Полный пассажиров самолет едва не разбился из-за пилота-наркомана: новости 12 августа

Пострадали восемь пассажиров и четыре члена экипажа Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 августа.

В России хотят по-новому оценивать поступление в вузы

В России предлагают ввести новую схему приоритетного поступления в вузы. С такой идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он считает, что эта система должна учитывать результаты ЕГЭ и олимпиад одновременно.

Накануне помощник президента и председатель попечительского совета РНФ Андрей Фурсенко заявил, что рост числа стобалльников на ЕГЭ требует усложнения экзамена. Гриб же считает, что стоит принимать в вузы тех, кто получил высокие баллы на ЕГЭ и победил в олимпиаде, а не только тех, кто достиг одного из этих результатов.

Он добавил, что получить 100 баллов на ЕГЭ так же сложно, как и выиграть предметную олимпиаду. При этом он выступил против усложнения ЕГЭ, так как экзамен и так достаточно трудный, а максимальное количество баллов получает небольшое число выпускников.

Кроме того, замсекретаря ОП предложил сократить количество олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, передают РИА Новости.

В Рособрнадзоре прокомментировали идею с ужесточением ЕГЭ

Рособрнадзор не намерен специально усложнять задания ЕГЭ. Об этом сообщили в ведомстве.

«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами», — рассказали в ведомстве.

Также в Рособрнадзоре уточнили, что в экзаменационные материалы не включаются задания, выходящие за рамки школьной программы. При появлении новых государственных учебников содержание ЕГЭ корректируется в соответствии с ними. Там же подчеркнули, что ЕГЭ не только оценивает знания школьников, но и проверяет их готовность к поступлению в вузы.

При этом в 10–11-х классах учебные предметы (кроме русского языка) могут изучаться на базовом и углубленном уровнях, что влияет на результаты. В ЕГЭ это учитывается: часть заданий ориентирована на базовый уровень, а часть — на углубленный.

Названа оптимальная продолжительность перемен у школьников

Перемены у школьников должны длиться не менее 10 минут. Одна из больших перемен (после второго или третьего урока) должна составлять от 20 до 30 минут. Об этом свидетельствуют методические рекомендации Минпросвещения РФ, сообщает ТАСС.

Также в рекомендациях указано, что вместо одной большой перемены можно организовать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков.

Плохие оценки за поведение разрешат оспорить

В новом учебном году родители школьников смогут оспорить оценку «недопустимое поведение», выставленную их детям. Об этом говорится в письме Минпросвещения России, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 сентября начнется пилотный проект по оценке поведения учащихся 2–8-х классов. В каждом регионе для этого будут выбраны минимум 10 школ. Система оценок включает три категории: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

В письме министерства прописано, что в случае несогласия с оценкой родители или опекуны могут обратиться в комиссию, которая занимается разрешением споров между участниками образовательного процесса. В состав комиссии входят ученики, родители и педагоги.

Если ребенок получает оценку «недопустимое поведение» за семестр или триместр, это становится поводом для создания психолого-педагогического консилиума с участием родителей. Классный руководитель обязан провести беседу с родителями в течение трех дней. Для такого ученика также разрабатывается индивидуальный план профилактической работы.

За эмоциональное давление на работе введут выплаты

С 2027 года в России будет введен новый ГОСТ, содержащий рекомендации для работодателей по созданию благоприятной психологической атмосферы на рабочих местах. Несоблюдение этих норм может стать основанием для предоставления компенсаций сотрудникам. Об этом сообщила адвокат Ольга Черемных.

«Работодатель сам принимает решение, руководствоваться стандартом в своей компании или нет», — сообщила юрист в разговоре с ТАСС.

По ее словам, положения ГОСТа могут быть включены в коллективные договоры, приказы и инструкции, что делает их обязательными для выполнения сотрудниками. Если в коллективном договоре зафиксированы обязанности работодателя по обеспечению здорового психоэмоционального климата, работники имеют право требовать компенсации за их нарушение.

Сфера психологического благополучия на рабочем месте пока нова для трудового законодательства. Новый ГОСТ акцентирует внимание на нематериальных аспектах труда. Применение стандарта способствует повышению лояльности сотрудников, стимулирует их в условиях нехватки кадров и привлекает новых специалистов. В ГОСТе описаны негативные факторы. Среди них:

травля;

домогательства;

распространение слухов;

необоснованная критика.

