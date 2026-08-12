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Спорт Онлайн-трансляция Сафонов и Хвича в стартовом составе: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА ПСЖ — «Астон Вилла»

Сафонов и Хвича в стартовом составе: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА ПСЖ — «Астон Вилла»

Игра пройдет в австрийском Зальцбурге

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Сафонов и Хвича в стартовом составе: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА ПСЖ — «Астон Вилла» | Источник: UEFA.comСафонов и Хвича в стартовом составе: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА ПСЖ — «Астон Вилла» | Источник: UEFA.com
Источник:

UEFA.com

Вечером 12 августа в Зальцбурге в матче за Суперкубок УЕФА сойдутся французский ПСЖ и английская «Астон Вилла». За розыгрышем первого европейского трофея сезона-2026/27 следите в нашей онлайн-трансляции.

Вот так готовили стадион в Зальцбурге к матчу.

Источник: UEFA.сom Источник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

Источник: UEFA.сom Источник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

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Вот за эти награды команды будут бороться сегодня.

Источник: UEFA.сom Источник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

Источник: UEFA.сom Источник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

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В прошлом сезоне главный тренер «Астон Виллы» выиграл Лигу Европы в пятый раз.

Источник: UEFA.сomИсточник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

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Кто сегодня победит?

ПСЖ
«Астон Вилла»
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Хвича Кварацхелия провел прошлый сезон на сумасшедшем уровне. На данный момент он входит в число лучших футболистов мира.

Источник: UEFA.сom Источник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

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Матч пройдет на родине Моцарта — в городе Зальцбурге.

Источник: UEFA.сom Источник: UEFA.сom
Источник:

UEFA.сom

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Составы команд

Стартовые составы команд.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Аклиуш, Дуэ, Кварацхелия.

«Астон Вилла»: Бизот, Матсен, Торрес, Линделеф, Кэш, Хеммингс, Камара, Гомес, Макгинн, Маджо, Буэндиа.

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Всем привет. Мы начинаем онлайн-трансляцию матча за Суперкубок УЕФА — команды поспорят за первый трофей в сезоне-2026/27.

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