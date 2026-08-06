Ярославль атаковали БПЛА, в городе трясутся окна: всё о налете — онлайн

Ночью 6 августа Ярославская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В этой онлайн-трансляции рассказываем всё, что известно.
Ярославцы сообщают о страшном грохоте, который слышно в городе.
«Заволгой хорошо слышно грохот. Ушли спать в коридор, закрыла все окна и двери в комнаты, стекла трясутся», — написала Юлия.
«В Брагино сирен не слышно», — сообщил пользователь под ником Daddy.
«Думаю идти в подвал ночевать», — написал Иван.
«На Суздалке опять армагедон», — рассказала читательница Полина.
«Вот я тоже из Перми. У нас там тихо. Тут страшно», — поделился переживаниями пользователь Moon.
Жители Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля, укройтесь в помещениях без окон. Силовые ведомства сбивают украинские беспилотники.
Как объехать перекрытый город со стороны М-8
В УМВД по Ярославской области рассказали, как объехать перекрытия во время ограничений. Нанесли эти рекомендации на карты.
Увидел БПЛА? Звони в 112
Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.
Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры.
При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.
Что делать при атаке БПЛА
Ранее в правительстве Ярославской области рассказывали, что делать при беспилотной опасности. Листайте карточки.
Что означает вой сирен
Сирены включают для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем. Это может быть сигнал о «Беспилотной опасности», «Авиационной опасности» или «Ракетной опасности».
«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.
«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.
Напомним, узнать об угрозе БПЛА в Ярославской области можно с помощью:
соцсетей губернатора Ярославской области Михаила Евраева (Mах, «ВКонтакте», Telegram);
Max-канал РСЧС по Ярославской области;
мобильного приложения «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
федеральных каналов и радиостанций. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24»), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).
Ярославский аэропорт в Туношне был закрыт для полетов еще в 01:11. Об этом сообщали в Росавиации.
Перекрыли выезд по М-8
Для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил губернатор Михаил Евраев.
В регионе работают подразделения министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Жителей попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Объявлена беспилотная опасность
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом 6 августа в 02:35 объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.
Губернатор призвал соблюдать спокойствие.
Учреждения региона работают в штатном режиме.