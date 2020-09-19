Рыбинскому маньяку предъявили обвинение. Что с ним будет

Теперь Молчанова ждёт суд, на котором определят, какую меру пресечения ему избрать. По закону, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу рассматривается судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.

— Виталий Молчанов доставлен в суд, — сказали в пресс-службе ярославского областного суда около 12 часов дня.



Скорее всего, суд будет рассматривать его в закрытом режиме, так как речь идет о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

