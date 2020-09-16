Убийство двух девочек в Рыбинске: сестёр резали, но соседи не услышали крика малышек

Убийство двух девочек в Рыбинске: соседи не услышали крика малышек
Весь день 15 сентября дом, где произошло жестокое убийство двух девочек
На месте преступления работают самые опытные специалисты-следователи. А жителей дома пускали в квартиры только с сопровождением. Подозреваемого в убийстве всё ещё ищут.
Мы поговорили с соседями, жившими рядом с квартирой, где всё случилось.
— Семья не очень хорошая была, — имеют в виду семью подозреваемого. — Там раньше бабушка жила, у нее был сын непутный... Куда делся, бог знает... А ее внук — освободившийся.
Соседи к мужчине, которого сейчас подозревают в убийстве, относились спокойно, но настороженно — ходили слухи о криминальном прошлом. Но удивляются сами себе — как вообще не заметили, что творится?
— Никто ведь вроде ничего и не услышал, — изумляется одна из соседок. — Там ведь всегда бабульки сидят на лавочках, сосед сверху мужчина вроде строгий — и никто!
Между тем новые друзья по школе, в которую стала ходить приехавшая с мамой одна из сестер, рассказали, что ни в самом начале, ни в последнее время девочка ни на что не жаловалась.
— Она называла его отчимом, про жизнь особо не рассказывала, только говорила, что переехала сюда к знакомому её мамы, — рассказали знакомые убитой. — Она была такая веселая, заботливая, придёт, конфетами поделится...
Видео: Следственный комитет
На данный момент известно, что к жителю Рыбинска семья — мама, две дочки — переехала несколько месяцев назад. По тем данным, что есть сейчас, с Виталием Валентина познакомилась по переписке. Завязались такие отношения, что она из Омска перебралась к нему в Рыбинск в микрорайон Переборы. Соцсети обоих были полны любовных признаний. Но
Сейчас Виталий в бегах. Всю оперативную информацию собираем в нашей хронике.