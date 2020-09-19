Рыбинского маньяка отправили за решётку. Первые подробности из зала суда

— Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Виталия Молчанова. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 15 ноября 2020 года, — сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.