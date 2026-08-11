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Дороги и транспорт «Это нормально?» Почему заржавели новые трамвайные пути в Ярославле. Ответ Минтранса

«Это нормально?» Почему заржавели новые трамвайные пути в Ярославле. Ответ Минтранса

Публикуем ответ Министерства дорожного хозяйства и транспорта

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В Ярославле заржавели новые трамвайные пути | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле заржавели новые трамвайные пути | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле заржавели новые трамвайные пути

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области объяснили, почему новые трамвайные пути покрылись ржавчиной. Характерный цвет заметили ярославцы на рельсах, проходящих по Ленинградскому проспекту и улице Труфанова.

«В Брагине новые трамвайные пути уже покрылись ржавчиной — это нормально?» — задалась вопросом читательница 76.RU.

В Миндортрансе заверили, что ничего страшного в изменении внешнего вида рельсов нет.

«Новые рельсы покрываются ржавчиной из-за химического процесса, который происходит при соприкосновении железа в составе металла с кислородом. Это приводит к поверхностному окислению в виде ржавчины, которое не является браком или нарушением и не влияет на эксплуатационные свойства рельсов», — пояснили 76.RU в Министерстве.

В некоторых участках трамвайные рельсы уже заржавели | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ некоторых участках трамвайные рельсы уже заржавели | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Их состояние особенно заметно в Дзержинском районе | Источник: Александр Куренной / 76.RUИх состояние особенно заметно в Дзержинском районе | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В Миндортрансе объяснили: это химическая реакция | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Миндортрансе объяснили: это химическая реакция | Источник: Александр Куренной / 76.RU
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Однако не везде пути приобрели характерный рыжеватый оттенок | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако не везде пути приобрели характерный рыжеватый оттенок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В марте 2026-го разобрали трамвайный путепровод в районе Лакокраски в Ленинском районе, а в июне началась реконструкция путепровода у Моторного завода.

Напомним, с 2023 года в Ярославле проходит масштабное обновление трамвайного хозяйства, работы затронут Дзержинский, Ленинский и Кировский районы. Во время работ должны заменить около 40 км путей. Кроме того, согласно концессионному соглашению, будет закуплено 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций и трамвайного депо. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». После завершения реконструкции она получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, извлекая прибыль от эксплуатации.

Все новости о трамвайной концессии в Ярославле мы публикуем в специальном сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Трамвайное движение Общественный транспорт Ржавчина
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Комментарии
47
Гость
28 минут
Мерзейшее зрелище
Гость
1 час
Я бы понял, если в трамваи сломались, а тут все просто естественное окисление
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Гость
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