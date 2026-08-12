Под чьим надзором ваш район? В Ярославской области выбирают лучшего участкового — кандидаты

А вы знаете своего участкового? Источник: Мария Романова / Городские медиа

Участковый уполномоченный полиции — тот, к кому мы идем с жалобами на буйных соседей, писать заявление о краже или пропаже. Он занимается разбирательством как бытовых конфликтов, так и расследованием небольших преступлений. В каждом районе Ярославля и области есть участковый.

В УМВД России по Ярославской области запустили голосование за звание лучшего районного участкового. Среди кандидатов — 19 человек.

Чтобы принять участие в голосовании «Народный участковый — 2026» необходимо выбрать одного из предложенных полицейских. Можно голосовать за любого понравившегося, не только за своего. Анкеты каждого из них указаны на сайте УМВД России по Ярославской области.

«Для голосования за кандидата нажмите на соответствующий значок („Проголосовать“ или „сердечко“) на фотографии. После подтверждения голосование за кандидата будет завершено», — уточнили на сайте.

Голосование продлится до 20 августа 23:59 по московскому времени.

А вы знаете, под чьим надзором ваш район? В голосовании участвуют участковые со стажем не менее трех лет. Рассказываем о них.

Илья Харитонов

Участковый Переславля-Залесского Источник: УМВД России по Ярославской области

Илья Евгеньевич Харитонов является участковым ОМВД Переславля-Залесского. Ему 32 года, сейчас он имеет звание лейтенанта полиции. В органах внутренних дел служит с мая 2019 года. Государственных наград пока нет.

«Имею высокий уровень доверия граждан на обслуживаемом административном участке. Высокий уровень профилактической работы с населением, благодаря чему на участке снизилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений», — отметил Харитонов среди своих главных достижений.

Из примечаний: Илья Харитонов холост. Имеет высшее образование.

Родион Фомичев

Родион Фомичев следит за Тутаевским округом Источник: УМВД России по Ярославской области

Родион Витальевич Фомичев следит за Тутаевским районом. К 30 годам он дослужился до звания капитана полиции. В органах Фомичев с июня 2017 года. Награды не указаны.

Среди главных достижений Фомичева в анкете указано выполнение служебных обязанностей, не считаясь с личным временем, в выходные и нерабочие дни.

Участковый холост, имеет среднее профессиональное образование.

Сергей Козулин

Участковый Красноперекопского района Источник: УМВД России по Ярославской области

Сергей Викторович Козулин занимает должность участкового Красноперекопского городского района. Сейчас ему 42 года, имеет звание капитана полиции. Полицейский не раз поощрялся правами начальника территориального МВД.

Среди достоинств указано, что Козулин одновременно обслуживает несколько административных районов.

В анкете указано, что участковый холост, имеет среднее специальное образование.

Денис Гордеев

Участковый Заволжского района Источник: УМВД России по Ярославской области

Должность участкового Заволжского района Ярославля занимает Денис Сергеевич Гордеев. Полицейскому 27 лет, имеет звание старшего лейтенанта полиции. Гордеева награждали почетной грамотой за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и за высокий уровень профессионального мастерства. Кроме того, участковый занесен на доску почета ОМВД России по Заволжскому району.

Среди главных достижений в анкете Гордеева отмечены высокий уровень раскрываемости преступлений, взаимопонимание с населением и активное участие в спортивной жизни отдела.

Денис Гордеев женат, имеет среднее профессиональное образование.

Ваха Дакиев

За Пошехоньем следит Ваха Дакиев Источник: УМВД России по Ярославской области

Ваха Абуевич Дакиев является участковым города Пошехонье Рыбинского района. Полицейскому 50 лет, имеет звание лейтенанта полиции. В органах работает с 2018 года, имеет медали и боевые грамоты от руководства.

Среди главных достижений участкового — недопущение тяжких преступлений и взаимопонимание с населением.

В анкете указано, что Ваха Дакиев женат, у него трое детей. Также полицейский имеет высшее образование.

