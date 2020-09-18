В Ярославской области поймали подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек: где он был

Растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. С ней работают следователи. А Молчанов бросился в бега. Его ориентировки распространили повсюду, губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого — 500 тысяч рублей.

Вся оперативная информация — в нашей хронике. А выехав на место, мы опубликовали специальный репортаж обо всей этой дикой истории.