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Убийство двух девочек в Рыбинске: сестёр резали, но соседи не услышали крика малышек

Подробности трагедии в Ярославской области

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С трудом верится, что рука мужчины поднялась на девочек. Но обе девочки мертвы

С трудом верится, что рука мужчины поднялась на девочек. Но обе девочки мертвы

Убийство двух девочек в Рыбинске: соседи не услышали крика малышек

Весь день 15 сентября дом, где произошло жестокое убийство двух девочек 8 и 13 лет, был окружен полицией.

На месте преступления работают самые опытные специалисты-следователи. А жителей дома пускали в квартиры только с сопровождением. Подозреваемого в убийстве всё ещё ищут.

Весь день дом был окружен полицией

Весь день дом был окружен полицией

Мы поговорили с соседями, жившими рядом с квартирой, где всё случилось.

— Семья не очень хорошая была, — имеют в виду семью подозреваемого. — Там раньше бабушка жила, у нее был сын непутный... Куда делся, бог знает... А ее внук — освободившийся.

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

Соседи к мужчине, которого сейчас подозревают в убийстве, относились спокойно, но настороженно — ходили слухи о криминальном прошлом. Но удивляются сами себе — как вообще не заметили, что творится?

— Никто ведь вроде ничего и не услышал, — изумляется одна из соседок. — Там ведь всегда бабульки сидят на лавочках, сосед сверху мужчина вроде строгий — и никто!

Между тем новые друзья по школе, в которую стала ходить приехавшая с мамой одна из сестер, рассказали, что ни в самом начале, ни в последнее время девочка ни на что не жаловалась.

— Она называла его отчимом, про жизнь особо не рассказывала, только говорила, что переехала сюда к знакомому её мамы, — рассказали знакомые убитой. — Она была такая веселая, заботливая, придёт, конфетами поделится...

Видео: Следственный комитет

На данный момент известно, что к жителю Рыбинска семья — мама, две дочки — переехала несколько месяцев назад. По тем данным, что есть сейчас, с Виталием Валентина познакомилась по переписке. Завязались такие отношения, что она из Омска перебралась к нему в Рыбинск в микрорайон Переборы. Соцсети обоих были полны любовных признаний. Но 15 сентября, когда Валентины не было дома, Виталий зарезал ее дочерей. Есть версия о ревности, но официально она пока не подтверждается.

Сейчас Виталий в бегах. Всю оперативную информацию собираем в нашей хронике.

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Рыбинск
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