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Лето Мнение Жуткие очереди на горки, злые отдыхающие и грязь. Туристка рассказала о поездке в самый большой аквапарк России в Геленджике

Жуткие очереди на горки, злые отдыхающие и грязь. Туристка рассказала о поездке в самый большой аквапарк России в Геленджике

Отзыв об отдыхе в «Золотой бухте»

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Очереди на горки в этом аквапарке есть в любое время дня | Источник: 93.RUОчереди на горки в этом аквапарке есть в любое время дня | Источник: 93.RU

Очереди на горки в этом аквапарке есть в любое время дня

Источник:

93.RU

«Золотая бухта» — это самый большой аквапарк России, который находится в Геленджике, на улице Туристической. Комплекс обычно открывают в первых числах июня, а работает он до середины сентября, пока еще тепло. Каждый год покататься на горках и поплавать в бассейнах успевают тысячи туристов и местных жителей. Одна из отдыхающих, которая побывала в «Золотой бухте» в начале августа, поделилась с 93.RU своими впечатлениями об аквапарке. Ниже публикуем ее рассказ от первого лица.

«Очереди с самого утра»

Приехали в «Золотую бухту» специально к открытию, думали, что успеем зайти одними из первых и спокойно выбрать лежаки, покататься на горках без толп. Но реальность оказалась совсем другой. Уже у входа нас встретила огромная очередь. Честно говоря, это сильно удивило и даже взбесило: вроде приехали заранее, а людей уже столько, будто прошло полдня. Не одни мы оказались такими «умными».

Очередь в аквапарк. Хорошо, что она идет быстро | Источник: 93.RUОчередь в аквапарк. Хорошо, что она идет быстро | Источник: 93.RU

Очередь в аквапарк. Хорошо, что она идет быстро

Источник:

93.RU

Самое неприятное — некоторые особо наглые постоянно пытались пролезть без очереди. С самого утра настроение было уже испорчено: шумно, кричат дети, все суетятся и толкаются, будто им срочно нужно попасть в аквапарк. К тому же, стояла жара.

Но ради справедливости стоит сказать, что очередь на вход рассасывается довольно быстро. Думали, что будем стоять до полудня, но провели в ней не так долго.

Стоимость одного взрослого билета — 2900 рублей. Для детей до 145 см — 1900, а малыши до 106 см могут посетить аквапарк бесплатно. Но за камеру хранения придется доплачивать отдельно, стоит она 300 рублей. На двоих может вполне хватить одной, если вещей не так много.

Толпа на входе | Источник: 93.RUТолпа на входе | Источник: 93.RU

Толпа на входе

Источник:

93.RU

На входе осматривают все сумки и «конфискуют» еду, если такая есть. Позже, когда будете уходить, ее можно забрать. Но лучше вообще не задерживать очередь и просто не брать с собой никакие снеки — от этого будет легче всем. Бутылку воды с собой захватить можно, ее не заберут.

А еще лучше всего заранее надеть купальник или плавки. Потому что в раздевалках жуткие очереди с самого утра, а к вечеру все помещения становятся очень грязными.

Мусор плавал уже через полчаса после открытия

Когда попадаешь внутрь, сначала теряешься. Территория огромная, людей очень много, непонятно, где какие горки, куда идти сначала. До полудня свободных шезлонгов очень много — можно выбрать любой, доплачивать за него не надо. Но стоит сказать, что лучше всего заходить и сразу бежать на горки, на которых хочется покататься. Потому что в течение дня будет настоящий ад и такие толпы, в которые не захочется заходить никому.

К 12:00 людей становится очень много | Источник: 93.RUК 12:00 людей становится очень много | Источник: 93.RU

К 12:00 людей становится очень много

Источник:

93.RU

Конечно, на самых экстремальных горках самые большие очереди. Но нам не повезло, и в наш приезд некоторые из них были закрыты из-за ветра. По этой же причине сотрудники аквапарка запрещали открывать зонты, поэтому спрятаться от палящего солнца было негде.

Вода в большинстве бассейнов была очень холодная, заходить некомфортно. В конце аквапарка есть два подогреваемых бассейна, но и там температура была довольно низкая. Один из них расположен в таком месте, где очень много сосен, поэтому был завален листьями и разным мусором уже через полчаса после открытия.

