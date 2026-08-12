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Происшествия Дочь успела выскочить: в Ярославской области в пожаре погибла владелица дома — подробности

Дочь успела выскочить: в Ярославской области в пожаре погибла владелица дома — подробности

Вероятно, здание вспыхнуло из-за проводки

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В Ярославской области из-за пожара погибла женщина | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фотография носит иллюстративный характер)В Ярославской области из-за пожара погибла женщина | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фотография носит иллюстративный характер)

В Ярославской области из-за пожара погибла женщина

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU (фотография носит иллюстративный характер)

В Ярославской области из-за пожара в частном доме погибла его хозяйка. О возгорании в МЧС сообщили 11 августа около 18:27.

Дом загорелся на улице Школьной в деревне Багряники Первомайского района. На место выехали две пожарные машины. Возгорание удалось потушить к 21:35.

В городских пабликах появилась информация, что внутри дома находились мать с дочерью.

«Вчера вечером в деревне Багряники произошла трагедия. У Марии Ивановой (имя изменено. — Прим. ред.) полностью сгорел дом. К сожалению, во время пожара погибла ее мама», — написали в паблике «Жесть Ярославль».

По данным областного МЧС, дом выгорел на площади 54 квадратных метров, также огонь перебрался и на гараж. Внутри дома находились люди.

«Погибла 72-летняя женщина и пострадала 53-летняя женщина», — рассказали 76.RU в областном МЧС.

В региональном Следственном комитете сообщили, что причина пожара уточняется, проводится проверка.

«В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неисправность электропроводки», — уточнили в ведомстве.

Ночью 11 августа сгорел еще один частный дом в Ярославской области, только в этот раз в Рыбинске. Пострадали люди.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
МЧС Пожар Погибший Частный дом
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Комментарии
11
Гость
4 часа
Основная причина пожаров это проводка и экономить на этом нельзя. Это наши жизни и жизни наших родственников! Соболезнование семье!
Смирняга

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

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Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

4 часа
Соболезнования семье. Всегда надо ставить пожарную сигнализацию. Цена 500 р, а может жизнь спасти
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Гость
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