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Авто Водителям начали продавать топливные карты с большими скидками — что с ними не так

Водителям начали продавать топливные карты с большими скидками — что с ними не так

В полиции дали ряд рекомендаций

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Автомобилистов предостерегли от спешных покупок топлива в интернете | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUАвтомобилистов предостерегли от спешных покупок топлива в интернете | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Автомобилистов предостерегли от спешных покупок топлива в интернете

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

В мессенджерах, в социальных сетях и на сайтах водителям стали предлагать топливные карты и талоны на бензин. Автовладельцев заманивают большими скидками и эксклюзивными акциями. Однако такая покупка в Сети грозит серьезными последствиями.

«Топливные карты или талоны предлагаются по стоимости существенно ниже рыночной либо в рамках якобы ограниченной по времени акции. Злоумышленники убеждают граждан перейти по ссылкам, которые в итоге ведут на фишинговые интернет-ресурсы», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для убедительности преступники создают точные копии официальных интернет-страниц крупных брендов АЗС. Как только водитель вводит конфиденциальные сведения — реквизиты банковской карты, одноразовые коды подтверждения операций, — мошенники списывают деньги. После успешных транзакции сайт становится недоступным, пояснила Волк.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные граждан с помощью поддельных приложений, якобы показывающих расположение автозаправочных станций.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
АЗС Скидка на бензин Афера Мошенничество
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