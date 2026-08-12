Погиб ребенок, разрушен мост. Собрали главное об атаке на Краснодарский край этой ночью

Краснодарский край атаковали сотни беспилотников Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ночью 12 августа Краснодарский край атаковали беспилотники. Сирены включали в Геленджике, Анапе и Новороссийске. В последнем — самые тяжелые последствия. По данным губернатора Кубани Кондратьева, поврежден 21 дом и четыре предприятия. Около десяти человек пострадало, погиб восьмилетний ребенок.

По словам местных, этой ночью в Новороссийске было невозможно уснуть из-за мощных взрывов — таких громких и страшных звуков не было в городе давно. Многие туристы, отдыхающие на побережье Краснодарского края, впервые проводят свой отпуск в таких условиях. Как люди относятся к новой реальности — рассказывают наши коллеги из 93.RU.

Новороссийск

Мэр города Андрей Кравченко сообщил об угрозе накануне в 21:04. Менее чем через час, в Новороссийске включили сирены, шло отражение атаки, людей попросили отойти от окон. В районе 23:00 от пересечении Сухумского шоссе и улицы Карьерной закрыли движение транспорта в сторону Геленджика, а также к Новороссийску из Кабардинки.

В полночь в Новороссийске объявили угрозу ракетной атаки, но быстро отменили. Жители рассказывали, что с вечера слышали гул, взрывы и жужжание.

«Боже, как бахает у моря», «Страшно, прямо над головой всё», — писали жители Новороссийска.

К двум часам ночи Кравченко сообщил, что обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Примерно в то же время мэр сообщил об атаке безэкипажных катеров (БЭК). От улицы Исаева до Суворовской закрывали движение машин в районе набережной. Также мэр заявлял, что до отмены сигнала атаки общественный транспорт работать не будет.

Ближе к четырем утра в Восточном районе развернули пункт временного размещения на базе школы № 32 на улице Первомайской, 7а — туда могут обратиться жители, чьи дома повреждены. Жители Приморского района могут обратиться в ПВР в школу № 34 на улице Видова, 155.

Ранним утром в Новороссийске примерно на час снова объявляли ракетную опасность. Около 06:00 все угрозы начали отменять: сначала ракетную, затем — беспилотную. Улицы города начали открывать, общественный транспорт возобновил работу.

Обломки нашли на дорогах, поэтому сразу после отмены движение общественного транспорта закрыли в сторону Восточного района. На улице Магистральной из-за атаки «обрушился надземный путепровод», движение перекрыли. Объехать этот мост можно по улице Портовой или через село Кирилловку.

Утром 12 августа стало известно о погибших. По данным Кравченко, погиб восьмилетний ребенок. Пострадали еще восемь человек, уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В результате массированной вражеской атаки отражены несколько сотен беспилотников ВСУ. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры: четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах», — рассказал мэр Новороссийска.

В одном из жилых домов Восточного района обломки проломили крышу, пострадали женщина и шестилетний ребенок. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Сейчас в ПВР остаются около 90 человек. Обследование территорий продолжается.

Темрюкский район

Здесь тоже жители слышали взрывы. К утру стало известно, что в поселке Волне обломки БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина. По данным Кондратьева, врачи пытались его спасти, но не удалось.

Анапа

В Анапе сирены включали глубокой ночью. Обломки повредили жилой дом, пострадали два человека — им оказали помощь без госпитализации.

«Громко, очень громко», — писали жители ночью.

Геленджик

На курорте тоже с вечера включали сирены, а помимо беспилотной объявляли и ракетную, и безэкипажную угрозу. Утром 12 августа сигналы отменили.