Иван Коновалов

В Мышкине участковым является Иван Коновалов Источник: УМВД России по Ярославской области

Участковым отделения в Мышкине является Иван Александрович Коновалов. Полицейскому 32 года, имеет звание капитана полиции. В органах работает с 2016 года, имеет несколько грамот от руководства.

«В ходе профилактической работы с населением, установления доверительных отношений с гражданами снизилось количество преступлений на административном участке, не допущено фактов мошенничества, не допущено совершение преступлений лицами, состоящими на профилактическом учете», — отметил в анкете свои достижения Коновалов.

Сообщается, что Иван Коновалов холост, имеет среднее специальное образование.

Ксения Суровегина

Участковым Углича работает Ксения Суровегина Источник: УМВД России по Ярославской области

Старшим участковым Углича является Ксения Сергеевна Суровегина. К 29 годам она имеет звание капитана полиции, несколько раз поощрялась правами начальника ОМВД России по Угличу.

Среди своих достижений Ксения выделила стабильность оперативной обстановки на обслуживаемом участке и безопасность граждан.

В анкете указано, что Ксения Суровегина замужем, имеет высшее юридическое образование.

Михаил Шипилов

Дзержинским районом руководит Михаил Шипилов Источник: УМВД России по Ярославской области

Михаил Сергеевич Шипилов является участковым Дзержинского района Ярославля. Полицейскому 32 года, имеет звание капитана полиции. В органах полиции работает почти восемь лет.

Среди достижений участкового в анкете указаны профилактика правонарушений, выявление преступлений, открытость для населения.

Сообщается, что Михаил женат, имеет высшее образование.

Любовь Спиридонова

Участковым Рыбинска является Любовь Спиридонова Источник: УМВД России по Ярославской области

Любовь Николаевна Спиридонова является участковым городского округа Рыбинска. Женщине 35 лет, имеет звание капитана полиции. В органах полиции Любовь работает с 2016 года.

Среди главных достижений участковой отмечены высокие результаты служебной деятельности. Кроме того, в анкете указано, что Любовь является примером для других сотрудников.

Любовь Спиридонова замужем, имеет высшее образование.

Дмитрий Белов

Участковый Первомайского района также участвует в голосовании Источник: УМВД России по Ярославской области

Участковым Первомайского района в Ярославской области является Дмитрий Александрович Белов. Ему 34 года, имеет звание капитана полиции, а также награжден несколькими благодарностями и почетными грамотами от руководства.

«Своим главным профессиональным достижением считаю реальный вклад в жизнь населения. Независимо, входит это в мои должностные обязанности или нет, в любое время суток стараюсь оказать помощь гражданам в решении любых вопросов. Складывающиеся доверительные отношения с гражданами, взаимопомощь, поддержка и выручка позволяют поддерживать стабильную обстановку на обслуживаемой мною территории», — указал в анкете свои сильные стороны Белов.

Дмитрий не женат. Имеет высшее образование.

Денис Киселев

Любимским районом заведует Денис Киселев Источник: УМВД России по Ярославской области

Денис Валерьевич Киселев является участковым Любимского района. Ему 29 лет, имеет звание старшего лейтенанта полиции. Полицейский не раз был награжден благодарностями и почетными грамотами от руководства.

«Считаю, что мое самое главное профессиональное достижение — умение завоевать доверительные отношения с гражданами своего административного участка, что, в свою очередь, оказывает огромную помощь при раскрытии преступлений и выявлении административных правонарушений», — написал в анкете Киселев.

Сообщается, что Денис Киселев холост, имеет среднее специальное образование.

Сергей Сергеев

В Борисоглебском районе участковым является Сергей Сергеев Источник: УМВД России по Ярославской области

Сергей Вячеславович Сергеев заведует Борисоглебским районом. Полицейскому 39 лет, имеет званием старшего лейтенанта полиции. В органах полиции работает с 2009 года.

