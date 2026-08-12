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Происшествия «При каждом ветре того гляди упадут»: в Ярославле дерево придавило человека

«При каждом ветре того гляди упадут»: в Ярославле дерево придавило человека

Что известно о происшествии

1 352
Упавшее дерево убило ярославца | Источник: Жесть Ярославль / MaxУпавшее дерево убило ярославца | Источник: Жесть Ярославль / Max

Упавшее дерево убило ярославца

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В Ярославле упавшее дерево придавило человека во Фрунзенском районе. Инцидент случился 12 августа на проезде Ушакова, 16. Как сообщили очевидцы в соцсетях, на место приехали следователи и прокуроры.

«Вдоль аллеи очень много старых тополей. При каждом ветре того гляди упадут. Неоднократно обращались в администрацию, чтобы спилили. Бездействуют. И вот результат», — подписал автор поста в max-канале «Жесть Ярославль».

Со слов очевидцев, вдоль аллеи растет много старых тополей | Источник: Жесть Ярославль / MaxСо слов очевидцев, вдоль аллеи растет много старых тополей | Источник: Жесть Ярославль / Max

Со слов очевидцев, вдоль аллеи растет много старых тополей

Источник:

Жесть Ярославль / Max

На прикрепленных кадрах видно, как сухое дерево повалило на проезжую часть. Вокруг собрались местные жители, приехала реанимация.

На место ЧП съехались службы | Источник: Жесть Ярославль / MaxНа место ЧП съехались службы | Источник: Жесть Ярославль / Max

На место ЧП съехались службы

Источник:

Жесть Ярославль / Max

На происшествие отреагировали и в областной прокуратуре. На место выехал прокурор Фрунзенского района Станислав Лоскуткин.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы полноты принимаемых мер по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев», — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре организовали проверку | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxВ прокуратуре организовали проверку | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max
На кадрах видно, как дерево рассыпалось от удара | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxНа кадрах видно, как дерево рассыпалось от удара | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max
При падении дерево задело провода | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxПри падении дерево задело провода | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max
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Так выглядит само место облома | Источник: Прокуратура Ярославской области / MaxТак выглядит само место облома | Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

В управлении Следственного комитета по Ярославской области готовят официальный комментарий по ситуации. По предварительным данным, пострадавший погиб.

Напомним, жители проезда Ушакова не в первый раз жалуются на упавшие деревья. В конце июня читатели 76.RU столкнулись с такой ситуацией в соседнем дворе — напротив дома № 7. Тогда дерево перегородило проезжую часть и оборвало провода.

Инцидент случился 23 июня | Источник: читатель 76.RU МаркИнцидент случился 23 июня | Источник: читатель 76.RU Марк

Инцидент случился 23 июня

Источник:

читатель 76.RU Марк

Дерево ликвидировали местные жители | Источник: читатель 76.RU МаркДерево ликвидировали местные жители | Источник: читатель 76.RU Марк

Дерево ликвидировали местные жители

Источник:

читатель 76.RU Марк

Оборванный провод лежал прямо на дороге | Источник: читатель 76.RU МаркОборванный провод лежал прямо на дороге | Источник: читатель 76.RU Марк

Оборванный провод лежал прямо на дороге

Источник:

читатель 76.RU Марк

Редакция 76.RU по факту случившегося сделала запрос в администрацию города о том, проверялись ли деревья по этому адресу.

Накануне в РСЧС предупреждали ярославцев о резкой смене погоды. В регионе на 12 августа прогнозировали сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, а также грозу, ливень и град.

Ранее, 12 июля, после грозы трассу М-8 в Ярославской области завалило деревьями.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Сухое дерево ЧП Травма Очевидец
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Комментарии
29
Гость
1 минута
Сухие тополя и ясени под дождями намокают, гниют. На сильном ветру ломаются. Наступило время массового лесоповала в Ярославле? Что будем делать? А ведь не один я предупреждал.
Гость
18 минут
Все брагино в мертвых сухих ясенях. Хозяина в городе нет. От слова совсем. Все оптимизировали? Все службы?
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