Мэр Рыбинска — об убийстве девочек-сестёр: «У человека просто весь мир перевернулся»

Глава Рыбинска пообещал материально помочь матери убитых девочек-сестёр. Сейчас женщина в тяжёлом состоянии. Она ни с кем не разговаривает и живёт в больнице, где работала.



— И мы поможем, и губернатор, если нужно будет. С нашей стороны точно. Но ей сначала нужно прийти в себя. У человека просто весь мир перевернулся. Мы никого не бросим, — сказал в разговоре с порталом 76.RU Денис Добряков.



Напомним, девочек-сестёр убили в Рыбинске вечером 14 сентября. Тела девочек нашла их мама, вернувшаяся с работы. Главным подозреваемым сразу стал её сожитель Виталий Молчанов. К нему женщина переехала совсем недавно из Омска. Как говорят ее знакомые, просто влюбилась. Мы попытались разобраться в этой истории, выехав на место. Подробности — в нашем специальном репортаже.