Также предложены рекомендации по разрешению конфликтов.

В России введут новые правила по отпускам

С 1 сентября в России начнет действовать закон, который предусматривает возможность экстренного отзыва работников вредных и опасных производств из отпуска в целях предотвращения аварий и ликвидации их последствий. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Хочу отметить, что данным законом четко регламентируется право работников с вредными или опасными условиями труда на полноценный законный отпуск, отозвать из которого его возможно только для случаев предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Закон об изменениях подписал в мае президент России Владимир Путин. Ранее сотрудники предприятий, работающих во вредных и опасных условиях, не могли быть вызваны с отпуска. Уже с 1 сентября эти правила изменятся.

Теперь вызвать работника из отпуска могут в случае крайней необходимости. При этом часы работы таким сотрудникам должны оплачивать в двойном размере, а часть прерванного отпуска предоставить в удобное время в течение рабочего года, либо перенести на следующий.

Денежные переводы станут блокировать из-за старых ПО

Денежные переводы в России могут быть заблокированы, если их совершать с устройств, на которых установлены устаревшие версии операционных систем, модифицированные или неофициальные прошивки. Об этом сообщил Артем Герасимов, руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group.

«Устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками», — ответил Герасимов на вопрос, касается ли это и старых версий ПО.

При этом у банков нет прямого доступа к устройствам клиентов и возможности проверять их содержимое. Тем не менее встроенные функции защиты мобильных банковских приложений могут обнаружить косвенные признаки компрометации устройства.

Причинами для блокировки являются:

наличие root-прав или jailbreak;

запуск приложения в эмуляторе, использование удаленного управления;

обнаружение вредоносных процессов;

перехват экрана;

создание наложенных окон;

вмешательство в память приложения или применение инструментов для анализа.

Пользователям рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, регулярно обновлять операционную систему и биометрическую защиту своих устройств. Это поможет подготовиться к возможным изменениям и снизить риск блокировки переводов.

Власти хотят повышать зарплаты ежегодно и в обязательном порядке

В Госдуме предложили проводить обязательную ежегодную индексацию зарплаты во всех государственных и муниципальных учреждениях, а также частных организациях. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

«Предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежегодную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Также по инициативе Миронова, размер индексации должен соответствовать уровню инфляции за предыдущий год, рассчитанному Росстатом.

Российских туристов в Швеции приняли за шпионов

В Швеции семейную пару из России на пять дней поместили в миграционный центр. Причиной стало то, что они поставили палатку рядом с домом человека, который находится под охраной. Это событие привлекло внимание BBC.

Инцидент произошел 6 августа. Туристы приехали в регион для похода и рыбалки вблизи города Фурувик. Когда они разбили палатку, за ними пришли сотрудники службы охраны, а затем и полицейские. Оказалось, что они нарушили границы частной территории. Из-за того, что у туристов был русский акцент и они пользовались туристическими рациями, их заподозрили в планировании кражи.

Шведское телевидение (SVT) сообщило, что полиция начнет расследование по факту нарушения неприкосновенности частной собственности. Дом, возле которого была установлена палатка, принадлежал семье Микаэля Йоханссона, главы концерна Saab, который производит военную технику.

«Моя роль довольно деликатная. Поэтому охранники проверили этих людей», — прокомментировал инцидент Йоханссон.

Миграционный суд Стокгольма признал, что наличие палатки и российское гражданство не являются достаточными основаниями для задержания. В результате, 11 августа туристов освободили из-под стражи. Как сообщает BBC, пара планирует покинуть страну и отправиться в Испанию 16 августа.

Пассажирский самолет чуть не рухнул из-за пилота-наркомана

Пилот авиакомпании Air India, управлявший лайнером Airbus A320neo во время недавнего ЧП, не прошел стандартную проверку на психоактивные вещества. Первичный тест одного из них дал положительный результат.

После этого провели повторное исследование, которое полностью подтвердило употребление марихуаны одним из членов экипажа. По данным Daily Mail, один из пилотов был в неадекватном состоянии, что даже не мог стоять на ногах, после приземления судна.

ЧП произошло 4 августа. Пассажирский самолет выполнял рейс Пхукет — Нью-Дели. Судно попало в сильную турбулентность и резко потеряло высоту.

Ситуацию спас второй пилот. На борту воздушного судна находились 137 пассажиров и восемь членов экипажа.