Убийство двух девочек в Рыбинске: сестёр резали, но соседи не услышали крика малышек

Соседи к мужчине, которого сейчас подозревают в убийстве, относились спокойно, но настороженно — ходили слухи о криминальном прошлом. Но удивляются сами себе — как вообще не заметили, что творится?

— Никто ведь вроде ничего и не услышал, — изумляется одна из соседок. — Там ведь всегда бабульки сидят на лавочках, сосед сверху мужчина вроде строгий — и никто!

Между тем новые друзья по школе, в которую стала ходить приехавшая с мамой одна из сестер, рассказали, что ни в самом начале, ни в последнее время девочка ни на что не жаловалась.

— Она называла его отчимом, про жизнь особо не рассказывала, только говорила, что переехала сюда к знакомому её мамы, — рассказали знакомые убитой. — Она была такая веселая, заботливая, придёт, конфетами поделится...