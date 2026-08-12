«Это же готовый чей-то батя»: 10-летний автомеханик отремонтировал машину и стал звездой в Сети — видео

Источник: Городские медиа

Несмотря на свой совсем юный, 10-летний возраст, Леша Смолькин из Алтайского края уже крайне умело чинит автомобили, чем и прославился в Сети. Видео о том, как школьник помог сестре отремонтировать ВАЗ-2115, завирусилось и моментально набрало 9 миллионов просмотров.

Любовь к автомобилям Леше привил отец, который стал брать ребенка в гараж еще с двух лет. Сначала Леша был подмастерьем — подносил инструменты и светил фонариком, когда это требовалось, а затем стал задавать отцу вопросы и активно учиться делать всё самостоятельно.

Первым и пока что единственным его клиентом стала 22-летняя двоюродная сестра Маша, которая не так давно сдала на права и купила ВАЗ-2115, который требует особого ухода практически каждый день. В интервью NGS22.RU девушка призналась: сначала она и не верила, что младший брат сможет самостоятельно починить авто, но теперь обращается к нему постоянно.