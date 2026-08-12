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Происшествия «Дети спали в коридорах»: как жители и туристы пережили мощную атаку на курорты Черноморского побережья

«Дети спали в коридорах»: как жители и туристы пережили мощную атаку на курорты Черноморского побережья

В Геленджике ввели локальный режим ЧС, а в Новороссийске нет воды

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Пляжи опустели, а некоторые и вовсе закрыли | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПляжи опустели, а некоторые и вовсе закрыли | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пляжи опустели, а некоторые и вовсе закрыли

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Краснодарский край пережил мощную атаку беспилотников. Сирены выли в Геленджике, Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе. К сожалению, не все пережили налеты, среди жертв мужчина и ребенок. Собрали всё, что известно об ударах по региону и их последствиях.

Повреждения и раненые

Самые тяжелые последствия в Новороссийске. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, поврежден 21 дом и четыре предприятия.

Также пострадали семь взрослых и один ребенок. Среди погибших восьмилетний мальчик. В развернутых пунктах временного размещения находится около 90 человек.

Без жертв не обошлось в поселке Волна Темрюкского района. Там обломки беспилотника упали во дворе частного дома, ранило мужчину. Ему пытались помочь врачи, но спасти пострадавшего не удалось.

Пострадали жилые дома в Анапе и Геленджике. Ранило пять человек, двух из них госпитализировали. В ходе налета в Геленджике повреждения получили 20 домов, 3 из них разрушены полностью.

Жители не спали всю ночь

Атаку на Новороссийск объявили в 21:00 (мск). Об этом нашим коллегам из 93.RU рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что такого в городе не было давно. Было очень страшно, а взрывы продолжались всю ночь.

«Мы совсем не спали, дом трясло, он ходил ходуном. Знаю, что у соседей дети спали в коридорах. Мы тоже периодически выходили в коридор и отсиживались там, когда было очень громко», — поделилась очевидица.

Она отмечает, что уснуть ночью было просто невозможно. На улице постоянно было какое-то жужжание — казалось, что прямо под окнами.

«Под утро были только страх и усталость, мы очень ждали, когда всё это закончится. Самое страшное — что всю ночь ты сидишь, не спишь и понимаешь, что ничего не можешь толком сделать, только ждать», — добавила женщина.

В городе стало тихо к утру в 06:30 (мск). Местные начали выходить на улицы, но народа было очень мало, пляжи тоже оказались пустыми.

«У моря была тишина. Думали, что пляжи будут совсем закрыты, но нет», — рассказала жительница.

Закрытые пляжи, люди без воды и режим ЧС

Однако из-за атаки опустели пляжи в Геленджике и округов. Позже власти и вовсе закрыли их. В микрорайоне Голубая Бухта, на который пришелся основной удар, введен режим ЧС, сообщил глава города Алексей Богодистов.

К утру в Новороссийске выяснилось, что из-за ударов есть повреждения магистрального трубопровода. В городе прекращена подача воды, сообщили в АТЭК.

«В настоящее время подача ХВС в Новороссийске полностью прекращена. В связи с отсутствием холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, АО „АТЭК“ временно приостановило подачу горячего водоснабжения по всему городу», — говорится в сообщении организации.

Обновлено 13:49 (мск): В Новороссийске после атаки ввели режим ЧС, сообщил глава города Андрей Кравченко в MAX.

Обновлено 16:34 (мск): Количество погибших в ходе ночной атаки на Краснодарский край увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, всего пострадали 24 человека.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Краснодарский край Черное море Пляж Атака Режим ЧС Беспилотник
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