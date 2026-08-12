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Развлечения Обзор Эти знаки зодиака притягивают деньги — посмотрите, есть ли вы среди них

Эти знаки зодиака притягивают деньги — посмотрите, есть ли вы среди них

Астролог назвала баловней судьбы

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Для некоторых знаков зодиака так выглядит обычный понедельник | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДля некоторых знаков зодиака так выглядит обычный понедельник | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Для некоторых знаков зодиака так выглядит обычный понедельник

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Говорят, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но, похоже, на некоторых это правило не распространяется: к кому-то деньги будто сами липнут, а дела спорятся без особых усилий. Астролог Ульяна Кузнецова назвала четыре знака зодиака, которые особенно склонны к богатству, и объяснила почему: одни умеют копить без мучений, а другим словно везет с любым начинанием.

При этом астролог предупреждает: знак знаку рознь. Двух абсолютно одинаковых людей не бывает, поэтому воспринимать эти характеристики стоит лишь как общую тенденцию, а не как финансовый приговор.

<p>Ульяна Кузнецова</p><p>Ульяна Кузнецова</p>

Астрология — индивидуальная наука, и она отвечает на конкретные запросы. Классификация «12 знаков» — система достаточно упрощенная и грубая, поэтому личный прогноз работает всегда лучше, нежели общий.

Ульяна Кузнецова

fashion-астролог, опыт 14 лет

Телец

Тельцы с деньгами умеют обращаться словно опытные садовники, которые знают, когда плоды еще не созрели, а когда их можно собирать. За счет умения копить и приумножать богатство любят тельцов.

Из них получаются отличные инвесторы, управляющие и хранители семейного бюджета. Однако не исключено, что со стороны представители знака иногда могут выглядеть как мистер Крабс из «Губки Боба» (12+), который буквально трясется над каждой монеткой.

— У них есть умение подкапливать, не растранжиривать и очень уважительно относится к своим ресурсам, — поделилась астролог.

Скорпион

Скорпионам нет равных в управлении другими людьми. Они умеют ловко распоряжаться чужим временем, вниманием и деньгами, что порой кажется, будто у них есть особый внутренний компас на всё, что ценно. Главное — научиться пользоваться своим обаянием и внутренним умением убеждать, и деньги потекут сами собой.

— Скорпионы — хорошие руководители. Они могут получать свое финансовое благосостояние за счет труда другого человека, — отмечает Ульяна Кузнецова.

В кино такой типаж легко угадывается в Миранде Пристли из «Дьявол носит Prada» (18+). Она распоряжается временем и силами окружающих с хирургической точностью, и в этом ее сила. Кстати, интересный факт, что Анна Винтур, которая стала прототипом, — Скорпион.

Козерог

Козероги и скорость — несовместимые вещи. Деньги не приходят к ним в спешке и через финансовые авантюры. Их суперсила — в умении заранее всё расписать: от глобальной цели до мелких шагов, которые к ней ведут.

Со стороны может показаться, что Козероги очень медлительные и из-за этого упускают выгоду, но на самом деле это их ритм жизни, в котором они легче приходят к финансовым высотам. Козерог скорее дважды проверит расчеты, чем поспешит и ошибется.

Близнецы

Деньги любят Близнецов за их тягу к трендам. Представители знака одни из первых чувствуют, что интересно и нужно людям, и легко это монетизируют. Они умеют договариваться, находить подход к самым разным партнерам, а также создавать удачные союзы.

Близнецы разбираются в хайпе и запросах. Они моментально считывают настроение толпы: если завтра все захотят кофе с собой — Близнецы уже прикинут, где взять удобные и стильные стаканы, какой маршрут самый проходной и как упаковать идею так, чтобы ее сразу заметили.

<p>Ульяна Кузнецова</p><p>Ульяна Кузнецова</p>

Они быстро ловят, какие есть запросы у общества, также активно их реализуют и за счет этого сколачивают свой капитал.

Ульяна Кузнецова

fashion-астролог, опыт 14 лет

Дева

Девы могут построить феноменальную карьеру и сколотить состояние на том, что умеют. В некотором роде представителей знака можно назвать меркантильными. Они не из тех, кто потратит время и деньги впустую. Они скрупулезно оценивают, сколько стоит вложиться в задачу, и четко видят, что получат взамен.

Деньги могут прийти к Девам в таких областях, как аналитика, бухгалтерия и администрирование.

— Девы знают, что каждая копеечка рубль бережет. Они умеют считать, у них хорошая память на цифры, — поделилась астролог.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Для некоторых так выглядит обычный понедельник, а для остальных это ромашка.
Гость
3 часа
я склонен к богатству по знаку - где оно прячется
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Гость
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