили обвинение. Суда Молчанов будет дожидаться за решёткой.

Здесь мы составили полную хронологию преступления.

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Рыбинскубийство в Рыбинске
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