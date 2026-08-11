Началось: главную пешеходную улицу Ярославля закрыли на ремонт

Благоустройство пока затронуло только часть улицы

На улице Кирова в Ярославле начались работы по благоустройству. На днях ее закрыли от гуляющих большими баннерами.

С дороги постепенно снимают плитку, на отдельные участки заехала спецтехника. Однако бурную жизнь на главной пешеходной улице города это не останавливает. Ярославцы по-прежнему гуляют по Кирова, магазины, кафе и уличные торговцы продолжают работать. Для прохода к некоторым заведениям обустроили временные дорожки, а на участках, где работы еще не начались, сохраняется привычный вид улицы. Смотрим вместе, что сейчас происходит на Кирова.

В начале улицы установили стенды с информацией о благоустройстве

В Ярославле создают единый пешеходный центр — часть проезжих улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.