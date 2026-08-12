Только родившиеся в СССР смогут угадать 10 из 10 — музыкальный тест

Сейчас проверим, кто только слышал песни 80–90-х, но не вслушивался в них

Мы привыкли танцевать под любимые песни и подпевать, даже не задумываясь, о чем там вообще поется. А ведь за бодрой мелодией иногда скрываются несчастная любовь, безответные чувства и совсем не веселые истории. Предлагаем проверить, насколько внимательно вы слушали популярные хиты 80-х, 90-х и 00-х. Мы превратили сюжеты известных песен в картинки — сможете узнать их, не услышав ни строчки?