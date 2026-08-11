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Началось: главную пешеходную улицу Ярославля закрыли на ремонт

Но это не остановило бурную жизнь на Кирова

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Благоустройство пока затронуло только часть улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUБлагоустройство пока затронуло только часть улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Благоустройство пока затронуло только часть улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова в Ярославле начались работы по благоустройству. На днях ее закрыли от гуляющих большими баннерами.

С дороги постепенно снимают плитку, на отдельные участки заехала спецтехника. Однако бурную жизнь на главной пешеходной улице города это не останавливает. Ярославцы по-прежнему гуляют по Кирова, магазины, кафе и уличные торговцы продолжают работать. Для прохода к некоторым заведениям обустроили временные дорожки, а на участках, где работы еще не начались, сохраняется привычный вид улицы.

Смотрим вместе, что сейчас происходит на Кирова.

В начале улицы установили стенды с информацией о благоустройстве | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ начале улицы установили стенды с информацией о благоустройстве | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В начале улицы установили стенды с информацией о благоустройстве

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле создают единый пешеходный центр — часть проезжих улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.

Уличных торговцев и бульдозером не сдвинешь | Источник: Александр Куренной / 76.RUУличных торговцев и бульдозером не сдвинешь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уличных торговцев и бульдозером не сдвинешь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Горожане отдыхают на привычных местах, несмотря на начавшиеся работы | Источник: Александр Куренной / 76.RUГорожане отдыхают на привычных местах, несмотря на начавшиеся работы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горожане отдыхают на привычных местах, несмотря на начавшиеся работы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ограждения установили, но проход оставили | Источник: Александр Куренной / 76.RUОграждения установили, но проход оставили | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ограждения установили, но проход оставили

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Теперь на Кирова можно прогуляться между экскаваторами и грузовиками | Источник: Александр Куренной / 76.RUТеперь на Кирова можно прогуляться между экскаваторами и грузовиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Теперь на Кирова можно прогуляться между экскаваторами и грузовиками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пешеходы гуляют по сохранившейся пока плиточной дорожке | Источник: Александр Куренной / 76.RUПешеходы гуляют по сохранившейся пока плиточной дорожке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пешеходы гуляют по сохранившейся пока плиточной дорожке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К магазинам и кафе с правой стороны улицы обустроили временные проходы | Источник: Александр Куренной / 76.RUК магазинам и кафе с правой стороны улицы обустроили временные проходы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К магазинам и кафе с правой стороны улицы обустроили временные проходы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Заведения работают | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗаведения работают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заведения работают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рестораны в этой части улицы убрали летние веранды на время благоустройства | Источник: Александр Куренной / 76.RUРестораны в этой части улицы убрали летние веранды на время благоустройства | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рестораны в этой части улицы убрали летние веранды на время благоустройства

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спецтехника не мешает горожанам гулять по улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпецтехника не мешает горожанам гулять по улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спецтехника не мешает горожанам гулять по улице

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старую плитку аккуратно сложили вдоль улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарую плитку аккуратно сложили вдоль улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старую плитку аккуратно сложили вдоль улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Работы продолжаются и в Депутатском переулке | Источник: Александр Куренной / 76.RUРаботы продолжаются и в Депутатском переулке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работы продолжаются и в Депутатском переулке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Медведица с медвежатами» пока держится на плиточном островке | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Медведица с медвежатами» пока держится на плиточном островке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Медведица с медвежатами» пока держится на плиточном островке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Теперь на лавочках отдыхают рабочие | Источник: Александр Куренной / 76.RUТеперь на лавочках отдыхают рабочие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Теперь на лавочках отдыхают рабочие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вы же помните про торговцев? Их отсюда не сдвинешь | Источник: Александр Куренной / 76.RUВы же помните про торговцев? Их отсюда не сдвинешь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вы же помните про торговцев? Их отсюда не сдвинешь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На этой части улицы ремонт пока не начался | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа этой части улицы ремонт пока не начался | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой части улицы ремонт пока не начался

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А потому и летние веранды остаются на своих местах | Источник: Александр Куренной / 76.RUА потому и летние веранды остаются на своих местах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А потому и летние веранды остаются на своих местах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ресторатор одного из заведений рассказывал, что у них потребовали разобрать веранды за один день. Но в итоге пока разрешили продолжить работу | Источник: Александр Куренной / 76.RUРесторатор одного из заведений рассказывал, что у них потребовали разобрать веранды за один день. Но в итоге пока разрешили продолжить работу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ресторатор одного из заведений рассказывал, что у них потребовали разобрать веранды за один день. Но в итоге пока разрешили продолжить работу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Знаменитые «медвежьи следы» здесь скоро демонтируют | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗнаменитые «медвежьи следы» здесь скоро демонтируют | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Знаменитые «медвежьи следы» здесь скоро демонтируют

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во внутреннем дворе пока царят тишина и спокойствие | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо внутреннем дворе пока царят тишина и спокойствие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во внутреннем дворе пока царят тишина и спокойствие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Временно Кирова стала проезжей частью. КАМАЗ не сигналит прохожим, а просто едет по своим делам | Источник: Александр Куренной / 76.RUВременно Кирова стала проезжей частью. КАМАЗ не сигналит прохожим, а просто едет по своим делам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Временно Кирова стала проезжей частью. КАМАЗ не сигналит прохожим, а просто едет по своим делам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ждем скорейшего преображения всеми любимой улицы Кирова | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖдем скорейшего преображения всеми любимой улицы Кирова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ждем скорейшего преображения всеми любимой улицы Кирова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По проекту после ремонта на Кирова появится фонтан, новые скамейки, освещение и арт-объекты.

Гуляли этим летом на Кирова?

Да, и еще как!
Иногда проходили по ней
Нет
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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Благоустройство Улица Кирова Начало работы Ярославль
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Пока от города камня на камне не оставят, не успокоятся. Такое ощущение, что город просто хотят стереть с лица земли.
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