НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

6 м/c,

зап.

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Развлечения Тест Только родившиеся в СССР смогут угадать 10 из 10 — музыкальный тест

Только родившиеся в СССР смогут угадать 10 из 10 — музыкальный тест

Пора проверить, действительно ли вы знаете популярные песни наизусть

484
Сейчас проверим, кто только слышал песни 80–90-х, но не вслушивался в них | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаСейчас проверим, кто только слышал песни 80–90-х, но не вслушивался в них | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Сейчас проверим, кто только слышал песни 80–90-х, но не вслушивался в них

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мы привыкли танцевать под любимые песни и подпевать, даже не задумываясь, о чем там вообще поется. А ведь за бодрой мелодией иногда скрываются несчастная любовь, безответные чувства и совсем не веселые истории. Предлагаем проверить, насколько внимательно вы слушали популярные хиты 80-х, 90-х и 00-х. Мы превратили сюжеты известных песен в картинки — сможете узнать их, не услышав ни строчки?

ТестПройден 199 раз
1 / 10

В какой песне такое изобилие героев?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • ВИА «Самоцветы» — «Мой адрес — Советский Союз»

  • Группа «Комбинация» — «Бухгалтер»

  • Группа «Дюна» — «Страна Лимония»

  • Группа «Дюна» — «Коммунальная квартира»

2 / 10

Из какой песни эта девушка?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Группа «Краски» — «Старший брат»

  • Группа «Руки Вверх!» — «18 мне уже»

  • Группа «Иванушки International» — «Кукла»

  • Евгений Осин — «Плачет девушка в автомате»

3 / 10

Одна из лучших песен для дороги, узнали ее?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Группа «Браво» — «Этот город»

  • Михаил Боярский — «Зеленоглазое такси»

  • Татьяна Овсиенко — «Дальнобойщик»

  • Натали — «Ветер с моря дул»

4 / 10

Сложно представить, что здесь сюжет одной из самых зажигательных песен

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Группа Hi-Fi — «Седьмой лепесток»

  • Группа t.A.T.u — «Нас не догонят»

  • Группа «Мираж» — «Последний герой»

  • Группа «Технология» — «Странные танцы»

5 / 10

Узнаете песню?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Валерий Леонтьев — «Полет на дельтаплане»

  • Группа «Кино» — «Кукушка»

  • Андрей Александрин, Сергей Ли и Александр Постоленко — «Короли ночной Вероны»

  • Наташа Королева — «Маленькая страна»

6 / 10

Вспоминаем, в какой песне была такая сцена.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Владимир Кузьмин — «Я не забуду тебя никогда»

  • Группа «НЭНСИ» — «Я тебя нарисовал»

  • Группа «Ласковый май» — «Розовый вечер»

  • Михаил Шуфутинский — «Пальма де Майорка»

7 / 10

Что это за песня?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Авраам Руссо и Кристина Орбакайте — «Просто любить тебя»

  • Валерий Меладзе — «Сэра»

  • Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»

  • Группа «Любэ» — «Ты неси меня, река»

8 / 10

Поезд, расставание… припоминаете, где такое было?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Алена Апина — «Электричка»

  • Группа «Империя» — «Поезд на Ленинград»

  • ВИА «Пламя» — «На дальней станции сойду»

  • Группа «Иванушки International» — «Тучи»

9 / 10

Так и хочется сказать, что это новогодняя песня, но не всё так просто.

Источник:

Анна Хемлих / Городские медиа

  • Группа «Кино» — «Звезда по имени Солнце»

  • Группа «Король и шут» — «Лесник»

  • Группа «Агата Кристи» — «Сказочная тайга»

  • Кипелов — «Я свободен»

10 / 10

И напоследок немного романтики.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Группа «Ария» — «Потерянный рай»

  • Группа «Король и шут» — «Кукла колдуна»

  • Группа «Nautilus Pompilius» — «Крылья»

  • Группа «Король и шут» — «Девушка и граф»

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Музыка СССР 90-е годы
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 часа
хороший тест 9 из 10
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Рекомендуем