Уже насиловал ребёнка: стало известно страшное прошлое рыбинского маньяка

Рыбинский маньяк уже сидел за убийство и изнасилование ребенка
Виталий Молчанов, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, уже был cудим за аналогичное преступление.
— Нечеловеческое что-то... Нет подходящих слов. Погибли две сестренки. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка, — сообщила в своем Instagram уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
По мнению детского омбудсмена, нужно срочно утверждать действенные механизмы для борьбы с преступлениями против детей.
— Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей! — призвала Кузнецова.
Напомним, зверское преступление произошло в Рыбинске Ярославской области 15 сентября. Тела дочерей нашла их мать, вернувшись с работы. Подозрения пали на сожителя женщины, к которому она переехала несколько месяцев назад из Омска. После этого стало известно, что мужчина уже сидел за тяжкие преступления, в том числе за убийство. Также стало ясно, что преступник ещё и изнасиловал детей. Подозреваемый сбежал и до сих пор не найден. На видео попало, как он выходил из подъезда. В Ярославской области объявлена награда в 500 тысяч за помощь в поимке мужчины.