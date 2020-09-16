«Училась спасать людей»: в день убийства дочек их мама осталась на работе после смены

В день убийства дочек их мама осталась на работе после смены
Стали известны новые подробности убийства двух девочек в Рыбинске. Мы поговорили с коллегами и соседями их мамы.
Валентина, медик по образованию, работала в одной из местных больниц. И в день убийства задержалась на работе.
— Ответственная женщина, профессионал. Только жаловалась, что денег не хватает, ведь у неё две девочки. В день убийства она задержалась на работе после смены. Училась кровь переливать, чтобы подработка потом была, — рассказала порталу 76.RU старшая медсестра больницы.
Видео: Следственный комитет
Потому две сестрёнки и остались в тот день с «отчимом». Была версия, что убить детей мужчина мог из ревности — не понравилось, что любимой нет так долго. Однако в измену никто из местных не верит. Все тепло отзываются о Валентине, и видели, что отношения с мужчиной у нее были романтические.
— Всё время за ручку ходили, — говорят соседи. — Они дверь новую поставили. Мебель завозили в квартиру. Все думали, что молодая семья заехала в квартиру. Думали, что это его дети
В школе тоже не заметили, чтобы девочки жаловались на какую-то агрессию со стороны маминого друга.
— Один из учителей спросил у старшенькой, как дела тут, нравится ли в Рыбинске. Она ответила уклончиво: «Холодно у вас тут». Учитель ей в ответ пошутила, что в Омске не теплее вроде, — рассказала директор школы, в которой учились девочки.
В Рыбинск мама с дочками переехали из Омска, от бабушки. А до этого жили в Новосибирской области, там же, где и отец девочек.
Сестёр нашли мёртвыми в квартире, где они с мамой и «отчимом» жили, переехав в Рыбинск. Детей убили жестоко — искромсав тела. Кроме того, Следственный комитет заявил, что установлен факт насилия. Подозреваемый бросился в бега. На момент публикации мужчина еще не был найден.
Здесь — вся история семьи. Всю оперативную информацию собираем в нашей хронике.