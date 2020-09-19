Рыбинскому маньяку предъявили обвинение. Что с ним будет

Рыбинскому маньяку предъявили обвинение
Рыбинскому маньяку Виталию Молчанову, который изнасиловал и убил девочек-сестёр, предъявлено обвинение. Мужчине вменяют статьи убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
— После доставления Молчанова в подразделение СК России с ним проведены следственные действия. В ходе допроса фигурант дал признательные показания, в том числе при проверке показаний на месте происшествия. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном комитете России.
Момент, когда Молчанова привезли на место преступления
Теперь Молчанова ждёт суд, на котором определят, какую меру пресечения ему избрать. По закону, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу рассматривается судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.
— Виталий Молчанов доставлен в суд, — сказали в пресс-службе ярославского областного суда около 12 часов дня.
Скорее всего, суд будет рассматривать его в закрытом режиме, так как речь идет о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
следственный комитет России
Напомним, растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. А Молчанов бросился в бега. Его ориентировки распространили повсюду, губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого — 500 тысяч рублей. Вчера маньяка наконец поймали.
Вся оперативная информация — в нашей хронике. А выехав на место, мы опубликовали специальный репортаж обо всей этой дикой истории.