«Это нормально?» Почему заржавели новые трамвайные пути в Ярославле. Ответ Минтранса

В Ярославле заржавели новые трамвайные пути Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области объяснили, почему новые трамвайные пути покрылись ржавчиной. Характерный цвет заметили ярославцы на рельсах, проходящих по Ленинградскому проспекту и улице Труфанова.

«В Брагине новые трамвайные пути уже покрылись ржавчиной — это нормально?» — задалась вопросом читательница 76.RU.

В Миндортрансе заверили, что ничего страшного в изменении внешнего вида рельсов нет.

«Новые рельсы покрываются ржавчиной из-за химического процесса, который происходит при соприкосновении железа в составе металла с кислородом. Это приводит к поверхностному окислению в виде ржавчины, которое не является браком или нарушением и не влияет на эксплуатационные свойства рельсов», — пояснили 76.RU в Министерстве.

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В марте 2026-го разобрали трамвайный путепровод в районе Лакокраски в Ленинском районе, а в июне началась реконструкция путепровода у Моторного завода.

Напомним, с 2023 года в Ярославле проходит масштабное обновление трамвайного хозяйства, работы затронут Дзержинский, Ленинский и Кировский районы. Во время работ должны заменить около 40 км путей. Кроме того, согласно концессионному соглашению, будет закуплено 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций и трамвайного депо. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». После завершения реконструкции она получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, извлекая прибыль от эксплуатации.