«Бутылку выпил и, как бы, убил»: маньяк признался в убийстве двух девочек-сестёр в Рыбинске. Видео

Маньяк признался в убийстве двух девочек-сестёр в Рыбинске: видео
Правоохранительные органы опубликовали видео с места задержания 41-летнего Виталия Молчанова, которого поймали в Рыбинске. На кадрах, обнародованных Следственным комитетом, он признался в убийстве. Предположительно речь идёт о зверском убийстве двух девочек-сестёр, в котором подозревают задержанного.
— Вот, она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше, в 8 часов». Ещё одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И, как бы, и убил.
Недавно стало известно, что Виталия Молчанова сотрудники полиции задержали в Рыбинске в микрорайоне Переборы, недалеко от места, где произошло зверское убийство.
Видео: СУ СКР
— По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек, — сообщили в Следственном комитете России. — В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации.
Эта история потрясла всю страну. Виталий познакомился с мамой девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским). Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожены. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась — надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей. Убивал с особой жестокостью — насиловал и расчленял. Растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. А Молчанов сбежал. Он скрывался несколько дней, но сегодня оперативники настигли его. Рыбинцы говорят, что в эти дни полицейские были практически повсюду — досматривали машины, проверяли людей.