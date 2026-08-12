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Происшествия Обзор Погиб ребенок, разрушен мост. Собрали главное об атаке на Краснодарский край этой ночью

Погиб ребенок, разрушен мост. Собрали главное об атаке на Краснодарский край этой ночью

Больше всего разрушений в Новороссийске

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Краснодарский край атаковали сотни беспилотников | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUКраснодарский край атаковали сотни беспилотников | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Краснодарский край атаковали сотни беспилотников

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ночью 12 августа Краснодарский край атаковали беспилотники. Сирены включали в Геленджике, Анапе и Новороссийске. В последнем — самые тяжелые последствия. По данным губернатора Кубани Кондратьева, поврежден 21 дом и четыре предприятия. Около десяти человек пострадало, погиб восьмилетний ребенок.

По словам местных, этой ночью в Новороссийске было невозможно уснуть из-за мощных взрывов — таких громких и страшных звуков не было в городе давно. Многие туристы, отдыхающие на побережье Краснодарского края, впервые проводят свой отпуск в таких условиях. Как люди относятся к новой реальности — рассказывают наши коллеги из 93.RU.

Новороссийск

Мэр города Андрей Кравченко сообщил об угрозе накануне в 21:04. Менее чем через час, в Новороссийске включили сирены, шло отражение атаки, людей попросили отойти от окон. В районе 23:00 от пересечении Сухумского шоссе и улицы Карьерной закрыли движение транспорта в сторону Геленджика, а также к Новороссийску из Кабардинки.

В полночь в Новороссийске объявили угрозу ракетной атаки, но быстро отменили. Жители рассказывали, что с вечера слышали гул, взрывы и жужжание.

«Боже, как бахает у моря», «Страшно, прямо над головой всё», — писали жители Новороссийска.

К двум часам ночи Кравченко сообщил, что обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Примерно в то же время мэр сообщил об атаке безэкипажных катеров (БЭК). От улицы Исаева до Суворовской закрывали движение машин в районе набережной. Также мэр заявлял, что до отмены сигнала атаки общественный транспорт работать не будет.

Ближе к четырем утра в Восточном районе развернули пункт временного размещения на базе школы № 32 на улице Первомайской, 7а — туда могут обратиться жители, чьи дома повреждены. Жители Приморского района могут обратиться в ПВР в школу № 34 на улице Видова, 155.

Ранним утром в Новороссийске примерно на час снова объявляли ракетную опасность. Около 06:00 все угрозы начали отменять: сначала ракетную, затем — беспилотную. Улицы города начали открывать, общественный транспорт возобновил работу.

Обломки нашли на дорогах, поэтому сразу после отмены движение общественного транспорта закрыли в сторону Восточного района. На улице Магистральной из-за атаки «обрушился надземный путепровод», движение перекрыли. Объехать этот мост можно по улице Портовой или через село Кирилловку.

Утром 12 августа стало известно о погибших. По данным Кравченко, погиб восьмилетний ребенок. Пострадали еще восемь человек, уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В результате массированной вражеской атаки отражены несколько сотен беспилотников ВСУ. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры: четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах», — рассказал мэр Новороссийска.

В одном из жилых домов Восточного района обломки проломили крышу, пострадали женщина и шестилетний ребенок. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Сейчас в ПВР остаются около 90 человек. Обследование территорий продолжается.

Темрюкский район

Здесь тоже жители слышали взрывы. К утру стало известно, что в поселке Волне обломки БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина. По данным Кондратьева, врачи пытались его спасти, но не удалось.

Анапа

В Анапе сирены включали глубокой ночью. Обломки повредили жилой дом, пострадали два человека — им оказали помощь без госпитализации.

«Громко, очень громко», — писали жители ночью.

Геленджик

На курорте тоже с вечера включали сирены, а помимо беспилотной объявляли и ракетную, и безэкипажную угрозу. Утром 12 августа сигналы отменили.

Повреждены три частных дома, пострадали два человека — они в больнице.

ПО ТЕМЕ
Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Атака Беспилотная опасность Угроза атаки БПЛА Новороссийск Анапа Темрюкский район Геленджик
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Комментарии
3
Гость
2 часа
А говорил же один мужик в телевизоре, что безопасность нашей Родины гарантирована! Как же тогда такие новости печатают? Врут?
Гость
2 часа
Живём как в сказке:Чем дальше,тем страшнее.
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Гость
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