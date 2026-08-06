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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Онлайн-трансляция Ярославль атаковали БПЛА, в городе трясутся окна: всё о налете — онлайн

Ярославль атаковали БПЛА, в городе трясутся окна: всё о налете — онлайн

Здесь публикуем все новости по ситуации

16 300

Ночью 6 августа Ярославская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В этой онлайн-трансляции рассказываем всё, что известно.

Анна Ёлкина

Ярославцы сообщают о страшном грохоте, который слышно в городе.

«Заволгой хорошо слышно грохот. Ушли спать в коридор, закрыла все окна и двери в комнаты, стекла трясутся», — написала Юлия.

«В Брагино сирен не слышно», — сообщил пользователь под ником Daddy.

«Думаю идти в подвал ночевать», — написал Иван.

«На Суздалке опять армагедон», — рассказала читательница Полина.

«Вот я тоже из Перми. У нас там тихо. Тут страшно», — поделился переживаниями пользователь Moon.

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Анна Ёлкина

Жители Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля, укройтесь в помещениях без окон. Силовые ведомства сбивают украинские беспилотники.

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Анна Ёлкина

Как объехать перекрытый город со стороны М-8

В УМВД по Ярославской области рассказали, как объехать перекрытия во время ограничений. Нанесли эти рекомендации на карты.

Объезд для тех, кто близко к Ростову Великому | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд для тех, кто близко к Ростову Великому | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд с выходом на путь до Вологды | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд с выходом на путь до Вологды | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Объезд у Гаврилов-Яма | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд у Гаврилов-Яма | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Минимальный путь объезда | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаМинимальный путь объезда | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Через окружную Ярославля и по старой Московской трассе | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЧерез окружную Ярославля и по старой Московской трассе | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
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Алёна Троицкая

Увидел БПЛА? Звони в 112

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.

Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры.

При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

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Алёна Троицкая

Что делать при атаке БПЛА

Ранее в правительстве Ярославской области рассказывали, что делать при беспилотной опасности. Листайте карточки.

Что делать при беспилотной атаке&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЧто делать при беспилотной атаке&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы находитесь в здании, можно спуститься в подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы находитесь в здании, можно спуститься в подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Самое безопасное место в квартире&nbsp;— ванная комната | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаСамое безопасное место в квартире&nbsp;— ванная комната | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы на улице, то необходимо найти укрытие в ближайшем здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы на улице, то необходимо найти укрытие в ближайшем здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Что делать, если вы в автомобиле | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЧто делать, если вы в автомобиле | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Как поступать при обнаружении БПЛА и его обломков | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаКак поступать при обнаружении БПЛА и его обломков | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
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Алёна Троицкая

Что означает вой сирен

Сирены включают для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем. Это может быть сигнал о «Беспилотной опасности», «Авиационной опасности» или «Ракетной опасности».

«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.

«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.

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Алёна Троицкая

Напомним, узнать об угрозе БПЛА в Ярославской области можно с помощью:

  • соцсетей губернатора Ярославской области Михаила Евраева (Mах, «ВКонтакте», Telegram);

  • Max-канал РСЧС по Ярославской области;

  • канал 76.RU в Mах и Telegram;

  • мобильного приложения «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • федеральных каналов и радиостанций. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24»), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).

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Алёна Троицкая

Ярославский аэропорт в Туношне был закрыт для полетов еще в 01:11. Об этом сообщали в Росавиации.

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Алёна Троицкая

Перекрыли выезд по М-8

Для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил губернатор Михаил Евраев.

В регионе работают подразделения министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Жителей попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Алёна Троицкая

Объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом 6 августа в 02:35 объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие.

Учреждения региона работают в штатном режиме.

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Беспилотная опасность Михаил Евраев
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Комментарии
43
Гость
15 минут
Два дня назад над домами в Брагино пролетели один за одним 5штук. Звонила на 112. Но дроны были не боевые-внизу по три огня навигационных-один красный и два зелёных. Летели чуть выше 12-этажки. Видно разведовали что и где. И вот результат.
Гость
23 минуты
В районе Кресты идет черный дым что?
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Гость
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