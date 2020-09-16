«Как теперь жить-то, а?» В Рыбинске изнасиловали и расчленили двух девочек-сестёр. Репортаж с места

В Рыбинске изнасиловали и расчленили двух девочек-сестёр
Все силовые структуры в Ярославской области сейчас напряженно ищут подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. С сёстрами-школьницами расправились с чудовищной жестокостью. Младшая изрублена на части. Старшая изнасилована и растерзана. От того, во что превратились тела девочек, в ужас пришли даже патологоанатомы. История тёмная, страшная. Мы попытались разобраться в ней, выехав на место.
Микрорайон, где произошло убийство, тихий и сонный. По старым квартирам ютятся бабушки. С утра на улице кто-то уже несёт подмышкой полторашку пива. Окраина города. Обычная панельная пятиэтажка. Дом как дом, с клумбами у подъезда, старыми рамами в окнах. На первом этаже дома и зарезали девочек. И никто из тех самых бабушек, похоже, не услышал ни звука.
Видео: Елена Вахрушева
«Любовь вспыхнула»
В Рыбинск 40-летняя Валентина с дочками 8 и 13 лет переехала весной из Омска. Приехала, охваченная новой любовью. Раньше у нее был муж-полицейский, но как раз весной она с ним развелась. Познакомилась с мужчиной по переписке и решилась — надо ехать. Многие до сих пор обсуждают: ну как так можно, к малознакомому? Любви-то этой и года нет. И тут же изумляются другому: какой с виду приличный мужик. Аккуратная одежда, простой взгляд. В голове не укладывается, что может яростно бить ножом детей. О таком наверняка не думала и Валентина. Судя по нашим данным, о тёмном прошлом любимого она не знала. А прошлое — чудовищно. Валентин сидел за убийство и изнасилование.
Некоторое время у пары была сплошная романтика. Соседи вообще думали, что заехали молодожёны.
— Хорошая семья, они постоянно за ручку ходили. Женщина эта недавно сюда переехала. Про его криминальное прошлое мы ничего не знали, она, видимо, тоже. Я даже не знаю, что ему в голову-то такое взбрело, — говорят соседи. — Они с женой гуляли, катались на велосипеде, всё вместе ходили. Недавно они дверь в квартиру новую поставили, мебель завозили. Никаких ссор мы не слышали, они мирно жили.
В соцсетях оба выкладывали сладкие фото — счастливые, рядышком.
«Вместе с любимым мужчиной», — отвечала Валентина на вопросы изумленных друзей: «Кто это?» Женщина не особо распространялась о личной жизни, и такие перемены для многих ее знакомых стали сюрпризом.
Ни криков, ни следов
Кто в понимании соседей хороший человек? Такой, который здоровается.
— Он тихий был. С нами очень хорошо обращался. Нормальный человек был, здоровался, чистоплотный такой, даже не матерился. Мы всегда на лавочке сидели, а он вечером выходил курить на улицу. О том, что он уголовник, мы узнали от полиции, — рассказали порталу 76.RU соседи подозреваемого. — На эту квартиру никто никогда не жаловался. У нас вон в первом и третьем подъезде пьяницы живут, постоянно орут и буянят. А про эту семью ничего не знаю...
Буйную семью слышали, а как режут детей — нет. Странно? Удивляются этому и все жильцы дома.
— Сказали, что это случилось в понедельник вечером, около восьми. Я в это время как раз шла с работы. Поднималась мимо этой квартиры. Но ничего не было. Ни криков, ни звуков, ни следов, — сказала в интервью порталу 76.RU женщина с четвертого этажа подъезда.
Замкнутые девочки
Сёстры всего несколько недель успели походить в рыбинскую школу. В конце лета мама пришла в кабинет директора и попросила взять своих детей учиться. В разговоре уточнила, что прописки у них пока нет, но в ближайшее время они всё оформят. Рассказала, что привезла детей из омской школы, потому что встретила в Рыбинске любимого человека.
— Девочки пришли учиться в школу на занятия. Приступили 1 сентября. Судя по личным делам из омской школы, это очень положительные дети, в основном учились на пятёрки. Девочки опрятные, аккуратные, домашние задания всегда у них были подготовлены. Учителя, которые работали в их классах, очень хорошо отзываются о девочках. Единственное, они были немножко закрытые, но, может быть, это и объяснимо, потому что у детей шла адаптация. Очень жаль, что всё это случилось... — рассказала 76.RU директор школы, в которой учились сёстры.
Однажды учительница спросила у одной из сестёр, как им живётся в Рыбинске.
— Она ответила уклончиво: «Холодно у вас тут». Учитель ей в ответ пошутила, что в Омске вроде ненамного теплее, — добавила директор.
В школе встревожились утром во вторник, когда сначала старшая сестра не пришла на урок в первую смену, а затем во вторую не пришла младшая. Позвонили маме. Но трубку она не брала.
Пока непонятно почему. Может быть, была занята работой. Валентина в Рыбинске сразу же устроилась в местную больницу медсестрой в терапевтическое отделение.
— Как работник она очень хорошая, грамотная медсестра, никаких претензий по работе к ней не было. Про семью она нам особо не рассказывала, но говорила, что у неё всё хорошо. Мы даже ни о чём не подозревали. Она говорила, что у неё проблема с деньгами, ведь у неё две девочки. Хотела найти подработку, — говорят в больнице.
Из-за этого и домой Валентина пришла в тот день позже обычного.
— В день убийства она осталась посмотреть, как кровь брать, что там в процедурах. Пошла домой где-то в полпервого, — говорят коллеги.
Дома Валентина и увидела, что случилось с её детьми.
Ревность или расчёт?
Первая версия, которую выдвинули, — ревность. Говорили о том, что Виталий мог взбеситься, что Валентина где-то пропадает так долго. Но версия кажется слабой — у бросившей всё ради новой любви женщины еще был тот романтический период, когда на других и не смотрят. К тому же Виталий знал, где она работает. Есть ещё одно предположение. Даже, может, и не версия, а смутные, страшные догадки — месть силовикам. Странно звучит? Но вокруг этого предположения крутится, кажется, всё — бывший муж Валентины сначала работал начальником изолятора временного содержания, потом начальником отделения уголовного розыска... А у Виталия за плечами — тюремная жизнь от начала до конца.
Всё это, конечно, лишь предположения. Прояснится, когда Виталия поймают. В бегах он до сих пор. На момент публикации его ещё не задержали. Над делом работают самые опытные следователи.
Где сейчас мама девочек и что с ней, пока неизвестно. Соседи жалеют несчастную.
— Кошмар какой-то. Как ей-то жить теперь, а?