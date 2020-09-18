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СрочноВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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«Бутылку выпил и, как бы, убил»: маньяк признался в убийстве двух девочек-сестёр в Рыбинске. Видео

Публикуем кадры с места задержания предполагаемого преступника

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Сотрудники полиции поймали предполагаемого убийцу недалеко от места преступления

Сотрудники полиции поймали предполагаемого убийцу недалеко от места преступления

Маньяк признался в убийстве двух девочек-сестёр в Рыбинске: видео

Правоохранительные органы опубликовали видео с места задержания 41-летнего Виталия Молчанова, которого поймали в Рыбинске. На кадрах, обнародованных Следственным комитетом, он признался в убийстве. Предположительно речь идёт о зверском убийстве двух девочек-сестёр, в котором подозревают задержанного.

— Вот, она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше, в 8 часов». Ещё одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И, как бы, и убил.

Недавно стало известно, что Виталия Молчанова сотрудники полиции задержали в Рыбинске в микрорайоне Переборы, недалеко от места, где произошло зверское убийство.

Видео: СУ СКР

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

— По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек, — сообщили в Следственном комитете России. — В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий. Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации.

Эта история потрясла всю страну. Виталий познакомился с мамой девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским). Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожены. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась — надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей. Убивал с особой жестокостью — насиловал и расчленял. Растерзанных сестёр обнаружила в квартире вернувшаяся с работы мама. А Молчанов сбежал. Он скрывался несколько дней, но сегодня оперативники настигли его. Рыбинцы говорят, что в эти дни полицейские были практически повсюду — досматривали машины, проверяли людей.

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криминалубийствоВиталий Молчанов
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