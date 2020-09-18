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СрочноВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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В Ярославской области поймали подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек: где он был

Искали мужчину несколько суток

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Взяли Молчанова на дороге

Взяли Молчанова на дороге

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек в Рыбинске. 41-летнего Виталия Молчанова 18 сентября поймали в Ярославской области.

В правоохранительных органах информацию подтвердили.

Его подозревают в том, что он зарезал девочек-сестёр 8 и 13 лет.

Есть предварительная информация, что задержали его на тихменевской дороге

Есть предварительная информация, что задержали его на тихменевской дороге

видео: Елена Вахрушева

История потрясла всю страну. Виталий познакомился с мамой девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским). Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожены. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась — надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей. Убивал с особой жестокостью — насиловал и расчленял.

Растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. С ней работают следователи. А Молчанов бросился в бега. Его ориентировки распространили повсюду, губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого — 500 тысяч рублей.

Вся оперативная информация — в нашей хронике. А выехав на место, мы опубликовали специальный репортаж обо всей этой дикой истории.

Молчанов был в том же костюме, в каком его разыскивали с самого начала

Молчанов был в том же костюме, в каком его разыскивали с самого начала

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