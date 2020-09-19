19 сентября суббота
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняРыбинского маньяка отправили за решётку

Все новости

Все новости

Рыбинского маньяка отправили за решётку. Первые подробности из зала суда

Виталию Молчанову вменяют три уголовные статьи

6 338
19Обсудить

Поделиться

Обвиняемый будет ждать суда за решёткой

Обвиняемый будет ждать суда за решёткой

Рыбинского маньяка отправили за решетку

Сегодня рыбинскому маньяку предъявили обвинение сразу по трём уголовным статьям. Следствие вменило Виталию Молчанову убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Днём 19 сентября маньяка привезли в суд для избрания ему меры пресечения.

Молчанову вменяют три статьи&nbsp;

Молчанову вменяют три статьи 

— Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Виталия Молчанова. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 15 ноября 2020 года, — сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, Виталия Молчанова поймали вчера. После того, как мужчина изнасиловал и убил девочек-сестёр ему удавалось скрываться от полиции четыре дня.

После того, как маньяка схватили, он признался в убийстве. Вчера вечером следователи возили его на место преступления. Там Молчанов подтвердил свою причастность.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Рыбинскманьякубийствоубийство детейсудВиталий Молчанов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!