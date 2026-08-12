Сафонов и Хвича в стартовом составе: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА ПСЖ — «Астон Вилла»

Вечером 12 августа в Зальцбурге в матче за Суперкубок УЕФА сойдутся французский ПСЖ и английская «Астон Вилла». За розыгрышем первого европейского трофея сезона-2026/27 следите в нашей онлайн-трансляции.
Вот так готовили стадион в Зальцбурге к матчу.
Вот за эти награды команды будут бороться сегодня.
В прошлом сезоне главный тренер «Астон Виллы» выиграл Лигу Европы в пятый раз.
Кто сегодня победит?
Хвича Кварацхелия провел прошлый сезон на сумасшедшем уровне. На данный момент он входит в число лучших футболистов мира.
Матч пройдет на родине Моцарта — в городе Зальцбурге.
Составы команд
Стартовые составы команд.
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Аклиуш, Дуэ, Кварацхелия.
«Астон Вилла»: Бизот, Матсен, Торрес, Линделеф, Кэш, Хеммингс, Камара, Гомес, Макгинн, Маджо, Буэндиа.
Всем привет. Мы начинаем онлайн-трансляцию матча за Суперкубок УЕФА — команды поспорят за первый трофей в сезоне-2026/27.