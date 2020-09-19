Рыбинского маньяка отправили за решётку. Первые подробности из зала суда

Рыбинского маньяка отправили за решетку
Сегодня рыбинскому маньяку предъявили обвинение сразу по трём уголовным статьям. Следствие вменило Виталию Молчанову убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Днём 19 сентября маньяка привезли в суд для избрания ему меры пресечения.
— Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Виталия Молчанова. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 15 ноября 2020 года, — сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.
Напомним, Виталия Молчанова поймали вчера. После того, как мужчина изнасиловал и убил девочек-сестёр ему удавалось скрываться от полиции четыре дня.
После того, как маньяка схватили, он признался в убийстве. Вчера вечером следователи возили его на место преступления. Там Молчанов подтвердил свою причастность.