Водителям начали продавать топливные карты с большими скидками — что с ними не так

В мессенджерах, в социальных сетях и на сайтах водителям стали предлагать топливные карты и талоны на бензин. Автовладельцев заманивают большими скидками и эксклюзивными акциями. Однако такая покупка в Сети грозит серьезными последствиями.
«Топливные карты или талоны предлагаются по стоимости существенно ниже рыночной либо в рамках якобы ограниченной по времени акции. Злоумышленники убеждают граждан перейти по ссылкам, которые в итоге ведут на фишинговые интернет-ресурсы», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для убедительности преступники создают точные копии официальных интернет-страниц крупных брендов АЗС. Как только водитель вводит конфиденциальные сведения — реквизиты банковской карты, одноразовые коды подтверждения операций, — мошенники списывают деньги. После успешных транзакции сайт становится недоступным, пояснила Волк.
Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные граждан с помощью поддельных приложений, якобы показывающих расположение автозаправочных станций.