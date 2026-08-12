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Происшествия «Для нас тоже кончилась жизнь»: родные возмутились приговором пьяному лихачу, угробившему их единственного сына

«Для нас тоже кончилась жизнь»: родные возмутились приговором пьяному лихачу, угробившему их единственного сына

Родственники погибшего в ДТП работника дорожной службы хотят, чтобы в деле разобрался Бастрыкин

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Тимуру было 24 года. Он хотел жениться и завести детей

Источник:

Городские медиа

«Мы хотим, чтоб он отслужил свое поганое дело. Он убил нашего ребенка», — строго говорит Мавлида Фаттахова, бабушка Тимура. Молодого человека не стало 7 марта, когда в его рабочий автомобиль влетел внедорожник не последнего в районе человека.

Рафаэль Хакимов, региональный директор крупной агрохимической компании, проснувшись в тот день, не отошел еще после вчерашних посиделок с друзьями. Но дела есть дела, и он сел за руль.

Судя по его скорости — 154 км/ч при разрешенных 40, — Хакимов очень торопился. Он не заметил автомобиль сотрудника Центра по обеспечению дорожного движения Тимура Егошина. Тот уже установил одну из камер наблюдения за лихачами и вырулил на дорогу, чтобы продолжить работу. Внедорожник Хакимова на огромной скорости смял его авто, практически не оставив шансов на выживание.

«Мы остались сиротами, мы остались без внуков. Он хотел жить, хотел жениться, хотел семью, хотел детей», — сквозь слезы рассказала мама Тимура Альфия Егошина.

Чем закончился суд и как сейчас чувствуют себя родные погибшего, смотрите в видео выше.

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