В достижениях указано, что Сергей пользуется авторитетом среди коллег. На должности участкового полицейский работает на протяжении 8 лет.

Сергей Сергеев женат, имеет высшее юридическое образование.

Андрей Симаков

Андрей Симаков — капитан полиции Источник: УМВД России по Ярославской области

Участковый Андрей Александрович Симаков заведует Большесельским районом. Полицейскому 42 года, имеет звание капитана полиции. Он был награжден медалями и благодарности руководства.

Симаков, как указано в анкете, считается одним из лучших в отделении, там отмечают его оперативно-служебную деятельность и дисциплину.

Андрей Симаков женат, имеет среднее специальное образование.

Михаил Горшков

В полиции Михаил Горшков работает уже 7 лет Источник: УМВД России по Ярославской области

Михаил Александрович Горшков является участковым Кировского района. Сейчас ему 29 лет, имеет звание старшего лейтенанта полиции. В органах он служит уже 7 лет.

Из необычных историй, разрешенных Горшковым, в анкете указан конфликт мужчины с двумя девушками.

«Мужчина успел нанести несколько ударов девушкам, вмешавшись в данный конфликт, я попытался пресечь его противоправные действия. На что данный мужчина полез со мной в драку, несмотря на то что я находился в форменном обмундировании. После чего мужчина был обездвижен и доставлен в ОМВД России по Ленинскому городскому району», — написал в анкете Горшков.

Михаил не женат, имеет высшее юридическое образование.

Александр Пушкин

В Некоузском районе участковым работает Александр Пушкин Источник: УМВД России по Ярославской области

Александр Анатольевич Пушкин является участковым Некоузского района. Ему 38 лет, имеет звание капитана полиции. В органах МВД Пушкин работает с 2009 года, несколько раз был награжден за отличие в службе.

Главным достижением службы в анкете участкового указано взаимопонимание с населением.

Александр женат, имеет средне профессиональное образование.

Юлия Зайцева

Юлия Зайцева за 3 года отработала более тысячи обращений ярославцев Источник: УМВД России по Ярославской области

Юлия Игоревна Зайцева является участковым Фрунзенского района в Ярославле. К 26 годам имеет звание старшего лейтенанта полиции. В органах полиции Юлия работает с 2023 года.

За 3 года на посту участкового ею было рассмотрено более тысячи жалоб и заявлений от жителей.

Юлия не замужем, имеет высшее образование.

Антон Костылев

Антон Костылев работает с 2023 года Источник: УМВД России по Ярославской области

Участковым Ростовского района является Антон Владимирович Костылев. Ему 25 лет, имеет звание старшего лейтенанта полиции. В органах работает с 2023 года.

«Главным своим достижением Костылев А. А. считает отсутствие нареканий со стороны жителей административного участка на проделываемую работу», — указано в анкете.

Антон Костылев не женат, имеет среднее специальное образование.

Эдуард Туниянц

Эдуард Туниянц работает в полиции с 2007 года Источник: УМВД России по Ярославской области

Эдуард Артавазович Туниянц является участковым Ленинского района Ярославля. Ему 42 года, имеет звание майора полиции. Туниянц работает в УМВД с 2007 года, неоднократно награждался за отличие в службе.

Среди достижений в анкете указаны стабильно высокие результаты в работе, организаторские способности, а также активность в жизни коллектива.

В анкете указано, что Эдуард не женат, имеет высшее юридическое образование.

Анастасия Кравцова

Анастасия Кравцова работает в полиции с 2020 года Источник: УМВД России по Ярославской области

Участковым Гаврилов-Ямского района является Анастасия Андреевна Кравцова. Ей 31 год, имеет звание капитана полиции. В органах работает с 2020 года, неоднократно она поощрялась правами начальника УМВД.

В должности участкового Анастасия с октября 2025-го, за это время она рассмотрела 349 жалоб и заявлений от жителей.

Анастасия Кравцова замужем, имеет высшее образование.