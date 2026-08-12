Болеем за нашего: Сафонов поборется за Суперкубок УЕФА — где и когда смотреть матч

Матчем в Зальцбурге 12 августа официально откроется еврокубковый сезон. В игре за Суперкубок УЕФА сойдутся французский ПСЖ и английская «Астон Вилла».
161.RU рассказывает, что нужно знать об этом матче.
Встреча лучших
В прошлом сезоне ПСЖ выиграл «Лигу чемпионов», «Астон Вилле» покорилась Лига Европы. Французская команда — действующий победитель трофея. Год назад она разгромила лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти, отыгравшись по ходу матча со счета 0:2.
Где состоится матч?
Игру примет «Ред Булл Арена». Стадион в Зальцбурге вмещает чуть больше 30 тысяч зрителей. С этой ареной у российских болельщиков связаны хорошие воспоминания. Здесь в 2008-м году национальная команда под руководством Гуса Хиддинка на групповом этапе Евро-2008 обыграла сборную Греции со счетом 1:0.
За кого болеть?
Ворота ПСЖ, скорее всего, будет защищать российский вратарь Матвей Сафонов, который может пополнить свою и без того уже богатую коллекцию европейских трофеев. В поле будет зажигать грузинский вингер Хвича Кварацхелия, игравший в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине».
Не чужие люди для российского футбола есть и в английской «Астон Вилле». Команду из Бирмингема возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.
Арбитр не из Европы
Обслуживать игру будет сомалийский арбитр Омар Артан, который в июне стал самым обсуждаемым судьей мира. Он должен был работать на чемпионате мира-2026, но его не пустили в США.
Кто фаворит?
Суперкомпьютер Opta считает парижан фаворитами матча за Суперкубок УЕФА. Шансы «Пари Сен-Жермен» на победу в основное время составляют 45%, в то время как «Астон Виллы» — 29,6%.
Против «Астон Виллы» говорит и тот факт, что летом команда потеряла двух лидеров — Морган Роджерс ушел в «Челси», Юри Тилеманс — в «Манчестер Юнайтед». Состав ПСЖ радикально не изменился.
Где смотреть?
В России матч покажет OKKO. За ходом событий в Зальцбурге можно будет следить и в нашей онлайн-трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.