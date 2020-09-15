Искромсал тела: в Рыбинске мужчина зверски зарезал двух девочек-сестёр

В Рыбинске мужчина зверски зарезал двух девочек
Чудовищная история в Рыбинске: мужчина жесткого убил двух девочек 9 и 14 лет.
Информацию об убийстве подтвердили в Следственном комитете.
— 15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СК России по Ярославской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Как стало известно порталу 76.RU, убил малышек сожитель их мамы, ранее судимый за убийство и изнасилование. Женщины в этот момент дома не было.
— Убил жестоко, искромсал тела, — говорит источник 76.RU.
Убийцу пока не поймали. По некоторым данным, он передвигается на велосипеде.
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