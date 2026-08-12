НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

6 м/c,

зап.

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Развлечения «Это же готовый чей-то батя»: 10-летний автомеханик отремонтировал машину и стал звездой в Сети — видео

«Это же готовый чей-то батя»: 10-летний автомеханик отремонтировал машину и стал звездой в Сети — видео

Леша уже вовсю разбирается в машинах и собирает миллионы просмотров в интернете

366
Источник:

Городские медиа

Несмотря на свой совсем юный, 10-летний возраст, Леша Смолькин из Алтайского края уже крайне умело чинит автомобили, чем и прославился в Сети. Видео о том, как школьник помог сестре отремонтировать ВАЗ-2115, завирусилось и моментально набрало 9 миллионов просмотров.

Любовь к автомобилям Леше привил отец, который стал брать ребенка в гараж еще с двух лет. Сначала Леша был подмастерьем — подносил инструменты и светил фонариком, когда это требовалось, а затем стал задавать отцу вопросы и активно учиться делать всё самостоятельно.

Первым и пока что единственным его клиентом стала 22-летняя двоюродная сестра Маша, которая не так давно сдала на права и купила ВАЗ-2115, который требует особого ухода практически каждый день. В интервью NGS22.RU девушка призналась: сначала она и не верила, что младший брат сможет самостоятельно починить авто, но теперь обращается к нему постоянно.

О том, как Лешу настигла популярность и как он к этому относится, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Автомобиль Видео
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Вот на таких пацанах Россия держится!!
Гость
4 часа
Молодец, способный парень!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем