Ущерб — миллионный: в Ярославской области мошенники под видом бизнесменов получали деньги государства

В Ярославле поймали мошенников, которые незаконно получали социальные выплаты для развития бизнеса Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославле 11 августа задержали банду мошенников, которых обвиняют в получении государственной помощи по поддельным документам. Всего под подозрением оказались восемь человек. Все они — жители Ярославской области.

Деньги получали по так называемому социальному контракту — это субсидия в размере до 350 тысяч рублей желающим начать свое дело или масштабировать бизнес. Ее дают на приобретение оборудования, сырья, аренду помещения. Например, вы решили открыть свою сыроварню или салон красоты — для получения выплаты нужно предоставить государству бизнес-план и подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги». Также необходимо иметь ИП или самозанятость. А в дальнейшем предоставить чек на покупку того, на что вы просили у государства помощь.

Банда в Ярославле, по версии следствия, оформляла эти выплаты как на самих участников мошеннической схемы, так и на других людей за определенную долю от суммы.

«Для подтверждения выполнения условий социальных контрактов оформлялись фиктивные платежные документы, использовались отредактированные фото, например гаража, принадлежащего одному из подозреваемых, якобы оборудованного под автосервис», — уточнили в УМВД России по Ярославской области, которое занимается расследованием.

Обвиняемых скрутила полиция Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

На месте задержания правоохранители нашли поддельные документы, флешки, печати и другое.

«На данный момент причиненный противоправными действиями ущерб оценивается в сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Получается, успели оформить не меньше шести «социальных контрактов».

Уголовные дела возбудили в отношении шести из восьми участников предполагаемой банды, их объединили в одно производство. Всем предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения».

Среди фигурантов уголовного дела — мужчины 26–33 лет и 41-летняя женщина.

«С учетом позиции представителя прокуратуры суд избрал трем мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Еще четверых подозреваемых отпустили по подписке о невыезде.

Наказание по ч. 3 ст. 159.2: штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ с ограничением свободы (либо без него), максимальное — до шести лет колонии.