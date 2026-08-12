За всё заплатит инвестор: назвали дату, когда должны построить новый терминал в аэропорту Ярославля

Аэропорт Ярославля должен измениться уже в 2027 году. Здесь началась большая стройка нового терминала для внутренних авиалиний.
В Правительстве Ярославской области назвали точную дату, когда он должен быть построен.
«Срок ввода в эксплуатацию — 31.12.2027. Предполагаемая сумма инвестиций в строительство пассажирского терминала составляет 2,5 млрд рублей. Предполагаемая сумма инвестиций в строительство грузового терминала — 515 млн. рублей», — сообщили на запрос редакции в областной администрации.
Власти подчеркнули, что за всё заплатит инвестор — ГК «Аэрофьюэлз». Само инвестиционное соглашение заключено между Правительством Ярославской области и ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“.
Чем занимается «Аэрофьюэлз Групп»
Акции ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“» принадлежат компании ООО «Техномир». Последней фирмой владеет ООО «Аэрофьюэлз Групп».
«Аэрофьюэлз Групп» — это одна из крупнейших топливно-заправочных компаний в России, ей принадлежат 28 комплексов для заправки воздушных судов и аэропорты в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Компания работает с 2001 года. По данным правительства Ярославской области, «Аэрофьюэлз» обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.
Учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и бизнесмен Александр Спиридонов (40%). По данным за 2024 год, ООО «Аэрофьюэлз Групп» получило 43,3 миллиона рублей в виде выручки.
В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 года аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.
Каким будет аэропорт
Новый владелец аэропорта планирует строить три терминала: для внутренних авиалиний, грузовой и для международных перелетов.
С появлением нового здания аэровокзала для перелетов по России, аэропорт сможет принимать около 800 тысяч пассажиров в год (сейчас до 250 тысяч). А значит, расширить маршрутную сеть.
Летом 2026 года из Ярославля выполняются рейсы до Сочи, Сантк-Петербурга, Казани, Перми, Нарьян-Мара. Подробности о перелетах тут.
В планах построить международный терминал — второе здание, которое расположится рядом. По нему уже началась разработка проекта и были представлены архитектурные решения.
Старое здание аэровокзального комплекса продолжит действовать и после ввода в эксплуатацию нового. Его использование планируют пересмотреть.