Искромсал тела: в Рыбинске мужчина зверски зарезал двух девочек-сестёр

Как стало известно порталу 76.RU, убил малышек сожитель их мамы, ранее судимый за убийство и изнасилование. Женщины в этот момент дома не было.



— Убил жестоко, искромсал тела, — говорит источник 76.RU.



Убийцу пока не поймали. По некоторым данным, он передвигается на велосипеде.

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