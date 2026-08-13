Почему «Телепузики» стали самым скандальным детским шоу нулевых — чего вы не знали об этой передаче

Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля, По… Стоит произнести эти имена в строгой последовательности, и мозг волей-неволей проигрывает знакомую мелодию. Признайтесь, вы уже пропели про себя: «Телепузик! Телепузи-и-и-ик!»

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.