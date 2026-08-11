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Экология На реке, где массово погибла рыба в Ярославской области, побывала комиссия специалистов. Что говорят

На реке, где массово погибла рыба в Ярославской области, побывала комиссия специалистов. Что говорят

Эксперты замеряли количество кислорода в воде

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Жители Ярославской области забили тревогу из-за массовой гибели рыб в реке Волготня | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.comЖители Ярославской области забили тревогу из-за массовой гибели рыб в реке Волготня | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Жители Ярославской области забили тревогу из-за массовой гибели рыб в реке Волготня

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В реке Волготня Рыбинского района Ярославской области, где массово погибла рыба, зафиксировали низкие показатели кислорода. Об этом 11 августа после выезда в деревню Волково сообщили в пресс-службе областного Министерства природопользования и лесного хозяйства. В осмотре приняли участие специалисты областного министерства и отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповец) областям, ведущий ихтиолог Ярославской области, ФГБУ «Главрыбвод».

«На момент осмотра данной комиссией сбросов в реку не зафиксировано. Анализ воды, отобранный ГБУ ЯО „Центр охраны окружающей среды“ в ходе обследования, подтвердил низкую концентрацию растворённого кислорода — 1,012 мг/л. Значение ниже 2–3 мг/л считается опасным для большинства водных обитателей, а показатель в 1,012 мг/л является критичным. Также отобраны пробы на загрязняющие вещества, сейчас проводится их лабораторное исследование», — сообщили в Министерстве 11 августа.

Река Волготня впадает в реку Шексна, которая, в свою очередь, впадает в Рыбинское водохранилище.

Точную причину происшествия сообщим после получения итогов обследований и замеров. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.

Министерство природопользования и лесного хозяйства

Для исследования отобрали образцы рыбы. Их будут изучать специалисты научно‑исследовательского института биологии и внутренних вод им. Папанина в поселке Борок Ярославской области.

Мертвую рыбу видно с дороги | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.comМертвую рыбу видно с дороги | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.com
Мертвая рыба плавает по поверхности реки | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.comМертвая рыба плавает по поверхности реки | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.com
Такие показатели назвали критическими | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.comТакие показатели назвали критическими | Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.com

«Предварительная причина массовой гибели рыбы — естественный замор, обусловленный застоем воды и снижением концентрации растворённого кислорода, — прокомментировали в Министерстве. — Как только концентрация кислорода естественным образом восстановится, например, после дождей, небольшого похолодания или ветра, экосистема реки придет в норму. Подобные сезонные явления периодически фиксируются на замкнутых участках рек».

По информации Министерства природопользования и лесного хозяйства, замор — это природный процесс, характерный для водоемов со слабым течением. Дело в том, что летом на фоне прогревания воды биологические процессы ускоряются, из-за застоя кислород перестает поступать из атмосферы в нужном объеме. Это приводит к острой гипоксии у водных организмов.

Сотни мертвых рыб сняли на видео на реке в Рыбинском районе 8 августа

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Ранее предварительную версию произошедшего также озвучивала глава Рыбинского района Татьяна Смирнова.

Напомним, похожая ситуация случалась в августе 2023 года на реке Вёкса в Переславль-Залесском округе. Тогда в местной администрации объясняли, что причиной замора рыбы и последующего изменения цвета воды стала глеотрихия щетинистая, или сине-зеленые водоросли, которые начали обильно размножаться из-за жаркой погоды. В водоеме также упал уровень кислорода. Тогда чтобы улучшить ситуацию, на реке поднимали шлюзы, затем спасатели откачивали воду и под напором возвращали ее обратно.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Замор рыбы Река Рыбинский район
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