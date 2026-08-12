7 самых вкусных грибов августа: собирайте их в первую очередь

трубчатый слой (под шляпкой) : у молодых грибов он чисто-белый, у зрелых — желтоватый или оливково-зеленый;

Белый гриб по праву считается вершиной грибной иерархии. Его глубокий орехово-грибной аромат, который многократно усиливается при сушке, никого не оставляет равнодушным. А плотная, сочная и слегка сладковатая мякоть никогда не темнеет — ни при варке, ни при жарке, ни в супе, оставляя бульон прозрачным и эстетичным.

Опасные двойники белого гриба

Есть у боровика пара двойников. Один может испортить настроение и вкус блюд. Второй — отравить.

Главный лжеборовик — желчный гриб. Он не ядовит, но один такой гриб испортит всю кастрюлю из-за невыносимой горечи. Отличить его можно по трубчатому слою (у горчака он со временем розовеет) и по ножке, на которой видна темная (а не светлая) сетка. На срезе мякоть может слегка порозоветь.

Второй двойник боровика — сатанинский гриб. Он сильно ядовит. Об этом говорит даже его ножка ядовито-красного цвета. Еще один отличительный признак этого двойника — мякоть на срезе мгновенно и интенсивно синеет. Встречается сатанинский гриб обычно в дубравах южных регионов.