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Происшествия В Дагестане катер с туристами врезался в скалу и затонул — есть жертвы

В Дагестане катер с туристами врезался в скалу и затонул — есть жертвы

После ЧП завели уголовное дело

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Следователи выясняют все детали крушения | Источник: Западное МСУТ СК России / MAXСледователи выясняют все детали крушения | Источник: Западное МСУТ СК России / MAX

Следователи выясняют все детали крушения

Источник:

Западное МСУТ СК России / MAX

Происшествие произошло на реке в районе села Зубутли-Миатли. После удара об скалу в Сулакском каньоне катер с восемью пассажирами на борту затонул.

«Сообщение на пульт оперативной дежурной смены поступило в 12:31 местного времени. При опрокидывании катера в воде оказалась женщина 1966 года рождения. Она погибла», — говорится в сообщении Управления МЧС России по Республике Дагестан. 

В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия спасательных служб тело женщины из воды извлекли очевидцы. Остальным пассажирам оказали медицинскую помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии. В региональном следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ — по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Еще два человека 12 августа утонули в Каспийском море в дагестанском городе Избербаше. Спасатели совместно с очевидцами извлекли из воды тела мужчин, жителей Республики Ингушетия 2002 и 2003 годов рождения. Их передали сотрудникам МВД и скорой помощи.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Катер ЧП Утонувшая женщина
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Комментарии
2
Гость
54 минуты
Каждый год у них одно и тоже, переворачиваются , врезаются катера. Помнится жительница Рыбинска примерно также погибла.
Гость
2 часа
Пенсионерка.
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Гость
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