«Дети спали в коридорах»: как жители и туристы пережили мощную атаку на курорты Черноморского побережья

Пляжи опустели, а некоторые и вовсе закрыли Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Краснодарский край пережил мощную атаку беспилотников. Сирены выли в Геленджике, Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе. К сожалению, не все пережили налеты, среди жертв мужчина и ребенок. Собрали всё, что известно об ударах по региону и их последствиях.

Повреждения и раненые

Самые тяжелые последствия в Новороссийске. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, поврежден 21 дом и четыре предприятия.

Также пострадали семь взрослых и один ребенок. Среди погибших восьмилетний мальчик. В развернутых пунктах временного размещения находится около 90 человек.

Без жертв не обошлось в поселке Волна Темрюкского района. Там обломки беспилотника упали во дворе частного дома, ранило мужчину. Ему пытались помочь врачи, но спасти пострадавшего не удалось.

Пострадали жилые дома в Анапе и Геленджике. Ранило пять человек, двух из них госпитализировали. В ходе налета в Геленджике повреждения получили 20 домов, 3 из них разрушены полностью.

Жители не спали всю ночь

Атаку на Новороссийск объявили в 21:00 (мск). Об этом нашим коллегам из 93.RU рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что такого в городе не было давно. Было очень страшно, а взрывы продолжались всю ночь.

«Мы совсем не спали, дом трясло, он ходил ходуном. Знаю, что у соседей дети спали в коридорах. Мы тоже периодически выходили в коридор и отсиживались там, когда было очень громко», — поделилась очевидица.

Она отмечает, что уснуть ночью было просто невозможно. На улице постоянно было какое-то жужжание — казалось, что прямо под окнами.

«Под утро были только страх и усталость, мы очень ждали, когда всё это закончится. Самое страшное — что всю ночь ты сидишь, не спишь и понимаешь, что ничего не можешь толком сделать, только ждать», — добавила женщина.

В городе стало тихо к утру в 06:30 (мск). Местные начали выходить на улицы, но народа было очень мало, пляжи тоже оказались пустыми.

«У моря была тишина. Думали, что пляжи будут совсем закрыты, но нет», — рассказала жительница.

Закрытые пляжи, люди без воды и режим ЧС

Однако из-за атаки опустели пляжи в Геленджике и округов. Позже власти и вовсе закрыли их. В микрорайоне Голубая Бухта, на который пришелся основной удар, введен режим ЧС, сообщил глава города Алексей Богодистов.

К утру в Новороссийске выяснилось, что из-за ударов есть повреждения магистрального трубопровода. В городе прекращена подача воды, сообщили в АТЭК.

«В настоящее время подача ХВС в Новороссийске полностью прекращена. В связи с отсутствием холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, АО „АТЭК“ временно приостановило подачу горячего водоснабжения по всему городу», — говорится в сообщении организации.

Обновлено 13:49 (мск): В Новороссийске после атаки ввели режим ЧС, сообщил глава города Андрей Кравченко в MAX.