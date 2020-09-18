«Бутылку выпил и, как бы, убил»: маньяк признался в убийстве двух девочек-сестёр в Рыбинске. Видео

Правоохранительные органы опубликовали видео с места задержания 41-летнего Виталия Молчанова, которого поймали в Рыбинске. На кадрах, обнародованных Следственным комитетом, он признался в убийстве. Предположительно речь идёт о зверском убийстве двух девочек-сестёр, в котором подозревают задержанного.



— Вот, она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше, в 8 часов». Ещё одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И, как бы, и убил.

Недавно стало известно, что Виталия Молчанова сотрудники полиции задержали в Рыбинске в микрорайоне Переборы, недалеко от места, где произошло зверское убийство.