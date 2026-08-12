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Мой дом Обзор Ковры на стене и терраса размером с квартиру: как выглядят хоромы Юры Музыченко

Ковры на стене и терраса размером с квартиру: как выглядят хоромы Юры Музыченко

Певец обживает новое семейное гнездышко

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Певец не планировал покупать квартиру, но не смог пройти мимо такой красоты | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПевец не планировал покупать квартиру, но не смог пройти мимо такой красоты | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Певец не планировал покупать квартиру, но не смог пройти мимо такой красоты

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

На концерте Юра Музыченко может хоть последнюю майку снять — чего только не сделаешь ради хорошего шоу. А вот в обычной жизни артист куда более закрытый и лишний раз о личном не рассказывает. Однако после покупки новой квартиры сделал исключение и показал, как выглядит его семейное гнездышко, которое он обустроил с женой и дочкой.

Музыченко обосновался в новой квартире лишь в январе 2026 года. По рассказам музыканта на канале «Про Питер / Недвижимость», он был вполне доволен своим прошлым жильем и переезжать не планировал. Вместо этого он хотел заменить жене машину и позвал помочь с выбором своего друга.

Певец не стал пока менять ремонт и оставил тот, что был у прошлых владельцев | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comПевец не стал пока менять ремонт и оставил тот, что был у прошлых владельцев | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Певец не стал пока менять ремонт и оставил тот, что был у прошлых владельцев

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

— Мы поехали брать машину. Проезжаем мимо дома, где он раньше снимал жилье, и говорит, что здесь есть замечательная квартира, и показал нам картинки. Мы сразу влюбились. В итоге я попросил купить машину, а вместо этого буду 30 лет теперь должен, — рассказал певец.

Сразу видно, кто живет в квартире | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comСразу видно, кто живет в квартире | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Сразу видно, кто живет в квартире

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Затягивать с переездом Музыченко не стал, тем более квартиру продали сразу с ремонтом и мебелью.

Немного репы всех мастей на стенах | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comНемного репы всех мастей на стенах | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Немного репы всех мастей на стенах

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Музыкант не стал ничего менять, а только добавил несколько старых вещей, которые с их семьей пережили уже не один переезд, а также повесил новые картины.

Вешать ткань на стену? А как насчет картины с коврами? | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comВешать ткань на стену? А как насчет картины с коврами? | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Вешать ткань на стену? А как насчет картины с коврами?

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

По словам Юрия, разница в размерах между их настоящим и прошлым жильем колоссальная: только одна терраса размером со всю их прошлую квартиру. Пока обставлена она скромненько: несколько цветов в горшках, небольшой столик со стулом и шезлонг, но на свою веранду у Музыченко наполеоновские планы. Здесь он хочет установить тенты от солнца и поставить стеклянную оранжерею.

Соседние дома находятся совсем рядом, и Юрий любит наблюдать за людьми | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comСоседние дома находятся совсем рядом, и Юрий любит наблюдать за людьми | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Соседние дома находятся совсем рядом, и Юрий любит наблюдать за людьми

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

— Еще хочу сделать турникет и поставить бочку, чтобы по утрам обливаться. Не то чтобы я очень этого хотел, но чтобы соседи думали: «Вот красавчик!» — шутит музыкант.

Фантастический вид с террасы Юры Музыченко | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comФантастический вид с террасы Юры Музыченко | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Фантастический вид с террасы Юры Музыченко

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Музыченко показал фантастические виды на Санкт-Петербург, открывающиеся с его террасы. Теперь, когда к нему приезжают родственники и хотят ночью полюбоваться разведением мостов, им не нужно выходить из дома — всё видно из квартиры.

Комната для гостей не меньше других | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comКомната для гостей не меньше других | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Комната для гостей не меньше других

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Еще больше, чем в террасу, Музыченко влюбился в другое место в квартире — собственный санузел, который прилегает к спальне. Кроме Юрия и его жены Анны в него никто не заходит — для гостей и дочки отдельные. Хотя наличие своей отдельной комнаты для супругов уже повод для радости, ведь она появилась у них впервые.

Спальня оформлена в приглушенных тонах | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comСпальня оформлена в приглушенных тонах | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Спальня оформлена в приглушенных тонах

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

— Спустя двадцать лет брака у нас с женой появилась своя спальня, — радостно сообщил Музыченко.

Отдельный санузел&nbsp;— любимое место Музыченко | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comОтдельный санузел&nbsp;— любимое место Музыченко | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Отдельный санузел — любимое место Музыченко

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

По всей квартире у Юрия расставлены кондиционеры, прелесть которых он раньше недооценивал. Также из техники у музыканта появилась сушилка в отдельной постирочной и измельчитель на кухне.

Кухня объединена с гостиной | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.comКухня объединена с гостиной | Источник: Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Кухня объединена с гостиной

Источник:

Про Питер / Недвижимость / Vk.com

Кроме хозяйской мастер-спальни и гостиной в квартире также обустроена отдельная комната для дочки с собственным балконом и место для гостей. Пока там чаще всего останавливаются бабушки, пока Анна и Юрий на гастролях.

Как вам квартира?

Уютная, хочу себе такую же
Никогда бы не подумал, что тут живет рок-музыкант
Лайк уже за один только вид из окна
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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Юрий Музыченко Квартира
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