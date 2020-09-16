«Как теперь жить-то, а?» В Рыбинске изнасиловали и расчленили двух девочек-сестёр. Репортаж с места

В школе встревожились утром во вторник, когда сначала старшая сестра не пришла на урок в первую смену, а затем во вторую не пришла младшая. Позвонили маме. Но трубку она не брала.

Пока непонятно почему. Может быть, была занята работой. Валентина в Рыбинске сразу же устроилась в местную больницу медсестрой в терапевтическое отделение.

— Как работник она очень хорошая, грамотная медсестра, никаких претензий по работе к ней не было. Про семью она нам особо не рассказывала, но говорила, что у неё всё хорошо. Мы даже ни о чём не подозревали. Она говорила, что у неё проблема с деньгами, ведь у неё две девочки. Хотела найти подработку, — говорят в больнице.

Из-за этого и домой Валентина пришла в тот день позже обычного.

— В день убийства она осталась посмотреть, как кровь брать, что там в процедурах. Пошла домой где-то в полпервого, — говорят коллеги.

Дома Валентина и увидела, что случилось с её детьми.

Ревность или расчёт?

Первая версия, которую выдвинули, — ревность. Говорили о том, что Виталий мог взбеситься, что Валентина где-то пропадает так долго. Но версия кажется слабой — у бросившей всё ради новой любви женщины еще был тот романтический период, когда на других и не смотрят. К тому же Виталий знал, где она работает. Есть ещё одно предположение. Даже, может, и не версия, а смутные, страшные догадки — месть силовикам. Странно звучит? Но вокруг этого предположения крутится, кажется, всё — бывший муж Валентины сначала работал начальником изолятора временного содержания, потом начальником отделения уголовного розыска... А у Виталия за плечами — тюремная жизнь от начала до конца.