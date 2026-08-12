В Дагестане катер с туристами врезался в скалу и затонул — есть жертвы

Следователи выясняют все детали крушения Источник: Западное МСУТ СК России / MAX

Происшествие произошло на реке в районе села Зубутли-Миатли. После удара об скалу в Сулакском каньоне катер с восемью пассажирами на борту затонул.

«Сообщение на пульт оперативной дежурной смены поступило в 12:31 местного времени. При опрокидывании катера в воде оказалась женщина 1966 года рождения. Она погибла», — говорится в сообщении Управления МЧС России по Республике Дагестан.

В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия спасательных служб тело женщины из воды извлекли очевидцы. Остальным пассажирам оказали медицинскую помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии. В региональном следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ — по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.