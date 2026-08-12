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Развлечения Подробности «Я поймала адреналиновый стопор»: певец JONY устроил тот еще сюрприз молодоженам в Анапе

«Я поймала адреналиновый стопор»: певец JONY устроил тот еще сюрприз молодоженам в Анапе

Лица молодых надо видеть

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Сила интернета привела JONY на свадьбу в Анапе | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСила интернета привела JONY на свадьбу в Анапе | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сила интернета привела JONY на свадьбу в Анапе

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Для любой невесты день свадьбы наполнен волнением, но одна из преданных поклонниц певца JONY (Джахида Гусейнли) даже в самых смелых фантазиях не могла представить, какой сюрприз ждет ее в разгар торжества. И эта история началась задолго до праздника.

Виктория Богданова из Анапы годами посещала концерты артиста, знала наизусть каждую строчку его хитов, а перед свадьбой решила заручиться поддержкой интернета и записала видео, на котором обратилась к подписчикам в надежде достучаться до звезды.

— Я разместила у себя ролик, что очень прошу JONY приехать к нам на свадьбу, ибо «Комета» для нас очень знаковая песня, — рассказала Виктория. — Идею подхватили мои подписчики и стучались в директ прекрасного артиста.

Но время шло, а от артиста не было ни ответа ни привета. Невеста с женихом уже отпустили ситуацию, но до последнего верили в чудо. И оно свершилось благодаря счастливому стечению обстоятельств: когда Богдановы играли свадьбу, JONY как раз был с гастролями в Краснодарском крае.

Когда свадебный банкет был в самом разгаре, ведущий неожиданно объявил особый подарок для молодоженов. На сцену под бурные аплодисменты и шокированные крики гостей вышел сам JONY. Невеста не смогла сдержать слез радости и закрыла лицо руками, не веря собственным глазам.

JONY устроил сюрприз молодоженам в Анапе

Источник:

jony.me / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под огни сотен телефонов JONY вживую исполнил свой главный романтический хит «Комета». Молодожены кружились в своем первом танце, пока весь зал хором подпевал знакомые строки. После певец фотографировался с гостями, делал памятные селфи со счастливой невестой и подарил молодоженам заряд эмоций, которые они точно запомнят на всю жизнь.

— Я поймала адреналиновый стопор! Секунд 15 двигаться не могла, мой муж тем временем в адреналиновом фонтане радовался за сбывшуюся мечту. Мы не могли контролировать эмоции. Это невозможно. Фантастика, — делится впечатлениями Виктория. — Дорогой JONY, мы благодарим вас и всю вашу команду, вы подарили нам эмоции на всю жизнь, а главное — укрепили веру в чудеса и людей! Я верю в любовь, верю в верность, верю в людей и восхищаюсь теми, кто умеет быть простым, кем бы он ни был!

Судя по лицам молодоженов и гостей, сюрприз удался

Источник:

serdce.wedding / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тепло поздравив влюбленных, артист признался, что для него огромная честь стать частью их семейной истории.

— Приехал сделать сюрприз, а в итоге сам получил море эмоций. Счастья вам, ребята, — написал Джахид Гусейнли у себя в соцсетях.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
JONY Свадьба Анапа Певец
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