Только родившиеся в СССР смогут угадать 10 из 10 — музыкальный тест

Мы привыкли танцевать под любимые песни и подпевать, даже не задумываясь, о чем там вообще поется. А ведь за бодрой мелодией иногда скрываются несчастная любовь, безответные чувства и совсем не веселые истории. Предлагаем проверить, насколько внимательно вы слушали популярные хиты 80-х, 90-х и 00-х. Мы превратили сюжеты известных песен в картинки — сможете узнать их, не услышав ни строчки?
В какой песне такое изобилие героев?
ВИА «Самоцветы» — «Мой адрес — Советский Союз»
Группа «Комбинация» — «Бухгалтер»
Группа «Дюна» — «Страна Лимония»
Группа «Дюна» — «Коммунальная квартира»
Из какой песни эта девушка?
Группа «Краски» — «Старший брат»
Группа «Руки Вверх!» — «18 мне уже»
Группа «Иванушки International» — «Кукла»
Евгений Осин — «Плачет девушка в автомате»
Одна из лучших песен для дороги, узнали ее?
Группа «Браво» — «Этот город»
Михаил Боярский — «Зеленоглазое такси»
Татьяна Овсиенко — «Дальнобойщик»
Натали — «Ветер с моря дул»
Сложно представить, что здесь сюжет одной из самых зажигательных песен
Группа Hi-Fi — «Седьмой лепесток»
Группа t.A.T.u — «Нас не догонят»
Группа «Мираж» — «Последний герой»
Группа «Технология» — «Странные танцы»
Узнаете песню?
Валерий Леонтьев — «Полет на дельтаплане»
Группа «Кино» — «Кукушка»
Андрей Александрин, Сергей Ли и Александр Постоленко — «Короли ночной Вероны»
Наташа Королева — «Маленькая страна»
Вспоминаем, в какой песне была такая сцена.
Владимир Кузьмин — «Я не забуду тебя никогда»
Группа «НЭНСИ» — «Я тебя нарисовал»
Группа «Ласковый май» — «Розовый вечер»
Михаил Шуфутинский — «Пальма де Майорка»
Что это за песня?
Авраам Руссо и Кристина Орбакайте — «Просто любить тебя»
Валерий Меладзе — «Сэра»
Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»
Группа «Любэ» — «Ты неси меня, река»
Поезд, расставание… припоминаете, где такое было?
Алена Апина — «Электричка»
Группа «Империя» — «Поезд на Ленинград»
ВИА «Пламя» — «На дальней станции сойду»
Группа «Иванушки International» — «Тучи»
Так и хочется сказать, что это новогодняя песня, но не всё так просто.
Группа «Кино» — «Звезда по имени Солнце»
Группа «Король и шут» — «Лесник»
Группа «Агата Кристи» — «Сказочная тайга»
Кипелов — «Я свободен»
И напоследок немного романтики.
Группа «Ария» — «Потерянный рай»
Группа «Король и шут» — «Кукла колдуна»
Группа «Nautilus Pompilius» — «Крылья»
Группа «Король и шут» — «Девушка и граф»