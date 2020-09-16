«Училась спасать людей»: в день убийства дочек их мама осталась на работе после смены

— Всё время за ручку ходили, — говорят соседи. — Они дверь новую поставили. Мебель завозили в квартиру. Все думали, что молодая семья заехала в квартиру. Думали, что это его дети



В школе тоже не заметили, чтобы девочки жаловались на какую-то агрессию со стороны маминого друга.



— Один из учителей спросил у старшенькой, как дела тут, нравится ли в Рыбинске. Она ответила уклончиво: «Холодно у вас тут». Учитель ей в ответ пошутила, что в Омске не теплее вроде, — рассказала директор школы, в которой учились девочки.



В Рыбинск мама с дочками переехали из Омска, от бабушки. А до этого жили в Новосибирской области, там же, где и отец девочек.

Сестёр нашли мёртвыми в квартире, где они с мамой и «отчимом» жили, переехав в Рыбинск. Детей убили жестоко — искромсав тела. Кроме того, Следственный комитет заявил, что установлен факт насилия. Подозреваемый бросился в бега. На момент публикации мужчина еще не был найден.



Здесь — вся история семьи. Всю оперативную информацию собираем в нашей хронике.

