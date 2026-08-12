Болеем за нашего: Сафонов поборется за Суперкубок УЕФА — где и когда смотреть матч

Матч пройдет в Зальцбурге Источник: UEFA.com

Матчем в Зальцбурге 12 августа официально откроется еврокубковый сезон. В игре за Суперкубок УЕФА сойдутся французский ПСЖ и английская «Астон Вилла».

161.RU рассказывает, что нужно знать об этом матче.

Встреча лучших

Источник: UEFA.com

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл «Лигу чемпионов», «Астон Вилле» покорилась Лига Европы. Французская команда — действующий победитель трофея. Год назад она разгромила лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти, отыгравшись по ходу матча со счета 0:2.

Где состоится матч?

Источник: UEFA.com

Игру примет «Ред Булл Арена». Стадион в Зальцбурге вмещает чуть больше 30 тысяч зрителей. С этой ареной у российских болельщиков связаны хорошие воспоминания. Здесь в 2008-м году национальная команда под руководством Гуса Хиддинка на групповом этапе Евро-2008 обыграла сборную Греции со счетом 1:0.

За кого болеть?

Источник: UEFA.com

Ворота ПСЖ, скорее всего, будет защищать российский вратарь Матвей Сафонов, который может пополнить свою и без того уже богатую коллекцию европейских трофеев. В поле будет зажигать грузинский вингер Хвича Кварацхелия, игравший в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине».

Не чужие люди для российского футбола есть и в английской «Астон Вилле». Команду из Бирмингема возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.

Арбитр не из Европы

Обслуживать игру будет сомалийский арбитр Омар Артан, который в июне стал самым обсуждаемым судьей мира. Он должен был работать на чемпионате мира-2026, но его не пустили в США.

Кто фаворит?

Суперкомпьютер Opta считает парижан фаворитами матча за Суперкубок УЕФА. Шансы «Пари Сен-Жермен» на победу в основное время составляют 45%, в то время как «Астон Виллы» — 29,6%.

Против «Астон Виллы» говорит и тот факт, что летом команда потеряла двух лидеров — Морган Роджерс ушел в «Челси», Юри Тилеманс — в «Манчестер Юнайтед». Состав ПСЖ радикально не изменился.

Где смотреть?