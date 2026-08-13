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Развлечения Окна ТВ Обзор Почему «Телепузики» стали самым скандальным детским шоу нулевых — чего вы не знали об этой передаче

Почему «Телепузики» стали самым скандальным детским шоу нулевых — чего вы не знали об этой передаче

Недовольства вокруг проекта было больше, чем вы думаете

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Тест на возраст: вспомните, какого телепузика как зовут | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТест на возраст: вспомните, какого телепузика как зовут | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Тест на возраст: вспомните, какого телепузика как зовут

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля, По… Стоит произнести эти имена в строгой последовательности, и мозг волей-неволей проигрывает знакомую мелодию. Признайтесь, вы уже пропели про себя: «Телепузик! Телепузи-и-и-ик!»

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Эти четыре ярких и неуклюжих существа с антеннами и экранами на животах не просто завоевали мир — они его раскололи. Пока дети обожали их забавную внешность, простые игры и верного питомца-пылесоса Ну-Ну, родители и психологи содрогались от возмущения, видя в шоу угрозу для развития.

«Телепузики» появились в 1997 году. Их придумали продюсер Энн Вуд и сценарист Эндрю Дэвенпорт. Главным источником вдохновения стали астронавты: их неуклюжие движения в скафандрах подсказали образ милых «инопланетных младенцев».

Телепузики были настолько добродушными, что некоторых это даже пугало | Источник: кадр из сериала «Телепузики» (0+), реж. Найджел П. Харрис, Вик Финч, Пол Гавит, 1997 годТелепузики были настолько добродушными, что некоторых это даже пугало | Источник: кадр из сериала «Телепузики» (0+), реж. Найджел П. Харрис, Вик Финч, Пол Гавит, 1997 год

Телепузики были настолько добродушными, что некоторых это даже пугало

Источник:

кадр из сериала «Телепузики» (0+), реж. Найджел П. Харрис, Вик Финч, Пол Гавит, 1997 год

Мир телепузиков был умышленно простым: пузи-блинчики на завтрак, зеленая холмистая лужайка для игр. Каждый герой имел свой цвет, характер и любимую игрушку. Создатели добавили и черты, которые зрители трактовали как культурные или этнические: Дипси считали афроамериканцем из-за более темного лица, а По иногда говорила на китайском. Такой подход помогал детям по всему миру узнавать себя в персонажах.

Но именно то, что очаровывало малышей, тревожило взрослых. Психологов и родителей пугали примитивный лепет героев, «мертвая» мимика и отсутствие родителей в этой вселенной.

В России шоу впервые показали на канале РТР в 2000 году. Как и во всём мире, реакция была полярной: от восторга до жесткой критики. Но именно это лишь подогрело интерес — российский рынок вмиг оказался завален мерчем с главными героями.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение 90-е годы
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