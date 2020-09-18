В Ярославской области поймали подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек: где он был

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Силовики задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек в Рыбинске. 41-летнего Виталия Молчанова 18 сентября поймали в Ярославской области.
В правоохранительных органах информацию подтвердили.
Его подозревают в том, что он зарезал девочек-сестёр 8 и 13 лет.
видео: Елена Вахрушева
История потрясла всю страну. Виталий познакомился с мамой девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским). Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожены. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась — надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей. Убивал с особой жестокостью — насиловал и расчленял.
Растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. С ней работают следователи. А Молчанов бросился в бега. Его ориентировки распространили повсюду, губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого — 500 тысяч рублей.
Вся оперативная информация — в нашей хронике. А выехав на место, мы опубликовали специальный репортаж обо всей этой дикой истории.