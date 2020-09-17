Уже насиловал ребёнка: стало известно страшное прошлое рыбинского маньяка

Виталий Молчанов, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, уже был cудим за аналогичное преступление.



— Нечеловеческое что-то... Нет подходящих слов. Погибли две сестренки. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка, — сообщила в своем Instagram уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.



По мнению детского омбудсмена, нужно срочно утверждать действенные механизмы для борьбы с преступлениями против детей.

