«При каждом ветре того гляди упадут»: в Ярославле дерево придавило человека

Упавшее дерево убило ярославца Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославле упавшее дерево придавило человека во Фрунзенском районе. Инцидент случился 12 августа на проезде Ушакова, 16. Как сообщили очевидцы в соцсетях, на место приехали следователи и прокуроры.

«Вдоль аллеи очень много старых тополей. При каждом ветре того гляди упадут. Неоднократно обращались в администрацию, чтобы спилили. Бездействуют. И вот результат», — подписал автор поста в max-канале «Жесть Ярославль».

Со слов очевидцев, вдоль аллеи растет много старых тополей Источник: Жесть Ярославль / Max

На прикрепленных кадрах видно, как сухое дерево повалило на проезжую часть. Вокруг собрались местные жители, приехала реанимация.

На место ЧП съехались службы Источник: Жесть Ярославль / Max

На происшествие отреагировали и в областной прокуратуре. На место выехал прокурор Фрунзенского района Станислав Лоскуткин.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы полноты принимаемых мер по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев», — сообщили в прокуратуре.

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В управлении Следственного комитета по Ярославской области готовят официальный комментарий по ситуации. По предварительным данным, пострадавший погиб.

Напомним, жители проезда Ушакова не в первый раз жалуются на упавшие деревья. В конце июня читатели 76.RU столкнулись с такой ситуацией в соседнем дворе — напротив дома № 7. Тогда дерево перегородило проезжую часть и оборвало провода.

Инцидент случился 23 июня Источник: читатель 76.RU Марк Дерево ликвидировали местные жители Источник: читатель 76.RU Марк

Оборванный провод лежал прямо на дороге Источник: читатель 76.RU Марк

Редакция 76.RU по факту случившегося сделала запрос в администрацию города о том, проверялись ли деревья по этому адресу.

Накануне в РСЧС предупреждали ярославцев о резкой смене погоды. В регионе на 12 августа прогнозировали сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, а также грозу, ливень и град.