Есть очень шумные, наглые и даже пьяные индивиды

Стоит отметить, что билеты с посещением на полдня здесь не продают. Если вы пришли в 13:00, то всё равно заплатите за полный день. Оно и понятно: количество людей огромное, за всеми не уследишь. Да и на всех горках даже за целый день можно не успеть покататься.

Под навесом было мало людей | Источник: 93.RUПод навесом было мало людей | Источник: 93.RU

Под навесом было мало людей

Источник:

93.RU

Очереди на горки просто жуткие. Я не понимаю, в чем смысл стоять и ждать по полчаса на жаре, чтобы скатываться 5 секунд. Но люди всё равно стоят! Есть очень шумные, наглые и даже пьяные индивиды. Встречаются и те, кто жутко воняет. Не особо приятно плавать рядом с такими. Ну а в уборные лучше вообще не заходить.

У каждой из горок дежурит по два сотрудника. Большинству из них абсолютно всё равно на свою работу, они просто сидят, уткнувшись в телефон. На вопросы о том, как правильно скатываться, чтобы не удариться, отвечать они не горят желанием. Поэтому приходится самому следить за безопасностью и отсчитывать время, когда скатился предыдущий человек, чтобы не столкнуться с ним внизу. То есть выполнять работу за них.

Зонты открывать запрещали | Источник: 93.RUЗонты открывать запрещали | Источник: 93.RU

Зонты открывать запрещали

Источник:

93.RU

Но если вы имели глупость недостаточно быстро выбраться из бассейна после спуска, будьте готовы, что на вас могут и накричать. Это надо держать в голове постоянно, даже если вы больно ударились о воду или перевернулись вверх ногами, когда скатывались. Времени на раздумья нет — нужно срочно вылетать из бассейна! В общем, правила здесь работают очень странно.

Отдыхающие тоже показались мне недружелюбными. Многие занимают сразу по несколько шезлонгов. Один вопрос — зачем? Положить свои вещи в середине дня уже негде, хотя большинство купаются и даже не отдыхают у воды.

Обед за 700 рублей

Цены немного кусаются. Обед из сэндвича с ветчиной (которая на деле оказалась докторской колбасой) и бутылки колы обошелся в 700 рублей. Но для аквапарка еда оказалось вполне сносной на вкус. На территории есть несколько заведений, во всех кормят фастфудом: пиццей, гамбургерами, картошкой фри или чебуреками. Выбор не такой большой, но сытно поесть можно.

Обед в аквапарке | Источник: 93.RUОбед в аквапарке | Источник: 93.RU

Обед в аквапарке

Источник:

93.RU

Самое обидное — к концу дня вода в некоторых бассейнах становится мутной. А еще там плавает бесчисленное количество чужих волос. Но делать нечего, аквапарк очень популярный, понятно, что в высокий сезон там будет много людей.

В течение дня из колонок то и дело объявляли об очередном потерянном ребенке. Нельзя сказать, что это раздражает, — просто факт. Дети часто бегают по скользкой плитке, кувыркаются в бассейнах или пытаются пролезть на горки, которые предназначены для взрослых. Некоторые берут с собой грудничков, поэтому очень высока вероятность почуять запах детской неожиданности где-нибудь у лежаков.

Ближе к закрытию людей становится очень мало — где-то часок можно поплавать в свое удовольствие практически без толп. Сам аквапарк очень хороший, горок достаточно на любой вкус. Но количество отдыхающих просто убивает — причем неясно, в какое время года ехать, чтобы отдохнуть спокойно.

Бывали в «Золотой бухте»?

Никогда не был (-а)
Да, там хорошо
Мне не понравилось
Планирую поехать
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Екатерина ПодымоваЕкатерина Подымова
Екатерина Подымова
Журналистка
Геленджик Аквапарк Курортный сезон
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Свинья грязь везде найдет. Старая русская поговорка)
Гость
7 часов
кто туда ездит невыездные из страны? у кого есть немного ума надет себе более достойный отдых за бугром
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Гость
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