Дочь успела выскочить: в Ярославской области в пожаре погибла владелица дома — подробности

В Ярославской области из-за пожара в частном доме погибла его хозяйка. О возгорании в МЧС сообщили 11 августа около 18:27.
Дом загорелся на улице Школьной в деревне Багряники Первомайского района. На место выехали две пожарные машины. Возгорание удалось потушить к 21:35.
В городских пабликах появилась информация, что внутри дома находились мать с дочерью.
«Вчера вечером в деревне Багряники произошла трагедия. У Марии Ивановой (имя изменено. — Прим. ред.) полностью сгорел дом. К сожалению, во время пожара погибла ее мама», — написали в паблике «Жесть Ярославль».
По данным областного МЧС, дом выгорел на площади 54 квадратных метров, также огонь перебрался и на гараж. Внутри дома находились люди.
«Погибла 72-летняя женщина и пострадала 53-летняя женщина», — рассказали 76.RU в областном МЧС.
В региональном Следственном комитете сообщили, что причина пожара уточняется, проводится проверка.
«В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неисправность электропроводки», — уточнили в ведомстве.
Ночью 11 августа сгорел еще один частный дом в Ярославской области, только в этот раз в Рыбинске. Пострадали люди.
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