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Дороги и транспорт За всё заплатит инвестор: назвали дату, когда должны построить новый терминал в аэропорту Ярославля

За всё заплатит инвестор: назвали дату, когда должны построить новый терминал в аэропорту Ярославля

Это скорее, чем мы думали

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Примерно таким будет терминал внутренних авиалиний аэропорта «Золотое кольцо» | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»Примерно таким будет терминал внутренних авиалиний аэропорта «Золотое кольцо» | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»

Примерно таким будет терминал внутренних авиалиний аэропорта «Золотое кольцо»

Источник:

ООО «Архитектон»

Аэропорт Ярославля должен измениться уже в 2027 году. Здесь началась большая стройка нового терминала для внутренних авиалиний.

В Правительстве Ярославской области назвали точную дату, когда он должен быть построен.

«Срок ввода в эксплуатацию — 31.12.2027. Предполагаемая сумма инвестиций в строительство пассажирского терминала составляет 2,5 млрд рублей. Предполагаемая сумма инвестиций в строительство грузового терминала — 515 млн. рублей», — сообщили на запрос редакции в областной администрации.

Власти подчеркнули, что за всё заплатит инвестор — ГК «Аэрофьюэлз». Само инвестиционное соглашение заключено между Правительством Ярославской области и ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“.

Чем занимается «Аэрофьюэлз Групп»

Акции ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“» принадлежат компании ООО «Техномир». Последней фирмой владеет ООО «Аэрофьюэлз Групп».

«Аэрофьюэлз Групп» — это одна из крупнейших топливно-заправочных компаний в России, ей принадлежат 28 комплексов для заправки воздушных судов и аэропорты в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Компания работает с 2001 года. По данным правительства Ярославской области, «Аэрофьюэлз» обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.

Учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и бизнесмен Александр Спиридонов (40%). По данным за 2024 год, ООО «Аэрофьюэлз Групп» получило 43,3 миллиона рублей в виде выручки.

В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 года аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.

Каким будет аэропорт

Новый владелец аэропорта планирует строить три терминала: для внутренних авиалиний, грузовой и для международных перелетов.

С появлением нового здания аэровокзала для перелетов по России, аэропорт сможет принимать около 800 тысяч пассажиров в год (сейчас до 250 тысяч). А значит, расширить маршрутную сеть.

Примерное расположение нового здания аэропорта

Источник:

Яндекс / Конструктор карт

Летом 2026 года из Ярославля выполняются рейсы до Сочи, Сантк-Петербурга, Казани, Перми, Нарьян-Мара. Подробности о перелетах тут.

Вид только на здание терминала внутренних авиалиний со светящимся навесом в форме кольца | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»Вид только на здание терминала внутренних авиалиний со светящимся навесом в форме кольца | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»

Вид только на здание терминала внутренних авиалиний со светящимся навесом в форме кольца

Источник:

ООО «Архитектон»

Здание должны построить к концу 2027-го года | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»Здание должны построить к концу 2027-го года | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»

Здание должны построить к концу 2027-го года

Источник:

ООО «Архитектон»

В планах построить международный терминал — второе здание, которое расположится рядом. По нему уже началась разработка проекта и были представлены архитектурные решения.

Эскиз аэровокзального комплекса с терминалами внутренних и международных авиалиний с переходом к ж/д вокзалу. | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»Эскиз аэровокзального комплекса с терминалами внутренних и международных авиалиний с переходом к ж/д вокзалу. | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»

Эскиз аэровокзального комплекса с терминалами внутренних и международных авиалиний с переходом к ж/д вокзалу.

Источник:

ООО «Архитектон»

Старое здание аэровокзального комплекса продолжит действовать и после ввода в эксплуатацию нового. Его использование планируют пересмотреть.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Аэропорт Туношна Золотое кольцо
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Комментарии
58
Гость
2 часа
круто выглядит на референсе. надеюсь так и будет в жизни))
Гость
2 часа
замечательно, что у Ярославля появляются новые возможности для развития. ждем с нетерпением завершения строительства!
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Гость
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