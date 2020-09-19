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Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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Рыбинскому маньяку предъявили обвинение. Что с ним будет

Накануне Виталий Молчанов давал показания на месте убийства

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Молчанов признался в том, что совершил

Молчанов признался в том, что совершил

Рыбинскому маньяку предъявили обвинение

Рыбинскому маньяку Виталию Молчанову, который изнасиловал и убил девочек-сестёр, предъявлено обвинение. Мужчине вменяют статьи убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

— После доставления Молчанова в подразделение СК России с ним проведены следственные действия. В ходе допроса фигурант дал признательные показания, в том числе при проверке показаний на месте происшествия. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном комитете России.

Момент, когда Молчанова привезли на место преступления

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

Теперь Молчанова ждёт суд, на котором определят, какую меру пресечения ему избрать. По закону, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу рассматривается судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.

— Виталий Молчанов доставлен в суд, — сказали в пресс-службе ярославского областного суда около 12 часов дня.

Скорее всего, суд будет рассматривать его в закрытом режиме, так как речь идет о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

следственный комитет России

Напомним, растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. А Молчанов бросился в бега. Его ориентировки распространили повсюду, губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого — 500 тысяч рублей. Вчера маньяка наконец поймали.

Вся оперативная информация — в нашей хронике. А выехав на место, мы опубликовали специальный репортаж обо всей этой дикой истории.

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убийство в Рыбинске
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