Звезды «Битвы экстрасенсов» сыграли свадьбу — вы бы видели их необычные образы

Кажется, эта парочка забрала с шоу нечто более важное, чем главный приз Источник: leskoovv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Звезды 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» (16+) Семен Лесков и Варвара Петрович сыграли свадьбу. Романтическая история «сибирского ведьмака» и «карельской шаманки» развивалась на глазах у миллионов телезрителей, а вот церемонию бракосочетания они скрыли от лишних глаз. Да и в целом торжество вышло не совсем таким, какой многие представляют себе свадьбу.

Для регистрации в загсе Семен Лесков и Варвара Петрович полностью отказались от привычной свадебной классики и выбрали стильные, концептуальные наряды черного цвета.

Вместо традиционного пышного белого платья и строгого костюма-тройки звезды «Битвы экстрасенсов» предстали в элегантных темных образах, которые подчеркнули их мистический статус «ведьмака» и «шаманки».

Как вам образ невесты? Источник: pushkina.helena / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Молодожены выглядели очень гармонично: Варвара выбрала утонченное черное платье, а Семен дополнил ее образ стильным и строгим темным аутфитом. Вдобавок жених нанес на глаза черный грим — атрибут Лескова, известный всем поклонникам «Битвы экстрасенсов».

Пышное и масштабное празднование они сознательно отложили на более подходящее время, так как сейчас пара сфокусирована на решении других важных бытовых и жизненных вопросов.

Свадьба Лескова и Петрович получилась в стиле тотал блэк Источник: bitvaexstrasensov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семен Лесков и Варвара Петрович встретились в начале 2026 года на съемках 25-го сезона шоу. Будучи прямыми конкурентами в борьбе за главный приз, они начали тесно общаться в перерывах между испытаниями.

Весной 2026 года Семен Лесков по результатам зрительского голосования оказался под угрозой вылета из проекта. В готическом зале Варвара Петрович неожиданно для всех публично призналась Семену в чувствах и добровольно уступила ему свое место, покинув мистическое шоу ради его победы.

— Я хочу уйти вместо Семена. Семену эта победа более нужна, чем всем нам, — говорила тогда Варвара. — И вы меня не переубедите, мне просто всё равно на ваше мнение.

Это событие сблизило пару окончательно.